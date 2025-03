María Eugenia Rito se habría reconciliado con su exmarido Marcelo Salinas a 11 años de su divorcio (Video: Implacables, El Nueve)

Vivieron un amor que duró 12 años, siete de ellos como marido y mujer, pero su matrimonio terminó en medio de un escandaloso divorcio. Sin embargo, parece que a 11 años de su ruptura, María Eugenia Ritó y Marcelo Salinas estarían dándose una nueva oportunidad.

La versión la lanzó el periodista Gustavo Méndez en Implacables, donde sorprendió a Susana Roccasalvo como al resto de sus compañeros. “Él se separó de la mujer con la que estuvo después de esta figura. Estamos hablando de María Eugenia Ritó y Marcelo Salinas”, comenzó asegurando, sobre la versión.

“Hay un acercamiento. Se estarían viendo. Súper checkeada la información. Terminó en muy malos términos con su ex. Ellos se divorciaron, fueron a juicio por esto en el 2014 y al muy poquito tiempo Marcelo Salinas se fue a convivir con Carolina Ezeiza, una persona que no era del medio. Muy perfil bajo, dedicada al mundo de la construcción y tuvieron una hija fruto de ese amor”, contó.

María Eugenia Ritó se habría reconciliado con su exmarido Marcelo Salinas: “Estaban juntos en el recital de Shakira”

“No estaría muy bien las cosas entre Marcelo Salinas y Carolina Ezeiza y el vínculo con su hija. Tiene que ver con que Salinas se empezó a revincular hace un tiempo ya con María Eugenia Ritó. Ella en las redes sociales está muy tranquila. Hace un año, más o menos, era otra en las redes sociales. Bajó 20 cambios, está muy tranquila y no está dando notas”, aseguró, sobre cómó se encuentra hoy la exvedette.

“Nos ponemos muy contentos si ella vuelve a apostar al amor. A un amor que pasó hace más de 10 años y eso es lo que llama más la atención”, destacó Méndez, mientras la conductora de El Nueve manifestaba toda su sorpresa. “No lo podía creer”, dijo.

El show que dio Shakira en el Campo Argentino de Polo habría sido la primera salida pública de la actriz y el empresario, espectáculo al que asistieron muchos famosos, entre ellos, Wanda Nara, Ángel de Brito, Sofía Jujuy y más. “Se terminó de confirmar en el recital de Shakira. Fue en el marco de su segundo recital, que fue ayer. Hoy lo terminé de confirmar”, afirmó el periodista.

“Contacté a Ritó. Ella siempre me respondía y ahora no. Le escribí a su asistente que tardó mucho en contestarme, pero no me lo negó. Me dijo que tienen buena relación”, agregó, sobre la reacción de María Eugenia ante el rumor. “Sería la reconciliación de 2025″, la definió Roccasalvo.

Los medios de la época cubrieron la enorme boda de María Eugenia Ritó y Marcelo Salinas en septiembre de 2006 (Canal 9)

Tras siete años de noviazgo, María Eugenia Ritó y su marido en 2006 sellaron su unión con una fastuosa boda en la Sociedad Rural Argentina, donde celebraron junto a 550 invitados. La fiesta, que incluyó un show de Los Auténticos Decadentes, acaparó los titulares de la época por el lujo y los exquisitos detalles.

“Marcelo es el hombre de mi vida. Jamás creí que un hombre como él pudiera relacionarse con alguien como yo, pues pertenecemos a dos mundos diferentes”, aseguraba a la Revista Pronto sobre aquella fiesta de casamiento. “Desde el hotel hasta la fiesta no paré de llorar. Menos mal que era un trayecto corto porque si no me hubiera quedado sin maquillaje, con tantas lágrimas y además pensaba ‘si mis viejos me pudieran ver’ estoy segura que estarían orgullosos de mí. Es el día de hoy que les agradezco porque pusieron en mi camino al hombre que me convirtió en princesa, porque a mí todo me costó mucho en la vida”, expresaba, aquel día.

Sin embargo, la felicidad no duró para siempre. Con los años, la exvedette enfrentó problemas de adicción y la pareja atravesó crisis económicas y emocionales. En 2013, Salinas pidió el divorcio, lo que llevó a una disputa judicial donde la actriz reveló que su exmarido le cortó las tarjetas y dejó de pasarle dinero. Este quiebre sumió a Ritó en una fuerte depresión, de la que pudo recuperarse con el tiempo.