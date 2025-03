El abrazo entre Cacho Deicas y Marcos Camino que esperaban los fans de Los Palmeras: “A trabajar”

El abrazo entre Cacho Deicas y Marcos Camino de Los Palmeras

Desde principios de año, la salud de Rubén Cacho Deicas mantiene en vilo a los fanáticos de Los Palmeras. El legendario cantante de la agrupación santafesina sufrió un ACV y fue internado de urgencia, provocando un cimbronazo entre sus familiares y los fans cosechados en más de 50 años al frente de uno de los grupos más importantes de la escena tropical.

Mientras Cacho llevaba a cabo su recuperación en Santa Fe, se destaparon las internas dentro del grupo, principalmente con Marcos Caminos, acordeonista y fundador. Las versiones cruzadas apuntaban a un supuesto desplazamiento de Deicas en un momento complicado de salud, a algunas actitudes suyas que no habrían caído bien entre sus compañeros y a otras cuestiones que habrían provocado un cortocircuito que parecía definitivo entre las partes. En este tiempo, la banda siguió tocando, con Pablo López al micrófono, y, como testigos, una inmensa legión de seguidores que se ponían de uno u otro lado de la batalla.

Pero el tiempo fue acercando posiciones y de manera paulatina los viejos amigos dejaron atrás sus diferencias. Algunas declaraciones sueltas fueron preparando el terreno hasta que Camino habló públicamente en Pasión de Sábado, programa emblemático de la movida, donde intentó minimizar los hechos. “Para que haya una reconciliación tiene que haber primero una pelea, una discusión, pero es nuestro caso, no hubo división de ningún tipo. Hubo un malentendido por unas declaraciones mías, pero nosotros no estuvimos nunca peleados”, señaló en el programa de América, donde habló de un abrazo con su viejo compañero. “Me llenó de lágrimas", sintetizó.

Marcos Camino de Los Palmeras relato como fue su reencuentro con Cacho Deicas (Pasión de Sábado. América)

Ahora, a casi tres meses de que se desatara la interna, por primera vez Deicas y Camino publicaron un video juntos en las redes oficiales de Los Palmeras, sellando su reconciliación y anunciando sus planes a futuro, lo que generó una gran alegría entre sus seguidores. “Tratamos de estar en comunicación con nuestro público de esta manera y estamos programando y reprogramando el trabajo para estos meses que tenemos por delante”, dice el cantante, casi en modo paso de comedia, presentándose como si el público no los conociera.

Con un estudio de grabación como escenografía, Cacho sigue con la voz cantante para contar su estado actual de salud. “Ahora dependo directamente de los médicos. La estoy llevando bien y la única llave que va es la de cuidarse, seguir los consejos y tomar la medicina que hace falta”, detalló. A su turno, Camino explica cómo sigue el futuro de Los Palmeras en el corto plazo. “El conjunto sigue trabajando mientras Cachito se pone en condiciones. Cuando los médicos lo determinen, él va a estar con nosotros en los escenarios, como todos ustedes quieren”.

Cacho Deicas y Marcos Camino como en los viejos tiempos

Como si fuera el guion de un anuncio, la trama va ganando en intensidad y la promesa de Cacho es la que necesitaban los seguidores. “Ya vamos a volver a la ruta y al trabajo que hemos hecho durante 52 años”. Y luego, el abrazo más esperado y la palabra del cantante que sintetiza el espíritu del momento. “A trabajar”. El video se cierra con un fragmento de “Los amigos que yo tengo” que no resulta para nada antojadizo: “Lo que me brinda la vida son amigos de verdad”, canta la inconfundible voz de Cacho.

La publicación tuvo un largo alcance entre los seguidores del grupo, que celebraron la unión definitiva y cuentan los días para un regreso a los escenarios que aún no tiene fecha concreta. Todavía falta que Cacho reciba el alta médica plena. Y por lo visto en diferentes publicaciones en sus redes, su ánimo está en alza y esa es una condición que los doctores siempre valoran en este tipo de situaciones. Será cuestión de tiempo y paciencia para que Los Palmeras regresen a la formación que todos recuerdan y aman escuchar.