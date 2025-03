Mauro Icardi compartió el apodo que usa en la intimidad con la China Suárez: otra similitud con Wanda Nara

El futbolista le dedicó a la actriz unas emotivas palabras luego de la fiesta de cumpleaños que le organizó con su familia y amigos (Instagram)

En medio de una noche cargada de brillo, besos apasionados y copas que iban y venían entre los invitados, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ser noticia. La escena parecía la de cualquier celebración romántica: abrazos, besos, miradas cómplices y un brindis en medio de una fiesta lujosa. Pero hubo un detalle que no tardó en multiplicarse en las redes sociales y convertirse en tema de conversación, ya que el futbolista compartió un posteo dedicado a la actriz tras el exclusivo festejo de su cumpleaños número 33 en el que compartió el apodo que eligió: Coquito.

“Mi Coquito, mi amor, mi princesa, mi Chinita…”, escribió el futbolista en su mensaje. Y si bien la dedicatoria fue romántica, lo que llamó la atención de sus seguidores fue la elección de ese particular nombre, íntimo y afectuoso, que muchos vincularon de inmediato a Constantino, uno de los hijos de Wanda Nara. El nene es conocido en su entorno como Coki, un diminutivo que, para los usuarios en redes, guarda una similitud difícil de ignorar.

“Te amo, Coquito”, fue el cierre del posteo que Icardi compartió junto a una serie de fotos de la noche anterior, en las que se lo ve abrazando y besando a la actriz en un entorno elegante, con ambos vestidos de gala. “Ayer fue una noche increíble, pero lo más increíble de todo fue verte feliz, rodeada de personas que te quieren y celebrando un año más de tu vida”, escribió el futbolista. Y agregó con humor: “El mejor porque estoy yo, jaja”.

Mauro dio a conocer el particular apodo que utiliza con la China ante sus seguidores

“No quería que el día terminara sin recordarte lo especial que sos para mí”, escribió Mauro, dejando claro que más allá del espectáculo había un vínculo que se estaba forjando a fuego lento. “Gracias por ser quien sos, por compartir tu vida conmigo y por hacerme parte de momentos tan mágicos como el de ayer, y como cada día. Que este nuevo año de vida te traiga más razones para sonreír, más aventuras para disfrutar y más amor para compartir… empezando por el mío, que es todo tuyo”, concluyó.

El particular apodo que eligió Mauro Icardi para la China Suárez, idéntico a uno de los hijos de Wanda Nara (Instagram)

Si bien el delantero de Galatasaray tenía intenciones de poner como protagonista del posteo a su novia, lo cierto es que quedó en un segundo plano. A poco tiempo de compartirlo en su cuenta de Instagram, la sección de comentarios se llenó de reacciones respecto al apodo. “¿Coquito? Como Coki, el hijo de Wanda”; “Qué ridículo usando ese apodo a propósito”; “Es un payaso”; “Es un chiste este hombre”; “No tiene imaginación para los apodos”; “Es un montón”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron al respecto.

"Que este nuevo año de vida te traiga más razones para sonreír", le deseo Mauro a la China

Si bien para los usuarios parecía tratarse de una nueva indirecta para la empresaria, lo cierto es que no ha sido la primera. El domingo, el deportista también tuvo un gesto provocativo contra su expareja en la tierna dedicatoria que le hizo a su novia por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo”, expresó. Y, además, agregó de manera contundente: “Me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce”.

Estas últimas palabras impactaron de lleno en sus fanáticos, quienes no perdieron el tiempo en interpretar que iba dirigida a la empresaria. Y, si bien Icardi no hizo comentarios al respecto, las teorías no tardaron en apoderarse de las redes sociales.

El futbolista y la actriz en un apasionado beso en su fiesta de cumpleaños (Instagram)

En ese sentido, en el universo de Mauro nada parece casual. Cada gesto, cada palabra, cada apodo, resuena más allá de la intimidad. Esta vez, un simple “Coquito” bastó para encender el revuelo y dejar en evidencia que, en su historia, hasta los diminutivos esconden ecos del pasado.