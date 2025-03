Mauro Icardi le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños a la China Suárez con una sutil indirecta a Wanda Nara

El futbolista le dedicó unas tiernas palabras a la actriz por la llegada de sus 33 años (Instagram)

En medio de la tormentosa separación con Wanda Nara, con quien estuvo casado durante 11 años, Mauro Icardi no perdió la oportunidad de dedicar un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de la China Suárez, su actual pareja. La sorpresa llegó a través de un posteo en Instagram donde el delantero del Galatasaray dejó en claro el profundo sentimiento que siente por la actriz, pero también aprovechó para lanzar un mensaje sutil hacia su exmujer, con quien sigue protagonizando un intenso y mediático divorcio.

En su romántico posteo de cumpleaños, Mauro sorprendió a la China con una dedicatoria cargada de cariño, acompañada de una imagen que no pasó desapercibida para sus seguidores. La foto, en blanco y negro, muestra a la pareja abrazada y sonriendo, un retrato de complicidad y amor. “Feliz cumpleaños, mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo”, comenzó Icardi, expresando su amor. Sin embargo, segundos después, sumó: “Me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce”. Esta frase no pasó desapercibida, pues muchos interpretaron que la indirecta iba dirigida a la empresaria, quien ha criticado a Suárez en varias ocasiones desde que confirmó su noviazgo en enero pasado.

El futbolista siguió con más elogios hacia la exintegrante de Casi Ángeles: “Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, la gran madre, la gran amiga y por todo lo enorme que sos”. Y concluyó la publicación con un deseo sincero: “Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelás y disfrutes mucho hoy y siempre”.

El tierno mensaje de Mauro por el cumpleaños de la China

Días atrás, la actriz también demostró su amor en redes sociales. En su cuenta personal, compartió una foto del deportista descansando en una piscina, una instantánea que reflejaba la paz y felicidad que ambos compartían en ese momento. Junto a la imagen, Suárez escribió: “Te amo Mauro Icardi, me hacés muy feliz”, dejando claro el afecto que siente por su pareja. Aunque el deportista rosarino reposteó la historia, en sus últimas publicaciones en Instagram, casi todas han sido fotos junto a Suárez, mostrando su cariño y su relación consolidada.

Hace poco, la pareja vivió momentos especiales en Estambul, Turquía, donde disfrutaron de paseos románticos y gestos tiernos en diferentes rincones de la ciudad. Visitando algunos de los lugares más emblemáticos, como la Mezquita de Taksim y paseos a orillas del Bósforo, Mauro y la China compartieron su felicidad con sus seguidores. En uno de los momentos más especiales, viajaron en el tradicional tranvía rojo, un ícono de la ciudad que representa la mezcla entre lo moderno y lo clásico, como la relación que ambos siguen construyendo con cada paso que dan juntos.

La declaración de amor de la China a Mauro (Instagram)

Así, en medio de un mar de rumores y conflictos mediáticos, la pareja continúa demostrando que, a pesar de las dificultades, su relación continúa. Entre declaraciones en redes sociales, paseos románticos y gestos públicos de cariño, Icardi parece encontrar refugio en este vínculo con la actriz, demostrando que a veces el amor puede ser un espacio donde el duelo por otra persona puede superarse. Mientras la mirada de la prensa sigue fija en ellos, la China y el futbolista pareciera que están encontrando en su conexión algo más fuerte que las críticas: una historia propia, vivida en la intimidad de sus corazones y compartida, cada tanto, con el mundo. Y aunque el futuro sea incierto, por ahora, lo único claro es que su relación sigue siendo una de las historias más comentadas del espectáculo argentino.