Los emotivos mensajes de Gastón Pauls y Agustina Cherri por el cumpleaños de su hija Muna

El emotivo posteo de Gastón Pauls por el cumpleaños número 16 de Muna (Video: Instagram)

En la medianoche exacta del 14 de marzo, Gastón Pauls y Agustina Cherri dejaron un mensaje que trascendió la simple felicitación de cumpleaños. Fieles a su estilo, las palabras de los actores no fueron solo una dedicatoria, sino que se convirtieron, en una declaración de amor, de asombro y de gratitud hacia su hija mayor, Muna Pauls Cherri, quien cumplió 16 años.

Gastón fue el primero en saludar a Muna, con un compilado de fotos y videos que marcan el paso del tiempo a la perfección y con un pie de foto que desbordaba emoción, el actor expresó el impacto que su hija ha tenido en su vida. “Nunca había leído algo tan hermoso”, confesó al recordar la dedicatoria que ella le había escrito en su propio cumpleaños. Y ante la imposibilidad de devolverle con palabras lo que ella le había regalado, intentó describir lo que significa tenerla cerca.

“Qué difícil es regalarte algo cuando soy yo el que recibe diariamente la bendición de tu presencia”, escribió. En su carta, Pauls no escatimó en odas para con su hija: “Vivís sorprendiéndome. Vivís maravillándome. Vivís regando de color cada pequeño espacio de esta casa que está abierta, como bien decís, porque VOS creás puertas”.

En cada una de las líneas, el amor por la mayor de sus hijos traspasa la pantalla y para dejar en claro sus sentimientos usó metáforas para pintar con palabras el mundo que su hija crea a su alrededor: “Las ventanas esperan tu canto cada mañana. Pintás paredes con tu poesía. El jardín florece con tu voz. Las melodías no existen si no estás acá. Nunca imaginé vivir tanta vida. Nunca imaginé sentir tanto amor”. Era la mirada de un padre que no solo ve, sino que siente y respira cada gesto de su hija como un milagro cotidiano.

Gastón eligió varias fotos retros de su hija

A lo largo de los años viajaron a distintas partes del mundo

La tierna foto de Munda en su casa

Y sí, se permitió reconocerse cursi, pero sin vergüenza. “SOY CURSI, lo sé. Y sé, también, que eso nos hace emocionar y reír”, escribió. Porque el amor, cuando es puro, se vuelve desmesurado, incontenible, casi ridículo en su grandeza.

Hubo espacio también para la música, otro de los lazos que los une. Recordó con cariño la canción “Que cursi es el amor”, nacida de la creatividad de Muna y de su propia tímida colaboración. En su mensaje, la admiración era absoluta: “Es tanta la admiración que siento por vos… TANTA. Te admiro tanto. Te miro tanto. SOY TU FAN”.

Como un padre que mide el tiempo en instantes compartidos, Gastón hizo un cálculo que iba más allá de los años: “Gracias por cada uno de los 16 años, 180 meses, 5.840 días, 140.160 horas y, principalmente, los 8.409.600 segundos juntos que iluminan este mundo”. Porque para él, cada segundo con su hija es un destello de magia.

El mensaje cerró con una promesa tácita: la de seguir juntos, descubriendo, avanzando y compartiendo. Y con un “te amo hasta los espejos”, frase que hace referencia al saludo de Muna por el cumpleaños del intérprete, encapsuló en una sola frase la inmensidad de un amor inquebrantable.

El video que eligió Agustina Cherri por el cumpleaños de su hija Muna (Video: Instagram)

En el caso de Agustina, eligió homenajearla con un video de la fiesta de 15 y lo acompañó con palabras que desbordaron ternura y admiración. No fue un simple saludo de cumpleaños, sino una enumeración de todo lo que su hija representa para ella: una lista de adjetivos que construyeron, como piezas de un mosaico, el retrato de una joven que parece contener el mundo entero en su esencia.

“Niña, mujer, sostén, mágica, intuitiva, sanadora, protectora, responsable, amable, generosa, sensible, honesta, inquieta, curiosa, incansable, dormilona, graciosa, hermosa, sonriente, melancólica, soñadora, charlatana, visionaria, hermana, amiga, poderosa, genuina, liviana, brillante, contempladora, hipnótica, ingeniosa, inteligente, elegante, única”, escribió la actriz en sus redes.

Y entre todas esas palabras, una brilló con más fuerza: “Única”. Porque si algo deja en claro Cherri es que su hija es irrepetible, inigualable, un ser que ilumina todo a su paso. “Única para mí”, remarcó, dejando en claro que más allá de todo lo que Muna pueda significar para el mundo, para ella es un milagro personal.

La actriz también recordó un momento especial: “16 años de tu llegada a esta vida, 1 año de esta canción que los que estuvimos ahí jamás olvidaremos”. Una referencia íntima, un guiño al tema que eligió cantar en su fiesta de 15 el año pasado, con el que logró emocionar a todos los presentes. El mensaje cerró con la dulzura de una madre que mira a su hija con amor infinito: “Feliz cumpleaños, Mu. Te amo. Mamá”.