Marcos Camino de Los Palmeras habló de su reconciliación con Cacho Deicas: “Fue un malentendido”

Las últimas semanas fueron convulsionadas para Los Palmeras, la histórica banda de cumbia santafesina, cuando se hicieron públicos los roces de Marcos Camino, el acordeonista del grupo, con Cacho Deicas, otro de los integrantes legendarios. Después de la polémica, llegó la reconciliación y hoy parece que volvió a reinar la paz.

Mientras Deicas continúa recuperándose después del ACV que sufrió a principios de enero, Los Palmeras se presentaron en el Festival de Villa María. En una conferencia de prensa, el acordeonista negó que haya existido un conflicto.

“Nunca hubo una pelea. El periodismo habló mucho sin saber... Lo único que hubo fue un malentendido por unas declaraciones que hice yo y sus hijos me replicaron”, aseguró Camino en diálogo con La Voz del interior sobre las declaraciones que hizo el hijo menor del cantante.

Los líderes de Los Palmeras se reconciliaron y la banda seguirá unida

“Pero con Rubén nunca tuve un problema. Somos socios desde hace más de 40 años y esto es una empresa preparada para estas vicisitudes”, aseveró, dejando de la lado todo lo que llegó luego de que el acordeonista afirmó que los hijos de Deicas no lo dejaban ver.

Camino contó que están aguardando que Deicas se recupere por completo y mientras tanto Pablo López, corista de la banda, es quien ocupa el lugar de vocalista principal. “Estoy contento por el recibimiento del público en medio de lo que estamos pasando. Lo mío no es un reemplazo, es aportar desde lo que estamos preparados como empresa para hacer a la situación de Rubén. Yo estoy contento y disfrutando, y feliz porque Rubén se está recuperando y pronto, si Dios quiere, lo vamos a tener aquí con todos nosotros”, expresó.

La semana pasada Marcos Camino, el fundador del grupo, sorprendió a los fanáticos de la banda cuando contó que se habían reconciliado con Cacho Deicas. “Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”, dijo Camino en diálogo con el diario santafesino El Litoral, al relatar que fue a visitar a Deicas durante su convalecencia. El músico, además, reconoció que todo lo sucedido en los últimos días se trató de “un teléfono descompuesto”.

Los Palmeras

Mientras el cantante sigue en su hogar recuperando su salud y el resto de la banda cumple con compromisos asumidos con anterioridad, todo parece indicar que las cosas se normalizarán con el tiempo. “Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar”, dijo Camino acerca de la mejoría que está experimentando su compañero.

Acerca de la polémica que se generó en las últimas semanas sobre el futuro de la banda, Camino se mostró molesto con las especulaciones. “La gente opina sin saber. Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro”, dijo el acordeonista. Por otra parte, pidió respeto por la situación de Deicas y aclaró que la continuidad del grupo nunca estuvo en duda. “Nosotros tenemos ensayado cómo acomodarnos si falta alguien. Ya me pasó a mí cuando tuve un accidente y estuve dos meses internado. Hoy me toca a mí sostener al grupo hasta que Cacho pueda volver”, comentó.

El acordeonista también dijo que su visita a la casa de Deicas fue un paso clave para limar cualquier tipo de asperezas entre las partes. “Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima”, caracterizó. En la charla, también le preguntaron dónde podría ser el posible regreso de Cacho a los escenarios junto a Los Palmeras. Como no podía ser de otra manera, respondió que en Santa Fe. “¿Por qué no en el Puente Colgante con las dos costaneras llenas?”, dijo Camino con ilusión.