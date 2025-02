Jimena Barón mostró emocionada las primeras pataditas de su bebé en la panza: “Hola mi amor”

En medio de su embarazo, Jimena Barón compartió el tierno momento en que sintió cómo se movía su bebé (Video: Instagram)

A pocos meses de dar a luz a su segundo hijo, Jimena Barón vive cada etapa de su embarazo con emoción y lo comparte con sus seguidores. En medio de su quinto mes de gestación, fruto de su relación con Matías Palleiro, la cantante no piensa dos veces a la hora de mostrar los cambios físicos a las nuevas maniobras que busca para acomodar su vida familiar y profesional. Y, ahora, sorprendió al publicar un video en el que mostró las fuertes patadas de su bebé en camino.

Ya instalada en Buenos Aires, y en medio del comienzo de clases de su hijo mayor, Momo, la artista registró cómo su panza se movía con intensidad. “Hola, mi amor. Hijo, estás ocupando mucho espacio. Estamos a mitad de camino recién”, comentó entre risas mientras acariciaba su vientre. Asombrada por la energía del pequeño, comparó esta experiencia con su primer embarazo: “No saben cómo me patea, Momo me pateaba al final, es muy chiquito para patear así”, expresó.

En otra de sus historias de Instagram, la actriz dejó ver un íntimo y tierno momento en familia. Acostada en su cama, con su gato y su hijo mayor cerca, capturó la escena con la frase “La sagrada siesta con estos tipos que amo tanto”. Pero lo que más conmovió a sus fanáticos fue el gesto de Momo: “Uno me besa las piernas y el otro me patea la panza. Cuando los vea juntos se me va a freír el cerebro”, escribió emocionada.

En medio de su gestación, Jimena compartió las pataditas de su bebé

Entre momentos de ternura y los inevitables cambios que trae esta nueva etapa, la cantante también enfrenta desafíos inesperados. Y uno de ellos, curiosamente, no tiene que ver con síntomas o antojos, sino con la falta de espacio en su casa. Días atrás, la intérprete de “La Cobra” se dio cuenta de que su hogar no estaba preparado para una familia de cuatro. La estructura de la vivienda no cuenta con una habitación extra para su bebé en camino, lo que la llevó a tomar una decisión drástica: sacrificar su comedor y convertirlo en el nuevo cuarto del pequeño.

“Nos amamos y nos llevamos genial, pero no entramos”, comentó con humor en sus redes sociales, dejando en claro que la reorganización de su casa se convirtió en un tema central en su día a día. Sin embargo, la solución no llegó sin su cuota de estrés. “Ayer estaba brotada”, admitió, sorprendiendo a sus seguidores con su sinceridad sobre cómo este tema la afectó.

En un intento de dar más detalles de la situación, en una serie de historias de Instagram, Jimena explicó su plan: transformar el comedor en la habitación del bebé. “Es un comedor que quedó muy formal, está lejos de la cocina y no lo usamos en el día a día. Faltan tres minutos para junio, y lo más fácil es que el comedor pase a ser el cuarto del pibe”, detalló. Pero aunque la solución parecía lógica, también trajo consigo un dilema sentimental. “Ahora, ¿qué hago con esa mesa y esas sillas que combinan con las de la cocina y que me encantan?”, se preguntó, evidenciando el apego que tiene por los muebles de ese espacio de su hogar, donde habita hace varios meses luego de tomar la decisión de convivir con su actual pareja y padre de su futuro hijo.

Jimena Barón compartió a través de una serie de historias de Instagram los desafíos de reorganizar su hogar para adaptarlo a la convivencia familiar (Video: Instagram)

Con su característico humor, Jimena atraviesa los cambios y desafíos de su embarazo con la misma espontaneidad con la que comparte sus emociones más profundas. Entre patadas del bebé, momentos de complicidad con Momo y una casa en plena transformación, la dulce espera avanza a paso firme.