El enojo de María Eugenia Ritó por los rumores de reconciliación con su expareja, Marcelo Salinas: “¡Es todo mentira!”

María Eugenia Ritó se refirió a las especulaciones sobre su presente amoroso

El domingo pasado, el mundo del espectáculo amaneció revolucionado tras la ola de rumores que vincularon a María Eugenia Ritó con su expareja, Marcelo Salinas. Luego de que se especulara respecto de un supuesto acercamiento con Salinas, la exvedette decidió salir a hablar y desmentir categóricamente las versiones que la rodeaban.

Desde su cuenta de X (ex Twitter), Ritó fue tajante y sin rodeos: “No fui al recital de Shakira, no me gusta. No hay reconciliación. Anoche salí a cenar con Ever Zelaya y nada más”, escribió junto a un emoji de beso. Pero eso no fue todo: para reforzar su mensaje, en otro tuit sumó un contundente “Es mentira” seguido de tres emojis de cruces rojas, dejando en claro su postura.

En diálogo con Teleshow, la artista también enfatizó su negativa a haber vuelto con su expareja. “¡Es todo mentira!”, sumó.

Sin embargo, la controversia no terminó allí. Horas más tarde, el periodista Gustavo Méndez, quien había alimentado los rumores en el programa Implacables de El Nueve, también usó sus redes sociales para responderle directamente. “Ritó, nunca dije eso en Implacables. Reitero: venía trabajando la info y en la previa del recital de Shakira, me topé con una fuente súper fidedigna que... (Pueden verlo en Flow o YouTube). Igual, acá termina el tema. Sabes que te quiero”, expresó.

Es que la noche del domingo, en plena emisión del ciclo, Méndez había dejado caer una bomba que nadie vio venir. En tono enigmático, aseguró que una reconocida figura del espectáculo había retomado el contacto con una expareja, dando pistas que apuntaban directamente a María Eugenia Ritó y Marcelo Salinas.

Maria Eugenia Rito se habria reconciliado con su exmarido Marcelo Salinas

“Él se separó de la mujer con la que estuvo después de esta figura. Estamos hablando de María Eugenia Ritó y Marcelo Salinas”, afirmó el periodista, lo que generó un revuelo inmediato. Méndez fue más allá y aseguró que “hay un acercamiento. Se estarían viendo. Súper chequeada la información. Terminó en muy malos términos con su ex”.

Para quienes no recuerdan los detalles de esta historia, cabe mencionar que Ritó y Salinas estuvieron casados hasta 2014, cuando pusieron fin a su matrimonio en medio de una escandalosa separación que incluso los llevó a juicio. Poco después, él inició una relación con Carolina Ezeiza, una mujer de perfil bajo, alejada del medio, y vinculada al mundo de la construcción. Juntos tuvieron una hija y formaron una familia lejos de las cámaras.

“No estaría muy bien la relación entre Marcelo Salinas y Carolina Ezeiza y el vínculo con su hija. Tiene que ver con que Salinas se empezó a revincular hace un tiempo ya con María Eugenia Ritó”, reveló el periodista, al dejar entrever que la historia entre la exvedette y su exmarido podría estar escribiendo un nuevo capítulo.

La palabra de Ritó tras las especulaciones

Según Méndez, Ritó mostró en los últimos meses una transformación notable en su vida personal y su exposición pública. “Ella en las redes sociales está muy tranquila. Hace un año, más o menos, era otra en las redes. Bajó 20 cambios, está muy tranquila y no está dando notas”, afirmó el periodista.

En el estudio de Implacables, la conductora Susana Roccasalvo no ocultó su sorpresa ante la noticia. “No lo podía creer”, exclamó, al reflejar el asombro de muchos televidentes que siguieron la historia en vivo. Finalmente, Méndez cerró su exposición con un mensaje que dejó la puerta abierta a la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor: “Nos ponemos muy contentos si ella vuelve a apostar al amor. A un amor que pasó hace más de 10 años y eso es lo que llama más la atención”.

Sin embargo, apenas unas horas después, fue la propia Ritó quien salió a desmentir categóricamente esta posibilidad de reconciliación sentimental con su expareja.