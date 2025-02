Polémicos comentarios de Pancho Dotto sobre los cuerpos de Valeria Mazza y Pampita: “Nadie las hubiera elegido”

El desafortunado comentario de Pancho Dotto sobre Valeria Mazza (Video: América TV)

Pancho Dotto, el histórico representante de modelos en Argentina, desató una polémica con sus declaraciones sobre los estándares físicos en la industria de la moda. Durante una entrevista en el programa A la tarde (América), el empresario hizo comentarios sobre el peso y la estatura de Valeria Mazza, Pampita y Araceli González, seguramente las modelos más famosas que representó.

En el diálogo televisivo, Dotto fue consultado sobre quienes aseguraban que su peor herramienta como manager era la balanza. Negó esa afirmación y, en cambio, sostuvo: “Si no, no hubiera elegido nunca a Valeria Mazza, que estaba muy excedida de peso cuando yo la conocí”. La declaración generó incredulidad en el periodista Gustavo Descalzi, quien le pidió que aclarara su postura. Dotto reafirmó sus palabras sin dudarlo: “Claro, cuando yo la conocí era una chica que tenía sobrepeso. Igual que Pampita, que en ese momento era solo Carolina Ardohain, a ella nunca la hubiera elegido nadie porque es muy, pero muy baja. En cualquier país del mundo no le hubieran ni siquiera llenado la ficha”.

El empresario extendió su análisis a otras modelos que representó: “Araceli González es baja también, pero yo veía algo en ellas; nunca hubieran estado en ninguna pasarela”.

A continuación, para intentar alejarse de la polémica, se corrió del tema de los cuerpos y recordó los inicios de Carolina: “Cuando apareció, siempre fue un volcán y lo sigue siendo. Es la trabajadora número uno, nunca conocí a alguien con tantas ganas, con el foco puesto en el trabajo”, elogió. Y agregó: “Yo la llamaba para hacer una famosa revista. No la llamaban al principio, pero había una página al final de la revista que se llamaba Sorpresa, que no la quería hacer nadie, para salir de espaldas y ella iba”.

Araceli González, Pancho Dotto y Pampita en uno de los desfiles

Este verano, con mucha agua transcurrida bajo el puente, Pancho y Pampita se reencontraron en Punta del Este por la zona de La Huella, en José Ignacio, una de las elegidas por los famosos. La modelo y el empresario compartieron un almuerzo en un reconocido restaurante de la zona y se mostraron con buena onda entre ellos. Así, parecen haber quedado atrás los chispazos del pasado, ya que el vínculo no había quedado del todo bien entre ellos al finalizar su relación contractual.

Este reencuentro público tuvo un inconfundible aroma de los 90, con una foto apoyados en el Rolls-Royce descapotable, de color blanco, propiedad del representante de modelos. Allí la lente de este medio los captó a pura sonrisa, solos y acompañados. Es que si bien la dupla tuvo su sesión de fotos privada, las amigas que se encontraban con Pampita no dejaron pasar la oportunidad para fotografiarse con el llamativo vehículo.

En tanto, el vínculo entre Mazza y Dotto tampoco quedó en buenos términos. El enojo del representante se originó cuando la modelo tomó la decisión de dejar la empresa y poner su agenda en manos de Alejandro Gravier, su marido y padre de sus cuatro hijos. Dotto manifestó su enojo por el lugar que le dieron en el documental Sueño dorado, que refleja la vida de top model. “Valeria Mazza nunca hubiera llegado a ser Valeria Mazza si yo no hubiera estado en el medio. Valeria Mazza es Valeria Mazza a pesar de Alejandro Gravier, no por él. Alejandro y Valeria son una sociedad”, declaró allá por octubre de 2023, cuando se estrenó el material.

Ante esto, Valeria no quiso hacer mayores comentarios: “Me aburre el tema. Nos despedimos desfilando, siempre hay que ir con la verdad, no hay que faltar a la verdad, hay que tener memoria”.