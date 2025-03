El enojo de Benjamín Vicuña con la China Suárez por sus viajes: “No la está pasando bien”

El enojo de Benjamin Vicuna con la China Suarez

El romance entre Mauro Icardi y la China Suárez dio mucho que hablar desde que lo hicieron público, por el hecho de que comenzó a salir con la señalada como la tercera en discordia en su matrimonio con Wanda Nara, por la cantidad de posteos que se dedican en las redes sociales, los viajes que hicieron en poco tiempo. Pero ahora se suma una nueva arista con una de las exparejas de Eugenia: Benjamín Vicuña estaría enojado con la madre de Magnolia y Amancio por su nuevo ritmo de vida.

En Intrusos (América TV) hablaron de los proyectos que tiene preparados la China para este año: “Tiene tres series por estrenar, que ya están grabadas. Una la grabó en el sur, la que hizo con Pablo Echarri y me está faltando uno, En el Barro”, enumeró Rodrigo Lussich, el conductor del programa, ante esto Paula Varela, una de las panelistas, intervino y reveló la interna familiar que estarían atravesando.

“Viste que los actores tienen temporadas. El problema va a ser ahora con Vicuña, porque Benjamín está medio explotado, no está de buen humor, está hinchado las bolas porque Pampita está en Estados Unidos, esta que va y viene de Turquía, a Milán y no sé qué”, comenzó explicando Varela acerca de la situación entre el actor chileno y la actriz de Casi Ángeles. Pero esto no sería todo, ya que el hombre tiene un viaje pendiente y no lo podría estar organizando debido a la agenda de Eugenia.

“No está pasando un buen momento. Se va a España, pero incluso, por estas situaciones, está cambiando algunas cosas de los aéreos por estos temas. No la está pasando bien”, cerró el tema Paula. Esta no es la primera vez que se habría enojado por la actitud de su expareja, sino que, semanas atrás, el cumpleaños de su hija mayor fue un foco de conflicto.

El 10 de febrero celebraron el cumpleaños de la pequeña en una fiesta en conjunto y uno de los invitados principales fue Icardi. Varela contó en Intrusos que el actor se sintió muy incómodo y, sobre todo, enojado por la exposición que viene teniendo su expareja y, sobre todo, sus hijos. “Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos menores, de sus hijos”, señaló la periodista.

Benjamín Vicuña estaría enojado con la China Suárez por sus viajes con Mauro Icardi

La panelista leyó un mensaje de un allegado al chileno. “Está podrido ‘no le gusta que metan a los chicos en el medio, todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en las redes’”, contó.

La molestia habría hecho que Vicuña decida no replicar ninguna imagen, ni realizar publicaciones sobre la celebración, a pesar de que estuvo allí con su pareja, Anita Espasandín. “Él no se prestó ni para los canjes, ni para subir nada de su presencia en este evento para no mezclar a su hija con esto que está viviendo la China”, agregó.

En esta misma línea, en un móvil con LAM (América TV) se negró a dar declaraciones: “Las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, con cierta intimidad y para preservar a los chicos que es lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia”, dijo intentando dar por cerrado el tema. Ante la pregunta de si creía que de la otra parte estaban cuidando a los chicos, respondió tajante. “Cada uno hace lo que puede”.

Acerca del cumpleaños de su hija, decidió hacer un pequeño chiste y evitar entrar en la polémica: “Tuvo muchos cumples, es como Mirtha“. Cabe recordar que luego de tan solo unos meses saliendo, el exjugador del PSG estuvo presente en el cumpleaños familiar y el enviado por el programa de Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad para consultarle sobre esto: ”Tuvimos un cumpleaños muy lindo y eso es lo importante. No pasa nada, no hay más que explicar“.