Cecilia Milone habló luego de su descargo y la dura respuesta de Nito Artaza: “Estoy de pie”

En el día de su cumpleaños número 56, Cecilia Milone publicó un video en sus redes sociales relatando un duro episodio que vivió mientras estaba casada con Nito Artaza. En este, contó una situación que vivió en el verano del año 2022 mientras hacía temporada de teatro. Por la tarde, la respuesta de Artaza no se hizo esperar y el viernes por la noche, Cecilia habló en un móvil de LAM (América TV) e hizo gran hincapié en la salud mental.

Desde el primer minuto al aire, cuestionó la manera en que se usa el humor para referirse a la salud mental y pidió que se tenga más conciencia al respecto. “Igual, yo los invito a que utilicemos a conciencia ese tipo de humor”, expresó al ser consultada sobre la importancia de que figuras públicas hablen del tema.

También criticó expresiones que suelen banalizar problemas psicológicos o psiquiátricos: “¿Viste que a veces se dice ‘está loco, está loca, que se vaya a terapia’? Me parece que, así como estamos respetando los cuerpos no hegemónicos, hay que respetar”. Además, hizo referencia a su propia experiencia, mencionando que atravesó un episodio difícil, aunque sin dar detalles. “Hay gente que está muy condenada por episodios severos. Fue un episodio que pude haber tenido yo, que afortunadamente estoy de pie, puedo mantenerme por mí misma”, aseguró la cantante y actriz. Sobre cómo sobrellevó esta difícil situación, contó: “Me asesoré. Con abogados, en principio, porque son muy necesarios en algunos puntos, y con terapeutas”.

El cronista de LAM quiso saber si estaba desilusionada con Nito, con quien tuvo una relación de más de 20 años. Fue dura en su respuesta: “No, me duele mucho la agresión, la verdad. No puedo ver los programas de ustedes. Me pasa que me da ternura porque yo los veo a ustedes hace tanto y me da ternura, pero después escucho cosas editadas muy feas. Estoy muy decepcionada”.

Durante la entrevista, se le mencionó a Cecilia que su amiga Costa la había defendido públicamente, pero que, al mismo tiempo, había cuestionado a Julieta Novarro, la hija de Chico Novarro, quien la criticó duramente al aire de Intrusos, sugiriendo que la había utilizado para llegar a los almuerzos de Mirtha Legrand.

Ante esto, Milone evitó entrar en polémicas y dejó en claro su postura de no atacar a nadie: “Yo, sinceramente, no van a escucharme. Sí, creo que, si algo, resisto archivos, es que yo siempre que hablo, defiendo, jamás ataco”. Además, cuando le preguntaron si le gustaría hablar con Julieta para solucionar cualquier diferencia, ella fue tajante: “Todo lo personal lo hablo en forma privada. No van a encontrar un archivo en el que yo haga eso”. Cuando el cronista insistió en que había hablado sobre el tema porque le preguntaron, ella reafirmó su posición: “No van a encontrar nada que yo cuente de lo que es mi vida privada. No lo hago”.

Ante la mención de la familia Novarro, cambiaron abruptamente de tema y entraron en la polémica que hay alrededor del homenaje que ella hace y las versiones de que mantuvo una relación amorosa. La actriz de Drácula, el musical expresó su descontento con la falta de reconocimiento hacia Novarro, criticando que no se le haya rendido el homenaje que merecía en vida. “La única persona con la que tengo que tener empatía es el artista sagrado, a quien no se respeta, a quien no se le hacen los homenajes que corresponden”, afirmó con firmeza.

En ese sentido, recordó que solo se le hizo un pequeño homenaje cuando aún existía el CCK, pero consideró que fue insuficiente: “No se le hicieron nunca, en sus últimos años, los homenajes que se le hicieron en algún momento, cuando todavía era el CCK, un homenaje chiquito que no se merecía”. Según la intérprete, la importancia de Chico dentro de la música argentina ameritaba un reconocimiento mucho mayor: “Se merecía un homenaje en el Teatro Colón con una sinfónica”.

También dejó en claro que su única intención es honrar la memoria de quien fue una figura fundamental en su vida: “Entonces, la única persona a la que honro es a la memoria de alguien que amé como artista y como persona. Me lo reconoció él. Con eso tengo bastante, diría la profecía”.