El problema edilicio que enfrenta Jimena Barón en medio de su embarazo: “No entramos”

A través de Instagram, la cantante compartió detalles sobre reorganizar su hogar antes del parto (Video: Instagram)

A pocos meses de dar a luz a su segundo hijo, Jimena Barón atraviesa un dilema que la llevó a una crisis de nervios, que compartió divertida a través de sus historias de Instagram. La cantante y actriz, que comparte con sus seguidores cada etapa de su embarazo, reveló que la llegada del bebé trajo consigo un problema inesperado: la falta de espacio en su hogar.

Desde hace un tiempo, Jimena convive con su pareja, Matías Palleiro, quien será padre por primera vez, y con su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Sin embargo, la estructura de su casa no está pensada para una familia de cuatro, lo que la obligó a tomar una decisión drástica: sacrificar el comedor y transformarlo en la habitación del bebé.

“Nos amamos y nos llevamos genial, pero no entramos”, escribió con humor en sus redes sociales. Aunque intentó tomárselo con calma, la incertidumbre sobre cómo reorganizar su hogar la llevó a un pico de estrés que terminó con un comentario que sorprendió a sus seguidores: “Ayer estaba brotada”.

Matías Palleiro rechazó mudarse a un hogar más grande, complicando la logística familiar (Captura)

En una serie de historias de Instagram, Jimena compartió detalles sobre su problema de espacio y la reorganización que tendrá que hacer en su casa. Su plan es claro: convertir el comedor en una habitación para el bebé, pero eso trae consigo nuevos dilemas.

“Es un comedor que quedó muy formal, está lejos de la cocina y no lo usamos en el día a día. Faltan tres minutos para junio, y lo más fácil es que el comedor pase a ser el cuarto del pibe”, explicó. Sin embargo, la decisión no fue tan sencilla, ya que tiene un apego especial a los muebles de ese espacio. “Ahora, ¿qué hago con esa mesa y con esas sillas que combinan con las de la cocina y que me encantan?“, se preguntó.

Más allá de la nostalgia por el diseño de su casa, la cantante dejó en claro que su preocupación principal es que el bebé necesita su propio espacio. Frente a quienes le sugirieron que en los primeros meses no hace falta un cuarto exclusivo, se mostró tajante:

Jimena Barón transformará su comedor en habitación para el bebé, priorizando la llegada del nuevo miembro familiar (Captura)

“Sabía que me iban a decir esto. Sí, porque el bebé tiene cosas de bebé: cochecito, huevito, bañaderita, cambiador... Si no, coloniza toda la casa”. Además, mencionó otro problema que debe resolver: “Aparte viene la abuela y ¿qué? ¿Va a estar en mi cuarto con el bebé? No, paremos un poco, nos calmamos”.

La cantante también adelantó algunos detalles sobre la remodelación del comedor, que será dividido con una puerta de vidrio y hierro para que entre luz natural. Con el fin de mantener la privacidad, instalará cortinas blackout, de manera que el espacio pueda adaptarse a las necesidades del bebé.

El rol de Matías Palleiro y la decisión que complicó todo

El problema de espacio en la casa de la actriz no es algo nuevo, sino la consecuencia de una decisión que tomó su pareja tiempo atrás. Según explicó la cantante, cuando le propuso mudarse a una casa más grande para encarar la convivencia y la llegada de un hijo, Matías Palleiro se negó.

La llegada del bebé provoca que la familia reconfigure su forma de convivencia y distribución doméstica

“No me hagan recordarles que yo le propuse a Matías mudarnos a una casa más grande para encarar los hijos y la convivencia, pero como él se autopercibía adolescente, me dijo que no, que no estaba listo”, reveló.

Ahora, ante la inminente llegada del bebé, el problema de espacio se volvió insostenible, y la artista no dudó en remarcar en sus historias de Instagram que la negativa de su pareja complicó todo. “Compré esta casa para mí y para Momo y después se arrepintió. Ahora estamos aquí, procreados y con poco lugar”.

Incluso, la cantante bromeó sobre la posibilidad de tomar una decisión extrema. “Casi que le digo a Matías: ‘Mirá, yo me voy a vivir al departamento con el bebé y vos quedate con esto’”, contó.