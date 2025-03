Los peores escándalos en la historia de los Premios Oscar: cachetadas, desnudos y errores

Los peores escándalos en la historia de los Premios Oscars: bofetadas, desnudos y errores

A tan solo días de una nueva edición de los Premios Oscar, el mundo del espectáculo espera con ansias conocer cuáles serán las producciones que harán historia, qué actores serán los más distinguidos y las sorpresas que tendrá la ceremonia. Pero más allá del glamour, a lo largo de los años la ceremonia estuvo marcada por diversos escándalos que quedaron en la historia.

Un premio inesperado

Claudette Colbert protagonizó uno de los momentos más llamativos en los Premios Oscar

En la octava edición de los Premios Oscar (1935), Claudette Colbert fue galardonada con la estatuilla a Mejor Actriz por su papel en Lo que sucedió aquella noche (It Happened One Night), de Frank Capra. Sin embargo, la actriz no creía que tuviera chances de ganar y, en lugar de asistir a la ceremonia, se encontraba en una estación de tren esperando su viaje a Nueva York.

Cuando su nombre fue anunciado como ganadora, Colbert tuvo que tomar un taxi a toda prisa para llegar al Baltimore Hotel, sede de la entrega. Vestida de manera informal y con sus maletas en mano, agradeció el premio de forma breve y continuó con su viaje. Este episodio se convirtió en uno de los momentos más insólitos de la historia de los premios.

El Oscar entregado a un nombre falso

El guion había sido escrito por Dalton Trumbo, un talentoso guionista que se encontraba en las listas negras del Comité de Actividades Antiamericanas (Credit: Photo by Everett/Shutterstock (10294473a))

Uno de los momentos más controversiales en la historia de los Oscar ocurrió en 1956, cuando el premio a Mejor Guion fue otorgado a Robert Rich por la película El niño y el toro (The Brave One). Sin embargo, nadie subió al escenario a recibir el galardón. La razón era simple: Robert Rich no existía.

En realidad, el guion había sido escrito por Dalton Trumbo, un talentoso guionista que se encontraba en las listas negras del Comité de Actividades Antiamericanas por su afiliación con el Partido Comunista. Debido a la persecución impulsada por el senador Joseph McCarthy, Trumbo no podía trabajar abiertamente en Hollywood y utilizaba seudónimos para seguir escribiendo.

Años después, con el debilitamiento de la caza de brujas, Trumbo logró que la Academia lo reconociera oficialmente como el verdadero autor del guion. Su historia fue retratada en la película Trumbo (2015), protagonizada por Bryan Cranston.

Marlon Brando rechazó su premio

Sacheen Littlefeather acudió a rechazar el premio de Marlon Brando y después hizo llegar a la prensa un largo discurso de visibilización de los nativos americanos (Foto: Archivo)

En la ceremonia de 1973, Marlon Brando ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel como Vito Corleone en El Padrino (The Godfather). Sin embargo, en lugar de asistir a la gala, envió en su lugar a la activista Sacheen Littlefeather, una actriz de ascendencia apache y defensora de los derechos de los pueblos originarios.

Littlefeather subió al escenario y, en nombre de Brando, rechazó el premio en protesta por la representación estereotipada y discriminatoria de los nativos americanos en Hollywood. El público reaccionó con una mezcla de aplausos y abucheos.

Este acto de protesta se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia de los Oscar y marcó un punto de inflexión en la lucha por una representación más justa de los pueblos indígenas en la industria cinematográfica.

Interrupción al desnudo

Uno de los momentos más surrealistas de la historia de los Oscar ocurrió en 1974, cuando el activista y fotógrafo Robert Opel irrumpió completamente desnudo en el escenario. Mientras el actor británico David Niven presentaba un premio, Opel cruzó el escenario corriendo sin ropa, haciendo la “V” de la victoria con las manos.

El público estalló en risas y gritos, pero Niven, imperturbable, reaccionó con ironía diciendo: “¿No es fascinante pensar que probablemente lo único que este hombre logrará en su vida es desnudarse y mostrar sus defectos?”.

El episodio quedó inmortalizado en la televisión a color y convirtió a Opel en una figura reconocida dentro de la cultura pop.

El beso de Angelina Jolie y su hermano

El beso entre Angelina Jolie y James Haven

En la edición del año 2000, Angelina Jolie sorprendió al público con una declaración y una imagen que generó una fuerte polémica.

Después de ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Inocencia interrumpida, la actriz agradeció el premio diciendo: “Estoy tan enamorada de mi hermano en este momento”, y luego se besó en la boca con su hermano James Haven.

Las imágenes dieron lugar a rumores de incesto y a una gran controversia en los medios. Años después, Haven aclaró en una entrevista que el gesto fue “totalmente malinterpretado” y que se trató de un momento de celebración sin ninguna connotación inapropiada.

