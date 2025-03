Estallaron los memes por el regreso de Furia a Gran Hermano: las divertidas reacciones

Juliana "Furia" Scaglione regresó a Gran Hermano y desató una explosión en redes sociales (Video: GH, Telefe)

El regreso de Juliana “Furia” Scaglione a la casa de Gran Hermano (Telefe) alteró la dinámica interna del reality más popular de la televisión argentina y provocó una auténtica explosión en las redes sociales. Los fanáticos y detractores de la doble de riesgo coparon X (antes Twitter) con miles de publicaciones que se viralizaron en cuestión de minutos. Memes, gifs y videos cortos acompañados de frases llenas de humor, ironía y hasta crítica se convirtieron en el canal preferido para expresar la sorpresa y las expectativas ante el retorno de una de las figuras más polémicas de la última edición del programa.

Mientras en la pantalla de Telefe, Furia caminaba por la pasarela iluminada, vestida con un traje negro semitransparente, las redes ya se habían apropiado del momento. La aparición de su inseparable “Cariño”, el reno navideño de peluche que adoptó en la temporada pasada, fue la excusa perfecta para que los usuarios desplegaran su creatividad.

El estallido de los memes: humor, ironía y picardía en las redes

Desde que Santiago del Moro anunció el regreso de Furia, la reacción de los seguidores no se hizo esperar. La expectativa generada en torno a quién obtendría el Golden Ticket había mantenido en vilo a la audiencia, pero la confirmación de que Juliana volvía a entrar desató una ola de memes. “Volvimos”, escribieron varios usuarios junto a imágenes de celebración.

Otros, en cambio, apelaron al humor ácido. Una imagen de los participantes actuales de la casa mirando con nerviosismo el ingreso de Furia fue comparada con escenas de películas y series, además de clips de GH. “Furia logró que Selva y Eugenia se queden calladitas, me encantá”, bromeó un usuario, mientras otro adjuntó una captura de la jugadora dentro de la casa frente a Martina y escribió: “A Martina se le congeló la sonrisa con Furia”.

La figura de “Cariño”, el peluche que llegó primero a la casa sobre un carrito empujado por un hombre enmascarado, también fue objeto de decenas de bromas. “VOLVIÓ ELLA”, escribió alguien en X. Otra publicación lo comparaba con la “Cariño original”: “Si no me quisiste así, no me vengas a buscar ahor que soy...”.

La edición en vivo del programa, transmitida por Telefe, sumó imágenes que sirvieron de insumo para los usuarios. En uno de los memes más compartidos, se ve a Selva mirando con orgullo a Furia: “La historia se repite una y otra vez”, escribieron, agregando una imagen de la edición pasada, en la que la panelista Laura Ubfal la mira con una sonrisa similar a la de la comediante uruguaya. Además, la llegada de la nueva jugadora trajo sorpresas, como cigarrillos para quienes fuman y nuevas tácticas que cambiarán el juego de quienes estaban dentro.

La entrada de Furia, un show de producción que anticipaba el impacto

El lunes 10 de marzo quedó en la historia de Gran Hermano como el día del regreso de dos de los exparticipantes más recordados. Mientras Claudio “Papucho” Di Lorenzo fue el primero en reingresar, después de haber sido operado de urgencia por una apendicitis semanas atrás, la expectativa máxima estaba puesta en la definición entre Juliana Scaglione y Rosina Beltrán. Finalmente, fue Furia quien obtuvo el 59,8% de los votos del público, lo que le aseguró su retorno a la competencia.

La producción del programa preparó una escenografía especial para el momento. Con las luces del patio apagadas y los participantes congelados por orden de “el Big”, un hombre enmascarado entró arrastrando un carrito que transportaba a “Cariño”, el peluche ícono de Furia. Luego, las luces verdes iluminando la pasarela anunciaron la entrada de la doble de riesgo, quien cruzó la puerta principal vestida completamente de negro.

“Hola cariños. ¡Bienvenidos a mi casa!”, dijo Juliana, provocando gestos de sorpresa en los jugadores actuales. Las cámaras captaron algunas sonrisas forzadas y miradas incómodas, que los seguidores no tardaron en convertir en gifs y memes. De todas maneras, los “furiosos” halagaron la entrada de su favorita y coincidieron en que fue una de las mejores de la historia del reality.