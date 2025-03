El presidente de Chile sorprendió a un stream argentino con un saludo mientras estaban al aire

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió un mensaje a un programa de Blender

Este miércoles, el programa Hay algo ahí, del streaming Blender, vivió un inesperado momento al aire cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, les envió un saludo grabado. El hecho sorprendió tanto a panelistas como a seguidores del ciclo, quienes no podían ocultar su asombro. El gesto del mandatario trsandino rápidamente se volvió viral, generando todo tipo de repercusiones en redes sociales. Entre los comentarios, algunos fans se preguntaban cómo había surgido el vínculo entre el gobernante y el programa.

La participación de Gabriel Boric en Blender no fue fruto de una gestión institucional ni de una estrategia de prensa, sino el resultado de una acción espontánea por parte de Fiorella Sargenti, periodista especializada en cine y panelista del programa. Todo comenzó cuando la panelista le comentaba a sus compañeros de equipo que ellos se jactaban de “ser amigos” de Boric por ser más famosos y tener más seguidores. “Ustedes me decían: “Yo soy re amigo del presidente de Chile, nos re sigue, nos escucha””, comenzó diciendo la comunicadora.

Al respecto, Jorge Pinarello resaltó: “A mi me sigue en Twitter”. Envalentonada con la situación, la joven redobló: “Bueno, yo les decía que es hermano magallánico porque él es de Punta Arenas”, y ustedes me callaron. Entonces saben qué hice. Le escribí y le dije: “Boric, sabés que los chicos no me creen que somos hermanos magallánicos, me podés mandar un mensaje, así ellos me creen””. La periodista es oriunda de Tierra del Fuego, en el sur argentino, mientras que Boric nació y se crio en Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta cercanía geográfica, marcada por un paisaje común y un tipo de identidad fronteriza, funcionó como un puente simbólico que explicó en parte la empatía generada entre ambos.

El mandatario chileno Gabriel Boric mostró su fanatismo por un stream argentino (Foto AP/Esteban Félix)

Ante la situación, el conductor Tomás Rebord preguntó: “¿Tenés un saludo del presidente de Chile? ¿Él mira este programa?”. Acto seguido, la producción mostró una captura de Instagram donde se leía que la periodista había recibido un mensaje del mismísimo Boric. Entre euforia y aplausos, la comunicadora fue felicitada. El mensaje de Boric fue breve pero directo: “Hola, chicos y chicas de Blender. Un abrazo y felicitaciones por la pega que están haciendo allá; que les vaya muy bien y ojalá poder conocernos más adelante. De acá de Chile somos varios que los seguimos, adiós”. Su tono informal, así como el uso de expresiones propias del lunfardo chileno como “la pega” (”el trabajo”), reforzaron el carácter distendido de la intervención.

La irrupción del mandatario en el universo del podcast argentino, sin haber sido anunciada previamente, constituyó un cruce poco habitual entre figuras de la política institucional y programas de streaming.

A lo largo de su programación, el streaming recibió todo tipo de figuras. Uno de los personajes que visitó tiempo atrás los estudios de Blender fue Pablo Echarri. Durante una reciente entrevista en el programa Hay algo ahí, conducido por Tomás Rebord y Juan Ruffo, el actor recordó uno de los momentos más crudos de su vida: el secuestro de su padre.

El artista, quien hasta entonces había disfrutado de su creciente fama en el mundo del cine y la televisión, confesó que este hecho cambió profundamente su forma de ver el mundo. “Comencé con la actuación siendo un chico que le encantaba verse en la pantalla gigante, que le gustaba ver cómo había quedado el afiche de su película”, contó Echarri, describiendo cómo su carrera se había construido sobre el disfrute de la fama y la admiración.

Pablo Echarri habló sobre lo que le cambió la vida el secuestro de su padre

Sin embargo, la vida del actor dio un giro inesperado hace poco más de dos décadas, cuando su padre fue secuestrado. Ese evento lo marcó profundamente. “Me quitó demasiado la paja de encima”, confesó, utilizando una metáfora clara para describir cómo el secuestro lo despertó de una especie de adormecimiento que había experimentado en su burbuja de éxito. A su vez, Echarri detalló el impacto emocional que tuvo: “Fueron siete días de volada, de cabeza total, digamos”.

“Ahí descubrí que existía una Argentina que era completamente distinta a la que yo veía a través del cristal del actor”, reconoció de manera reflexiva y repitió el concepto pero con otras palabras: “Fue un cachetazo de realidad”. En tanto, Pablo expresó: “Toda esa parafernalia y esa luminaria era parte de algo muy lindo, muy atractivo, muy hermoso de vivir, pero la vida no era la realidad en la que yo estaba sumergido”, sostuvo sobre el contraste que experimentó.