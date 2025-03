Cacho Deicas, el histórico cantante de Los Palmeras, publicó una foto que esperanza a los fans de la banda: “Volviendo”

El posteo de Cacho Deicas donde se lo ve activo luego del ACV que sufrió a principios de año

De a poco, Cacho Deicas, el histórico cantante de Los Palmeras, regresa a sus rutinas habituales después de haber sufrido un ACV a comienzos de este 2025. Ahora, para demostrar que la recuperación marcha viento en popa, publicó un posteo en su cuenta de Instagram @cachodeicasoficial, donde se lo ve en plena tarea de asar carne. Allí, además, escribió una frase para que todos los seguidores de la banda más popular de cumbia santafesina se alegren: “Volviendo a los domingos de asado para la familia”, que rubricó con el emoji de un fueguito.

Mucho más delgado, con buen semblante, una remera azul, jeans y un cuchillo en su mano derecha, el músico fue sorprendido mientras sacaba jugosos cortes de asado y vacío de la parrilla.

El 10 de enero, el ambiente de la cumbia se vio sobresaltado por una noticia: Deicas había sufrido un ACV y se encontraba internado en el sanatorio MIT de la ciudad de Santa Fe. Luego de los primeros momentos de incertidumbre, su representante Adrián Forni expresó: “Rubén Deicas ya tenía programado un estudio profundo con internación, que empezó desde hace unos días y termina el lunes aquí en Santa Fe”.

Los Palmera en su formación más celebrada

Poco después, el primer parte médico del sanatorio, firmado por el Dr. Néstor Fabián Carrizo, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del MIT, señalaba lo siguiente: “El paciente Deicas Rubén Héctor ingresó el día de ayer por un déficit neurológico agudo, sin compromiso del estado de conciencia ni disfunción de otros sistemas. Dicho déficit presentaba varias horas de inicio. Por examen clínico neurológico y estudios de imágenes (tomografía computada y resonancia magnética) se realizó diagnóstico de accidente cerebro vascular isquémico. Con control multidisciplinario, tratamiento farmacológico y monitoreo estricto en Unidad de Terapia Intensiva, evoluciona en horas con mejoría de su déficit neurológico, encontrándose actualmente lúcido, estable hemodinámicamente y en compañía de su familia”.

Cinco días más tarde, el músico de 72 años recibió el alta hospitalaria, aunque con la indicación de someterse a una rehabilitación, que hasta el día de hoy no le permite volver a los escenarios. Luego del parte médico y un posteo esperanzador del grupo, Marcos Camino, la otra mitad de la sociedad de Los Palmeras, indicó que la banda continuaría con sus presentaciones sin su histórico cantante. En su reemplazo, lo haría Pablo López, que desde 2021 es corista y toca el güiro en la agrupación. Hace cinco días, sin embargo, la banda suspendió un show que debía hacer en los próximos días en Mar del Plata.

Cacho Deicas y su mujer, en la foto que publicó para el 14 de febrero, Día de los Enamorados

Pero luego surgieron ciertas desavenencias entre Camino y la familia de Deicas. En declaraciones a Secretos Verdaderos, el acordeonista señaló que la familia de Deicas no lo dejaba tener contacto con él: “Desgraciadamente su familia no permite que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros, que realmente es una pena muy grande. Nosotros lo cuidamos tanto como lo cuida su familia. Sabemos únicamente lo que nos hemos podido ir enterando. No podemos hablar con él porque sus hijos no lo permiten”. Y la respuesta no se hizo esperar: Luciano, el hijo menor del vocalista, señaló que los problemas de salud de su padre se agudizaron cuando en noviembre de 2024 le diagnosticaron un aneurisma y a pesar del pedido de cambio de vida de los médicos continuó actuando. Y mostró unos chats del grupo interno de la banda donde Camino le recriminaba en duros términos, por ejemplo, asistir como invitado a un show de Uriel Lozano: “No me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocupate por aprender las letras, por tirar UNA IDEA”.

Finalmente, y mientras Los Palmeras se presentaban con López, los viejos amigos llegaron a la ansiada reconciliación, una palabra que a Camino le disgusta, según dijo en Pasión de Sábado cuando se presentaron en el programa de América: “Para que haya una reconciliación tiene que haber primero una pelea, una discusión o una cosa así, pero es nuestro caso no hubo nunca. Entre nosotros no hubo división de ningún tipo. Hubo un malentendido por unas declaraciones mías, pero nosotros no estuvimos nunca peleados. Es más, yo estuve con él en su casa, con su familia”, señaló. Ese reencuentro lo sensibilizó: “Ese momento fue buenísimo porque a mí, particularmente, me llenó de lágrimas el hecho de encontrarme nuevamente con él. Nos dimos un abrazo muy fuerte de muchos minutos y luego, pasé a hablar con su esposa y su hija en un ambiente de lo mejor”, destacó.

Por ahora, no hay una fecha cierta para el regreso de Cacho Deicas a los escenarios. Todavía falta que los médicos le den el alta plena. Pero su recuperación no afloja. Será cuestión de tiempo y paciencia para que Los Palmeras regresen a la formación que todos recuerdan y aman escuchar.