Se filtró un video de Mauro Icardi discutiendo con la esposa del abogado de Wanda Nara: “A mí no me vas a patotear”

Salió a la luz un nuevo video del escandaloso episodio que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: X)

El último viernes por la noche, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un violento episodio en el Chateau Libertador, edificio en el que vive la conductora con sus cinco hijos. Ese día el delantero tenía la posibilidad de reencontrarse con sus dos hijas luego de más de 60 días sin verse, sin embargo, la situación escaló de tal manera que todo terminó en un escándalo y él se retiró sin las pequeñas.

Según el relato de Ángel de Brito, el conflicto comenzó porque Mauro no quería que dos de los perros de las pequeñas permanezcan con ellos, alegando que los carpinchos, presentes en la zona donde él reside, podrían generar complicaciones. Este problema aparentemente trivial se convirtió en el núcleo de la disputa, que afectó no solo la relación entre los padres, sino también el bienestar de las niñas.

Sofía Ferrarazo y su esposo, el dr. Payarola

El conflicto avanzó a tal punto que se requirió la intervención de la policía. En uno de los momentos más tensos, la hija menor se encontraba en brazos de su padre mientras tres oficiales le pedían que la dejara en el suelo para que regresara con su madre. Esta intervención ilustró la gravedad de la situación, con las autoridades siendo llamadas para intentar resolver una disputa familiar en la que las niñas eran las principales víctimas. La escena reflejó la falta de acuerdo entre los padres, quienes no podían encontrar una solución a través de la comunicación y el diálogo.

Una semana después, se suma un nuevo episodio que muestra el punto de vista del futbolista, que grabó toda la situación con uno de sus dos teléfonos. En este nuevo video, que comenzó a circular en las redes sociales, se puede ver a Sofía Ferrarazzo, la esposa de Nicolás Payarola, el abogado de Nara, hablando con el rosarino en el pallier: “No estamos haciendo un circo a ver si me entendés. Bájame a la nena que quiere tomar un vaso de agua tranquila”, comienza diciendo la mujer.

El video de Mauro Icardi minutos antes del escándalo hablando por teléfono (Video: América TV)

Ante esto, Icardi respondió: “A mí no me vas a patotear porque me lo paso por el fo… de las pelotas“. A su turno, la mujer expresó su punto de vista: ”Yo no te estoy patoteando, te estoy hablando bien, te lo pedí de mil formas. Por favor, bajá a la nena, que tome algo y te vas a ir con las dos“.

En el apuro por irse del domicilio aseguró que él les iba a comprar agua y la letrada contestó a su manera: “Ya sabemos que sos billonario y no nos importa”. En ese momento Wanda, que permanecía parada a un costado, ingresó a la propiedad y se vio que tenía los dos brazos vendados hasta la altura de los codos, lo que es consistente con la declaración que hizo de que estaba recién operada.

“Escúchame una cosa Mauro, bajá a la nena… si grabame, no pasa nada, haceme zoom. Escúchame Mauro, baja a la nena”, repitió Ferrarazzo, antes de golpear con una de sus manos el teléfono del futbolista y allí se corta la filmación, poniendo fin a esta instancia del escándalo.

Cabe mencionar que a causa de este escándalo, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) tomó la decisión de presentar una denuncia ante la Justicia en la que da su versión de lo sucedido en la noche del viernes. Hasta hace tan solo unos días ambos adultos dejaron de usar sus redes sociales, en el caso de Icardi decidió regresar para dejar un mensaje tras la resolución judicial italiana y la empresaria para subir un video sensual, dando por terminado todo lo trascendido.