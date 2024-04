La súper fiesta de 15 de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls: sus vestidos y la sorpresa que dio con dos cantantes consagrados

Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, cumplió 15 años: su look para su gran noche (Video: Instagram)

A mediados de marzo Muna Pauls cumplió 15 años y el festejo se hizo esperar pero llegó. En la noche del viernes, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri tuvo su esperadísima fiesta en Tigre que contó con shows muy especiales que consiguieron que su noche sea inolvidable.

La celebración contó con varios livings al aire libre como en el interior del local, además de mesas altas y mesas tipo cafetín y estuvo organizada por Claudia Villafañe, íntima amiga de los actores, que estuvo en todos los detalles para que todo sea como la adolescente lo soñó.

Muna contó con dos cambios de looks de la diseñadora María Gorof, un vestido largo, blanco, con mangas con el que llegó a su fiesta y otro corto, de flecos y brillos en el mismo tono, para poder bailar y disfrutar con mayor comodidad de la noche. Mientras que Agustina también eligió a la misma diseñadora, pero en su rol de mamá de la cumpleañera optó por uno en negro a puro escote y transparencias.

Las fotos de Muna Pauls en su fiesta de 15 junto a sus papás Agustina Cherri y Gastón Pauls (Foto: Instagram)

El menú que tuvieron los invitados de Muna, que es vegana y militante por los derechos de los animales, buscó ser fiel a la homenajeada y tuvo todo tipo de delicias libres de carne y derivados de animales. Una búsqueda de la adolescente para que su fiesta sea el reflejo de su personalidad. Por supuesto que sus padres famosos compartieron la felicidad de la joven y se mostraron orgullosos de la hija que tienen. Ambos disfrutaron de la pista de baile y cuando llegó el momento de apagar las velitas, acompañaron con emoción a Muna.

Sin embargo, la gran estrella de la noche fue la adolescente y todo su talento musical. La hija de los actores protagonizó varios shows durante la noche. El primero fue cuando llegó al salón, donde se creó un momento muy íntimo al aparecer detrás de unas pantallas entonando una balada acompañada por una banda en vivo de cuerdas y vientos que marcó el tono de la velada.

Muna Pauls se lució cantando en su fiesta de 15: sus duetos con Fabiana Cantilo y Benjamín Amadeo (Video: Instagram)

La música tuvo un gran protagonismo y en varias oportunidades Muna tomó el micrófono para lucir su talento, el que perfeccionó en una escuela de comedia musical en Nueva York. Pero no estuvo sola. Dos invitados de lujos realizaron un dueto con la adolescente. Primero fue Fabiana Cantilo que interpretó junto a ella “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta, sorprendiendo a todos los invitados.

Otro artista que se presentó junto a la hija de los actores fue Benjamín Amadeo, quien cantó junto a la adolescente “11 y 6″ de Fito Páez. Un momento más donde el arte y el talento de la joven, que la rompe en las redes, volvió a ser el centro. Entre las celebrities que dijeron presente estuvieron Marcela Kloosterboer, íntima amiga de Agustina desde su infancia; Nicolás Pauls, el tío de la cumpleañera, y Lali González, también amiga de la actriz desde que protagonizaron juntas La 1-5/18. “Feliz cumple, Muna. Te amamos mucho”, escribió Anita Pauls, mientras compartía el momento que la joven soplaba la velita de una enorme torta de dos pisos con flores naturales y pétalos.

Los looks de Agustina Cherri y Muna Pauls para la fiesta de 15 años de la adolescente (Foto: Instagram Stories)

Unos días antes Agustina había compartido su emoción por la fecha especial de su hija. “15 años de vos, 15 años de ser mamá, niña poderosa, sensible y mágica. No sé en qué momento paso tanto tiempo, quisiera verte pequeña para siempre pero mi sueño es ver cómo te transformas en esta gran mujer que ya está apareciendo en vos. Vamos a celebrar tus 15 años como vos querés, como vos soñas, aunque no me alcanza la vida para celebrarte a vos en la mía. Feliz cumpleaños, Mu. Te amo hasta acá. Mamá”, escribió, sensibilizada.