El sentido mensaje de Luisana Lopilato en el cumpleaños de Michael Bublé: “Lo bendecida que me siento”

El emotivo mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé (Video: Instagram/luisanalopilato)

La historia de amor entre Michael Bublé y Luisana Lopilato comenzó en el año 2008 y desde ese momento no se separaron nunca más, dando inicio a una familia compuesta por sus cuatro hijos: Noah, Elías, Cielo y Vida. Con ese profundo sentimiento en el alma, la actriz aprovechó el cumpleaños número 49 del cantante canadiense para dedicarle unas tiernas palabras y demostrarle todo su cariño a través de un video.

Lopilato decidió hacer un pequeño compilado de algunos de los momentos más especiales de su matrimonio, tarea que no es nada sencilla tras casi 14 años de haber dado el “Sí, quiero”. Una de las primeras imágenes que se puede ver es de una escapada que realizaron hace varios meses a México para asistir a los Premios Platino. El fragmento pertenece a un TikTok que compartió la actriz de Rebelde Way, en el cual mostró el antes y el después de los looks para la noche de premiación.

El segundo corto fue uno de los que más ternura generó entre los casi 7 millones de seguidores que la joven tiene en Instagram. En este se la puede ver a Lopilato intentando llevar a cabo su rutina de ejercicio, en el gimnasio que tiene montado en su casa, mientras su hija menor da vueltas a su alrededor y el canadiense la besa con ternura. “Entrenar en casa a veces se hace difícil, pero amo estas interrupciones”, escribió en sus historias la artista.

Debido a la carrera de Bublé, en muchas ocasiones Luisana y sus hijos tuvieron que acompañarlo a distintas partes del mundo. Con esos viajes en mente, Luisana realizó un pequeño collage de las travesías que hicieron a lo largo del tiempo e incluso mostró cómo su esposo ofició de fotógrafo en muchas ocasiones, demostrando que lo da todo para lograr una buena imagen de su pareja.

Michael Bublé cumplió 49 años (Foto/@luisanalopilato)

Un detalle que no pasó desapercibido por los followers de la actriz de Casados con Hijos es el gran amor del cantante de “It’s a Beautiful Day” por la cultura argentina. Por esa razón, la actriz compartió una foto del cantante en el jardín de su mansión en Canadá, sosteniendo una bandeja decorada con los colores de la bandera nacional y llena de medialunas.

Pero más allá del emotivo video, Luisana quiso celebrar la vida de su pareja con tiernas palabras. “Mi amor, en este día especial, quiero recordarte lo bendecida que me siento de tenerte a mi lado. Mi compañero de vida, mi roca y la luz que ilumina mis días”, comenzó diciendo el mensaje de la argentina.

“Gracias por ser como sos, por tu bondad, tu fortaleza y todo el amor que nos das a mí y a nuestra familia. Hoy celebro tu vida y la alegría de compartir cada momento a tu lado. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños”, cerró Luisana. Michael no dudó ni un segundo en responderle, demostrándole todo su cariño: “Mi amor. Dios me ha bendecido con la oportunidad de compartir mi vida y envejecer contigo. Eres mi todo y mi héroe”.

Semanas atrás, la joven compartió su rutina de ejercicios y aprovechó para presentar el “Bublé Gym”

Lopilato es muy activa en sus redes sociales, al punto que comparte muchos de los aspectos de su vida junto a sus seguidores. En ese sentido, semanas atrás, la joven compartió su rutina de ejercicios y aprovechó para presentar el “Bublé Gym”. Sin embargo, un reproche de su esposo en los comentarios del video provocó la risa de sus fans. Me han preguntado muchísimo por mis rutinas, así que entrá a mi perfil para poder verlas”, comenzó diciendo Lopilato mientras lucía un conjunto deportivo rosa. En la siguiente imagen se la veía posando frente a una barra de pesas, al tiempo que incluía una divertida frase sobre su lugar de práctica: “Hoy no hay excusas, aunque el sillón esté muy cerquita”.

Lejos de la seriedad que Lopilato mostraba en su rutina, Michael Bublé hizo un divertido comentario que provocó la risa de sus seguidores. “La verdad es el gimnasio de Lu, nunca fui”, agregó el cantante junto a un emoji de una cara triste. Las respuestas no se hicieron esperar y los fans respondieron a la ocurrencia del canadiense. “Pero lleva tu apellido”, “mantendré su secreto”, “ambos llevan ese apellido”, “excelente aclaración”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos junto a emojis de risa.