Protesta por la falta de diversidad

Cientos de personas criticaron la falta de inclusión de la Academia

En 2016, los Premios Oscar fueron criticados por la ausencia de nominados afroamericanos en todas las categorías de actuación. Ninguno de los 20 actores y actrices nominados pertenecía a una minoría, lo que generó una ola de indignación en redes sociales bajo el hashtag #OscarsSoWhite.

Varias celebridades, incluyendo a Spike Lee, Jada Pinkett Smith y Will Smith, decidieron boicotear la ceremonia. La presión pública llevó a la Academia a implementar cambios en su estructura y a diversificar su membresía para fomentar una mayor inclusión en las nominaciones.

Desde entonces, la representación de actores y cineastas de diferentes orígenes ha aumentado en la premiación, aunque las críticas por falta de diversidad aún persisten en la industria del cine.

El sobre equivocado

El productor de "La La Land" Jordan Horowitz, izquierda, el presentador Warren Beatty, centro, y el anfitrión Jimmy Kimmel derecha, miran un sobre anunciando a "Moonlight" como mejor película en los Oscar el 26 de febrero de 2017, en Los Angeles. "La La Land" fue anunciada por error como la ganadora. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo)

Uno de los errores más impactantes de la historia de los Oscar ocurrió en 2017, cuando Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron por error que La La Land había ganado el premio a Mejor Película.

Mientras el equipo del filme subía al escenario y comenzaba a agradecer, un miembro de la organización se acercó a Jordan Horowitz, productor de La La Land, para informarle del error. Segundos después, Horowitz tomó el micrófono y dijo: “Esto ha sido un error. Moonlight (Luz de luna) es la ganadora de Mejor Película. No es una broma, suban al escenario”.

La equivocación se debió a que Beatty había recibido el sobre equivocado, que correspondía a la categoría de Mejor Actriz (ganada por Emma Stone). El incidente generó gran confusión y llevó al despido del responsable de la organización del evento.

La bofetada de Will Smith a Chris Rock

Will Smith golpea a Chris Rock

Uno de los escándalos más recientes y polémicos en la historia de los Oscar tuvo lugar en la edición de 2022, cuando Will Smith golpeó a Chris Rock en plena transmisión en vivo.

El incidente ocurrió luego de que Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, quien padece alopecia. Smith subió al escenario y, ante la sorpresa de todos, abofeteó a Rock antes de regresar a su asiento y gritarle: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

El momento dejó al público en shock y eclipsó el resto de la ceremonia. Más tarde, Smith ganó el Oscar a Mejor Actor por Rey Richard (King Richard) y se disculpó entre lágrimas. Sin embargo, la Academia lo sancionó prohibiéndole asistir a la ceremonia durante diez años.

La caída de Jennifer Lawrence

La caída de Jennifer Lawrence en los Premios Oscar

En 2013, Jennifer Lawrence protagonizó un divertido y vergonzoso momento luego de ganar al premio a Mejor Actriz por El lado luminoso de la vida (Silver Linings Playbook). Sin embargo, su gran momento se vio opacado por un percance inesperado: al subir las escaleras del escenario para recibir la estatuilla, tropezó con su vestido de Dior y cayó de rodillas frente a todo el público.

Lejos de incomodarse, Lawrence reaccionó con su característico sentido del humor. Una vez de pie, dirigió unas palabras a la audiencia: “Ustedes solo están parados porque se sienten mal de que me caí y eso es muy vergonzoso, pero gracias”. Su espontaneidad y carisma hicieron que el momento, en lugar de convertirse en una humillación, se transformara en una anécdota divertida y entrañable de los premios.

El escándalo alrededor de Emilia Pérez

Las críticas a Emilia Pérez pusieron en duda la legitimidad de la película como una representación genuina de México (EFE/EPA/ALLISON DINNER)

La película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, generó un intenso debate en México, país donde se desarrolla la historia, pero que estuvo prácticamente ausente en el proceso de producción. Filmada en París y con un elenco internacional, la película ha sido criticada por diversas razones, desde la falta de autenticidad en los acentos hasta la representación superficial de temas sensibles como el narcotráfico.

Uno de los puntos más cuestionados fue el aspecto idiomático. La mayoría del elenco no es mexicano y, por lo tanto, debe imitar el acento. En este sentido, la actuación de Selena Gómez ha sido particularmente señalada. A pesar de que su padre tiene ascendencia mexicana, la actriz no domina el español con fluidez, lo que ha generado críticas sobre su dicción en el filme.

Otro aspecto polémico es la percepción de que la película cae en estereotipos sobre México. Muchas voces han señalado que la producción presenta una versión simplificada y espectacularizada de la violencia ligada al narcotráfico, sin profundizar en las complejidades sociales del país.

Además, la falta de representación mexicana en el elenco principal fue interpretada como una forma de apropiación cultural. Salvo la actriz Adriana Paz, quien tiene un papel secundario, la mayoría de los actores provienen de diferentes países de habla hispana o de otros contextos culturales.

Estas críticas pusieron en duda la legitimidad de la película como una representación genuina de México y han avivado el debate sobre la importancia de incluir a artistas locales en proyectos que aborden realidades específicas de un país.