El cumpleaños de Furia en Gran Hermano: se convirtió en líder, fulminó a su enemiga y realizó una limpieza energética

Juliana “Furia” Scaglione volvió a ser protagonista en Gran Hermano (Telefe), y lo hizo en un contexto muy especial. Este martes cumplió 34 años, lo cual coincidió con su victoria en la competencia de liderazgo. La participante, que reingresó a la casa a través del Golden Ticket, utilizó la jornada para celebrar y tomar decisiones que reconfiguraron la dinámica de la convivencia.

En la semana 16 del reality, Furia se impuso en una prueba que combinó equilibrio y conocimientos generales, demostrando su dominio físico y mental. La competencia, conducida por Santiago del Moro, comenzó con un desafío de destreza donde seis participantes lograron avanzar a la fase final: Santiago “Bati” Larrivey, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Juan Pablo de Vigili, Ulises Apóstolo y la propia Furia.

En la instancia decisiva, los jugadores participaron de un cuestionario de verdadero o falso, en el que Furia y Bati empataron en las últimas rondas. La definición llegó con una pregunta de aproximación: “¿En qué año se hundió el Titanic?”. Furia respondió 1921, mientras que Bati optó por 1925, aunque la respuesta correcta era 1912. La diferencia a favor de la doble de riesgo le otorgó el liderazgo semanal, con beneficios que incluyen inmunidad, la potestad de subir o bajar jugadores de la placa, y el doble derecho de fulminante.

Apenas ganó el liderazgo, Juliana le aplicó la fulminante a Chiara Mancuso, que quedó automáticamente nominada. La jugadora aclaró los motivos de su decisión con una frase breve pero elocuente: “No te quiero decir por qué, porque estaría dando información del afuera”. La declaración dejó en claro su manejo estratégico de la información, entendiendo los beneficios que tiene ella por haber entrado hace poco tiempo y dando a entender que cualquier revelación podría alterar el equilibrio dentro de la casa.

Furia había cuestionado duramente a Chiara en su rol de panelista en La noche de los ex, cuando afirmó: “Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento, así que me resulta raro que hoy esté bailando con él. Muy de falsa”. Sin embargo, dentro del reality, prefirió no alimentar la polémica, limitándose a ejecutar su jugada sin argumentarla.

La fulminante de Furia aseguró la nominación directa de la influencer. Además, la líder aplicará su segunda fulminante el jueves 20 de marzo, en una jugada que podría terminar de definir el destino de varios compañeros de cara a la próxima gala de eliminación.

El liderazgo de Furia incluye también la modificación de la placa de nominados. Hasta ahora, en la misma están Claudio “Papucho” Di Lorenzo, sancionado por el “Big”; Eugenia Ruiz, fulminada por Luciana Martínez tras responder al teléfono rojo; y la propia Chiara Mancuso, la primera elegida en la doble fulminante de Juliana. Ahora, resta esperar la fulminante restante de la líder de la semana y la gala de nominación de este miércoles 19 de marzo para saber quiénes los acompañarán.

Un cumpleaños lleno de simbolismo y una limpieza energética

El festejo por los 34 años de Furia dentro de la casa de Gran Hermano estuvo repleto de símbolos. La producción del reality preparó una decoración especial con globos que formaban la palabra “Furia”, además de gorros de cumpleaños, una torta, y una corona para la agasajada. La celebración incluyó un paseo al jacuzzi, donde varios compañeros, entre ellos Ulises Apóstolo, Lourdes Ciccarone, Bati Larrivey y Eugenia Ruiz, cantaron el feliz cumpleaños.

Con simpatía, Selva Pérez le obsequió “en nombre de todos” un florero de la casa y una gorra de baño. La uruguaya, con quien Furia mantiene una alianza estratégica, fue clave para la diversión durante los festejos. La líder también protagonizó un momento de distensión al tirarse a la pileta junto a Tato, Gabriela Gianatassio, Lourdes y Katia “La Tana” Fenocchio, demostrando su habilidad para combinar celebración y juego.

Pero el dato que más llamó la atención de sus seguidores fue una limpieza energética que realizó durante la jornada, según compartió en clave con sus seguidores: “Furiosos, la mejor amiga de Furia, Selva”, expresó, dando a entender que la alianza con la uruguaya es parte de una estrategia que trasciende lo lúdico.

La “limpieza energética”, además de ser interpretada por sus seguidores como una metáfora de la fulminante a Chiara, y de la consolidación de un nuevo orden dentro del juego, es una técnica usada por Furia para atraer las “buenas vibras” dentro de la casa y tanto Lucía Patrone como Gabriela colaboraron con la misma.