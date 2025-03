Valentina Cervantes habló por primera vez de su reconciliación con Enzo Fernández: “Se extrañó todo”

Valentina Cervantes y Enzo Fernández apuestan nuevamente por el amor tras tres meses de separación (Video: LAM, América TV)

Después de tres meses de separación, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron apostar nuevamente por su relación. En su primera entrevista tras la reconciliación, la modelo habló en LAM (América TV) sobre cómo se dio el reencuentro con el futbolista, los cambios que acordaron para seguir adelante y qué piensa de los rumores que lo vincularon con Nicki Nicole.

En un móvil, Valentina Cervantes reveló que su reconciliación con el mediocampista de la selección argentina no fue algo inmediato, sino que requirió conversaciones profundas para aclarar los problemas que los llevaron a separarse. “Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia y obvio con nuestra pareja", explicó la modelo.

La modelo y el futbolista habían anunciado su separación en octubre del año pasado, luego de más de seis años juntos y con dos hijos en común, Olivia y Benjamín. Durante ese tiempo, Enzo Fernández permaneció en Inglaterra, donde juega en el Chelsea, mientras que Valentina regresó a Argentina con sus hijos y comenzó a desarrollar su carrera como parte de la agencia Multitalent.

La modelo detalló las conversaciones clave para resolver problemas y reconstruir su relación con el futbolista

Según contó Cervantes, el punto de quiebre para su regreso como pareja fue el viaje que hizo a Londres para que sus hijos pasaran Año Nuevo con su padre. “Cuando fui a Inglaterra, no fui con expectativas de nada. Estábamos separados. Era solo el vínculo para que esté con sus hijos. Pero bueno, nos reencontramos nosotros como pareja", relató.

Uno de los aspectos que más destacó fue que ambos extrañaban la dinámica familiar que habían construido. “Era como que se extrañó todo también: la familia, la pareja, el estar acompañado... no es lo mismo”, confesó. Además, aseguró que la actitud de Enzo Fernández la sorprendió positivamente: “No me sorprendió cuando me pidió volver porque lo conozco y sé los valores que tiene”.

Durante los meses que estuvieron separados, comenzaron a circular rumores de un posible vínculo entre Enzo Fernández y Nicki Nicole. Según se especuló, ambos habrían coincidido en el boliche Moby Dick en octubre y mantuvieron contacto en las semanas siguientes. Sin embargo, Valentina Cervantes aseguró que nunca le preguntó a su pareja por esos rumores.

Valentina reveló que el viaje a Londres fue el punto de quiebre para reconciliarse como pareja y familia

“En esos terrenos es mejor no entrar. Aparte, si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada", afirmó con determinación. Cuando Ángel de Brito le preguntó si había indagado sobre lo que hizo Enzo durante la separación, respondió: “No, no blanqueamos nada. Suponete que me enteré algo y le pregunto... ¿qué le voy a decir? Si estaba soltero, no le puedo decir nada”.

El conductor del ciclo aprovechó la oportunidad para insistir con el tema y, con picardía, le preguntó si escuchaba música de Nicki Nicole. Lejos de evitar la pregunta, Cervantes sorprendió con su respuesta: “Obvio, en el auto. ‘Ojos Verdes’, me encanta. Olivia también la escucha".

De Brito continuó indagando: “Pero cuando suena Nicki Nicole, ¿Enzo pone cara rara?" A lo que Valentina respondió, entre risas: “No, por ahora no puso. Hay veces que la escuchamos juntos”.

La reconciliación también implicó establecer ciertos cambios en la dinámica de pareja. Durante la entrevista, la modelo dejó en claro que su crecimiento profesional es ahora una prioridad.

Valentina no descarta dividir su tiempo entre Argentina e Inglaterra por motivos laborales y familiares

“Muchas cosas cambiaron post separación, pero él también accedió a eso. Cuando nos sentamos a hablar, le dije las cosas que a mí me pasaban y que tampoco las iba a dejar. Y él accedió, y hoy por suerte me acompaña", sostuvo.

Desde su regreso a Argentina, Cervantes se mostró activa en el mundo de la moda, participando en desfiles y consolidando su presencia en redes sociales. Recientemente, fue parte de un evento de Ricky Sarkany, donde también se refirió a su nueva etapa personal y profesional.

Aunque ahora se mantiene en Argentina por compromisos laborales, no descartó la posibilidad de viajar nuevamente a Inglaterra. Según explicó, de ser necesario, su hija mayor podría quedarse con el padre, mientras ella divide su tiempo entre ambos países.

Cuando Valentina Cervantes y Enzo Fernández anunciaron su separación en octubre, muchos asumieron que la relación había llegado a su fin de manera definitiva. Sin embargo, la distancia y el tiempo separados hicieron que ambos reflexionaran sobre lo que realmente querían.

“Si no hubiera amor, no estaría con Enzo. Y por suerte sé que eso es lo que sobra. Yo accedí también a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades y si es mi familia, más todavía”, concluyó con firmeza.