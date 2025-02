La tajante respuesta de Wanda Nara ante los posteos de Mauro Icardi: “¿Cómo no voy a defender a mi hijo?”

La respuesta de Wanda Nara a los duros posteos de Mauro Icardi

La tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando, más aún luego de que la Justicia fallara a favor del futbolista y obligara a la conductora a entregarle a sus hijos. En ese contexto, el delantero se expresó en sus redes sociales y apuntó contra la mediática por sus múltiples denuncias. Sin embargo, la cantante no se quedó callada y decidió responder de forma tajante.

La palabra de Nara se dio a conocer en LAM (América), luego de que Ángel de Brito compartiera los mensajes que la conductora le había mandado. “Me está escribiendo Wanda, que debe estar viendo el programa desde Estambul”, comenzó el conductor y siguió en referencia al chat que había publicado Icardi en el que Wanda lo invitaba a ver a su hijo: “El cumpleaños de Benedicto fue el 19 de febrero. Yo la reunión con el colegio la tuve el viernes 21″.

Mauro Icardi rompió el silencio tras la denuncia de Wanda Nara y expuso nuevos chats: “Tranquilos, que falta poco”

Luego, Wanda se refirió a una supuesta denuncia que la escuela de uno de sus hijos habría hecho contra el futbolista: “El colegio el lunes presentó la denuncia por violencia que yo nunca había realizado. Es verdad que por presión de los medios siempre intenté que él tuviera vínculo. Lo invité a cada cumpleaños y le ofrecí llevarlos a su cumpleaños, a lo que él se negó. Yo no quería que pierdan contacto, pero que sea controlado, porque yo presencié cosas graves”.

Por último, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) dio detalles del proceso que inició la institución: “El colegio presentó denuncia penal. Maxi, después de que el colegio presentó, hizo la denuncia y presentamos todos. ¿Cómo no voy a defender a mi hijo? A partir de ahí lo tengo bloqueado de todos lados. Él ya tenía denuncias de violencia hacia mí, pero ahora empezaron a hablar los chicos con psicólogos y ellos tienen la obligación de denunciar. Por eso está tan sacado él, Mauro”.

Icardi publicó un comunicado en Instagram donde defiende su inocencia y asegura que la denuncia carece de pruebas (Instagram)

Previamente, Icardi se había expresado en sus redes sociales con un extenso texto: “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes... (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmmm... Raro, ¿no?”, expresó el jugador del Galatasaray.

La captura de un chat de WhatsApp entre Wanda Nara e Icardi evidencia invitación para saludar a su hijo en su cumpleaños (Instagram)

En su mensaje, el delantero también acusó a Wanda de incumplir resoluciones judiciales y de haber cambiado de abogados tres veces para modificar la jurisdicción de la causa. “Qué buena estrategia, o qué mal asesorada, diría yo. Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor”, ironizó.

Además, recordó que Wanda había solicitado el divorcio, pero cuando él presentó la documentación legal, ella reaccionó publicando chats antiguos en un intento por manipular la opinión pública. “La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad. Mmmm... raro”, sostuvo.

"Atentos que pronto se caen las caretas", declara Mauro Icardi (Instagram)

Por último, se mostró confiado en que la Justicia fallará a su favor y deslizó que cuenta con pruebas contundentes para demostrar su inocencia. “Tranquilos, que falta poco... les dejo una mínima prueba de las tantas que tengo... ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo... ¿miedo a que se sepa la verdad de todo? Tic Tac, Tic Tac... Falta poco”, concluyó.