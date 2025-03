El desopilante “encuentro” de Luisana Lopilato con Michael Bublé en la calle: “Manija”

En medio de la vía pública, Luisana Lopilato vio una publicidad del concierto de su marido en Vancouver y causó furor con sus desopilantes ocurrencias (Video: Instagram)

Si bien Luisana Lopilato intenta mantener su vida privada lejos de las cámaras, esto no es un obstáculo a la hora de reírse un poco de las situaciones cotidianas con sus fanáticos. Ahora, volvió a demostrar su sentido del humor y su admiración por su esposo Michael Bublé. Con una serie de publicaciones, les sacó una carcajada a sus seguidores y logró captar la atención de ellos en redes sociales.

La actriz argentina, que reside en Canadá junto al cantante y sus hijos, no dudó en compartir su entusiasmo al ver un cartel promocional de los Juno Awards 2025, evento en el que Bublé será anfitrión y dará un show especial el próximo 30 de marzo en el Rogers Arena de Vancouver. Orgullosa de los proyectos laborales y logros de su marido, Luisana no dejó pasar la oportunidad de protagonizar una desopilante escena que se volvió viral entre los internautas.

En las imágenes, Lopilato posa radiante junto a un gran afiche donde aparece su esposo sosteniendo un premio, y con su característico humor escribió: “¿Manija quién? ¡Mi cantante favorito en Vancouver!”, dejando en claro su emoción por el show que se avecina en el lugar que reside con su familia desde hace años. En otra historia, junto a una foto sonriente al lado del cartel, agregó: “Cuando canta Mike en mi ciudad”, y sumó un emoji de ovación con la canción “It’s a Beautiful Day” de fondo.

Luisana posó con un cartel publicitario de su marido en la vía pública

Los seguidores de la actriz no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño y risas ante la simpática interacción de Luisana con la imagen del cantante, ya que no solo posó a su lado, sino que también hizo el intento en forma graciosa de llevársela del lugar. La publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6.8 millones de seguidores, se llenó de comentarios como “¡Hermosa Luisana!”; “Hacen la mejor pareja. Los amo”; “Dejá el cartel, vos lo tenés en carne y hueso”; “¡Michael, qué afortunado sos!” y “Qué mejor publicidad para tu marido que vos”, reflejando el furor que causó la divertida ocurrencia. Incluso, recibió una respuesta por parte del cantante, quien expresó: “Gracias, mi amor. Te amo”.

El matrimonio de Luisana y Michael es uno de los más queridos en el mundo del espectáculo, y esta no es la primera vez que la actriz comparte con sus seguidores momentos espontáneos relacionados con su pareja. Desde videos humorísticos hasta dulces dedicatorias, su complicidad es siempre motivo de admiración y ternura en las redes. En especial en el último cumpleaños del artista canadiense, quien recibió unas tiernas palabras por parte de la exintegrante de Rebelde Way.

Emocionada, la actriz argentina no dudó en promocionar el próximo evento del artista (Instagram)

“Mi amor, en este día especial, quiero recordarte lo bendecida que me siento de tenerte a mi lado. Mi compañero de vida, mi roca y la luz que ilumina mis días”, comenzó diciendo el mensaje de la actriz hacia su compañero de vida, con quien lleva más de una década de matrimonio. “Gracias por ser como sos, por tu bondad, tu fortaleza y todo el amor que nos das a mí y a nuestra familia. Hoy celebro tu vida y la alegría de compartir cada momento a tu lado. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños”, cerró Lopilato. Por su parte, el cantante no dudó ni un segundo en responderle, demostrándole todo su cariño: “Mi amor. Dios me ha bendecido con la oportunidad de compartir mi vida y envejecer contigo. Eres mi todo y mi héroe”.

A lo largo de los años, la pareja demostró que su amor trasciende las cámaras y las redes sociales. Con humor, ternura y una complicidad inquebrantable, la pareja sigue conquistando a sus seguidores, quienes disfrutan cada gesto de admiración y cariño que comparten públicamente. Esta vez, un simple cartel se convirtió en la excusa perfecta para una nueva muestra de amor y diversión, reafirmando que, más allá del éxito y la fama, lo que realmente los une es el disfrute de las pequeñas cosas.