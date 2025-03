La China Suárez y un nuevo mensaje en su piel: la frase que todos leyeron como una dedicatoria a Wanda Nara

En medio de su fiesta de cumpleaños, la China Suárez sorprendió al plasmarse una frase que muchos tomaron como un gesto provocativo contra Wanda Nara (Video: Instagram)

El cumpleaños número 33 de la China Suárez no pasó desapercibido. Rodeada de sus seres queridos y de su actual pareja, Mauro Icardi, la actriz celebró en un exclusivo hotel de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en medio de los festejos, un detalle llamó poderosamente la atención y reavivó el conflicto mediático que mantiene con Wanda Nara.

En una serie de historias compartidas por su amiga Agus Uslenghi, se la vio a Suárez luciendo un tatuaje temporal en el cuello que muchos interpretaron como un mensaje directo para la empresaria y conductora. La frase elegida fue contundente: “Quien tiene magia, no necesita trucos”. Luego de que la joven retirara el papel mojado, ella no dudó en repetir las palabras ante los presentes en la mesa, lo que le sacó rápidamente una risa ante la cámara. La inscripción, visible justo debajo de su oreja izquierda, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los usuarios señalaron que se podría tratar de un provocador gesto hacia la expareja del futbolista, con quien lleva una rivalidad desde los orígenes del Wandagate a finales de 2021.

El tatuaje fue realizado en plena fiesta por la propia Uslenghi, quien también había sido protagonista meses atrás de la coreografía de los “cuernitos”, que fue interpretada en su momento como otra indirecta para Wanda previo a confirmar su romance con el deportista. Esta vez, el mensaje quedó grabado, aunque de manera efímera, en la piel de la artista, durante una noche cargada de simbolismos y gestos que muchos consideraron desafiantes.

Mientras tanto, Mauro acompañó a Suárez durante la celebración, sin hacer declaraciones públicas, pero dejando en claro su apoyo, en medio del escandaloso divorcio que atraviesa con su futura exesposa. Sin embargo, horas atrás se destacó una particular dedicatoria a su pareja que no pasó desapercibida. “Feliz cumpleaños, mi chinita hermosa. Tengo la inmensa suerte de disfrutar tu día con vos. Te merecés todo lo bueno que te pasa, todo lo lindo que estamos viviendo”, comenzó el futbolista, expresando su amor hacia su novia. Sin embargo, segundos después, sumó de manera contundente: “Me demostraste que quien te juzga es porque realmente no te conoce”.

La última frase llamó la atención de los usuarios en las redes sociales, en especial debido a que varios interpretaron que iba dirigida a Nara, quien ha criticado a la exCasi Ángeles en varias ocasiones desde que se confirmó su noviazgo. Pero, lejos de centrar todo el texto en su expareja, el delantero del Galatasaray continuó con los elogios hacia su novia: “Los que tenemos la suerte de vivir a tu lado no tenemos más que hermosas palabras por la gran mujer, la gran madre, la gran amiga y por todo lo enorme que sos”. Y, como broche de oro, finalizó la publicación con un anhelo para ese día especial: “Deseo que se te sigan cumpliendo los sueños que anhelás y disfrutes mucho hoy y siempre”.

El tatuaje temporal que eligió la artista en el día de su cumpleaños número 33 no fue solo un detalle estético: fue un gesto cargado de intenciones que no pasaron desapercibidas ante las redes, en especial en medio de su nueva vida junto a Icardi. Y mientras el escándalo con Nara sigue escribiendo capítulos, la actriz dejó en claro que su mensaje es directo y sin rodeos. La frase elegida, que brilló en su piel durante la fiesta, sonó para muchos como una declaración de principios. Y, también, como un aviso para la presentadora de cara a los nuevos capítulos que se sumarán a esta novela que está lejos de terminar.