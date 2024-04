VivaElAmor con Daniela Celis y Thiago Medina: “Abriría la pareja si me das permiso”

Viva El Amor - Daniela Y Thiago

Este martes llegó la cuarta edición de #VivaElAmor, el nuevo ciclo de la mano de Infobae en donde parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público a través de distintas preguntas que se van formulando.

Para esta edición se animaron Daniela Celis y Thiago Medina los exparticipantes de Gran Hermano que se conocieron en el reality, se pusieron de novios y hace dos meses se convirtieron en padres de gemelas Laia y Aime. Con ganas de hablar de este nuevo rol en sus vidas y lo que más les gusta y lo que no del otro, los actuales influencers llegaron al estudio de Infobae con mucha buena onda y complicidad.

Samuel Cejas

Cabe destacar que durante su participación en el reality de Telefe, tuvieron varios idas y venidas, incluso era de las parejas que más conflictos vivió y que, para el fandom, era la que primera iba a separarse tras salir de la competencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, los jóvenes se conocieron más, se enamoraron y formaron una familia. “¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”, fue la primera pregunta que Daniela le hizo a Thiago para romper el hielo. “Cuando dejás los zapatos tirados por toda la pieza o cuando te hablo y no me escuchás”, contestó él lo que provocó la indignación de Celis. “Vos sos un desordenado, mega desordenado. No lo puedo creer. Nunca hacés la cama”, le contestó ella entre risas. Aunque aclaró: “Igual somos súper compañeros, no puedo decir mucho”, sumó.

Samuel Cejas

Luego, llegó el turno de Thiago. “¿Qué es lo que más te enamoró de mí?”, le preguntó el joven. A lo que ella no pudo evitar tentarse y exclamó: “Ay no sé si se puede decir eso”, y luego explicó: “Obviamente con Thiago nos conocimos dentro de la casa (de Gran Hermano) pero yo me enamoré de él fuera del reality, cuando lo conocí realmente”, comentó ella. Acto seguido, indagó en la respuesta. “Sabe todo el mundo que tenemos mucha piel, mucha química, mucho fuego. Tenemos dos hijas que por algo llegaron. Nada, nuestra primera vez sin cámara dije es él, quedé completamente enamorada”, sumó Celis confirmando que una de las mayores virtudes que tienen en la pareja es la conexión a nivel físico y sexual.

Daniela le repreguntó y le pidió a él que contestara que fue lo que más le enamoró de ella. “Que seas compañera. Al no tener eso antes de entrar a la casa una compañía, cuando la conocí vi y supe que ella era así de compañera y cuando salimos más, me encantó. Así que eso fue lo que me enamoró que siempre estés ahí para mí, me acompañes, me ayudes en todo. Que seas derecha y que me enseñes a que podemos salir adelante juntos”, comentó Thiago enfocándose más en la personalidad de su pareja.

Samuel Cejas

Por último, una de las preguntas más románticas del segmento es que mirándose a los ojos se consulten “¿Cuándo se dieron cuenta que son el amor de su vida?”, el uno al otro, respectivamente. Fue ahí cuando Medina no dudó ni un segundo: “Cuando tuvimos a las nenas”, aclaró y se explayó: “Ya en el auto cuando Dani sufría con la panza, los nervios en la previa del parto, cuando tuvimos a las bebas y nos miramos me sentí realmente enamorado. Siempre lo estuve, pero viéndola maternar me enamoré mucho más. Nos llevamos re bien, hacemos todo dividido, compartido. Todo eso me gusta mucho más que antes, la familia que formamos”, cerró Thiago y ella estuvo completamente de acuerdo y no pudo evitar las lágrimas. “Coincido en todo, qué lindo. Conocer tu persona siendo padre me cerraste la boca y fue increíble. De ser un niño te convertiste en hombre de un día para el otro y con dos bebés, que es un montón”.