Del reality al paraíso: las primeras vacaciones familiares de Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas en Brasil

Daniela Celis y Thiago Medina disfrutan de una jornada de playa en sus primeras vacaciones en familia

Daniela Celis y Thiago Medina nunca imaginaron que la vida tras los muros de Gran Hermano les depararía una escena como esta: el sol de Buzios acariciando las mejillas de sus hijas gemelas mientras juegan en la arena, los flashes de los celulares inmortalizando risas, sombreros de ala ancha, ojotas coloridas y vasos fríos de agua de coco.

El viaje comenzó con un tropiezo. El viernes 28 de marzo, apenas unos días antes de partir, Daniela contaba con resignación —y algo de humor— en su cuenta de Instagram: “Perdimos varios vuelos, una odisea”. Las vacaciones familiares estuvieron a punto de naufragar antes de zarpar. Pero después de esa carrera contra el reloj, la familia finalmente aterrizó en el paraíso: la península brasileña que supo enamorar a Brigitte Bardot décadas atrás los esperaba con cielos despejados y aguas templadas.

Thiago Medina y los juegos de arena junto con sus hijas

Era su primer viaje al exterior como familia. Las gemelas Laia y Aimé, de apenas unos meses, se convirtieron en las protagonistas absolutas. En las redes sociales, los seguidores estallaron en emojis de corazones y caritas sonrientes al verlas posar con minivestidos floreados y lentes de sol rosados. Una imagen en particular conmovió más que ninguna: las niñas “de compras”, explorando una feria local con la curiosidad titilando en sus ojos, mientras sus padres las observaban con ternura y admiración.

La elección del alojamiento no fue casual. El hotel, lujoso y sereno, tenía todo lo necesario para que una pareja mediática y agotada pudiera recuperar el aliento. Pileta climatizada, juegos para bebés, restaurante con menú especial para niños. Pero no se encerraron. Cada atardecer era una excusa para caminar por la orilla. Cada noche, una escena de película: cenas bajo un cielo estrellado, con velas encendidas y platos con frutos de mar que compartían entre risas.

Daniela Celis y Thiago Medina eligieron Buzios como sus primeras vacaciones en familia

“Hoy me doy cuenta de que mis vacaciones ya no van a ser las mismas de antes”, escribió la influencer a sus 2.5 millones de seguidores, en una especie de manifiesto maternal que rápidamente se viralizó. “Dejo un recuerdo atrás y se convierten en una experiencia, aventura y desafíos”. Era el reconocimiento tácito de que algo profundo había cambiado. Las playas ya no eran solo paisajes para selfies. Ahora eran escenarios de una historia que recién empieza a escribirse. “Les comparto un poquito de lo que estamos viviendo, un viaje más que soñado”, destacó en el texto que acompaña el posteo en el que compartió las instantáneas de lo que están transitando.

Thiago Medina, más reservado pero igual de presente, dejó que las imágenes hablaran por él: un video sosteniendo a Laia mientras ella intenta tocar el agua, una secuencia donde camina junto a Daniela al caer la tarde, y otra en la que las cuatro manos —las suyas y las de su pareja— ajustan los sombreros de las niñas para protegerlas del sol.

Daniela se tomó un momento de relax para disfrutar de un trago en la playa

Detrás de cada publicación hay un subtexto que sus fanáticos conocen bien: el amor que nació entre las cámaras de un reality, hoy se volvió rutina doméstica, pañales a las tres de la mañana, juguetes desperdigados, lágrimas y carcajadas a partes iguales. Y sin embargo, como prueba este viaje, también hay lugar para la belleza, el juego y el redescubrimiento.

Buzios fue testigo del nuevo capítulo. Ya no son simplemente la parejita de la televisión. Son, ante todo, una familia. Y ahora lo saben todos.

La pareja está viviendo unas vacaciones soñadas

Y entre los contratiempos que se viven, los últimos días Daniela tomó una determinación: “Le dije a Thiago que quizás existe la posibilidad de ponerle un maternal a las bebés porque no encontramos niñeras y se puso a llorar”.

La influencer lo grabó sin filtros y expuso su angustia de manera pública. En el video, le pregunta a su pareja: “¿Por qué estás llorando?”, mientras lo observa visiblemente conmocionado. Thiago, con lágrimas en los ojos, apenas puede responder. La emoción lo supera cuando escucha la idea de que sus hijas tengan que alejarse de ellos, aunque sea por unas horas al día. “Se puso a llorar porque le da miedo, dudas e inseguridades de que las bebas vayan a un maternal”, expuso ella.