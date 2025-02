El emotivo video de la China Suárez para saludar a Mauro Icardi por su cumpleaños: “Sin palabras”

La china Suarez, cumpleaños de Mauro Icardi

En medio de un torbellino mediático y judicial, Mauro Icardi recibió un regalo inesperado en el día de su cumpleaños número 32. En los primeros minutos del miércoles, la China Suárez sorprendió a todos con un emotivo video en su cuenta de Instagram. No eran simples imágenes: era un recorrido por la vida del futbolista, desde sus primeros pasos en el deporte hasta los momentos más íntimos de su presente amoroso.

El video comienza con un pequeño Mauro, de mirada ingenua y voz infantil, presentándose en un torneo de fútbol infantil. Aquel niño de gestos tímidos crecería para convertirse en el goleador implacable que hoy brilla en el Galatasaray. La secuencia da un salto en el tiempo y de pronto el rugido de los hinchas turcos llena la pantalla. El fervor de la afición, la euforia del estadio, el estallido del gol que Icardi le marcó al Bayern Múnich en la Champions League. Un repaso por su carrera, por los momentos de gloria que lo han convertido en una figura del fútbol europeo.

Pero el fútbol da paso a lo personal. La imagen cambia y aparecen ellos, China y Mauro, inseparables. Una sorpresa de San Valentín con Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz. Besos robados en la intimidad, abrazos cómplices, sonrisas que no necesitan explicaciones. Un amor que, lejos de las polémicas y los rumores, se muestra firme y sólido.

La China Suárez compartió imágenes de lo vivido el último Día de los Enamorados

“Sobran las palabras. Feliz nacimiento, mi amor”, escribió Suárez junto al video, un mensaje breve pero cargado de significado. Sus seguidores no tardaron en reaccionar. “Me encantan, que sean muy felices”, “Son tan lindos”, “Feliz nacimiento de un nuevo amor”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Y si el gesto de La China fue una declaración, la respuesta de Icardi no se hizo esperar. “Gracias, gracias y gracias”, escribió el delantero, acompañado de un corazón. Un intercambio breve, pero que selló ante los ojos de todos lo que ambos parecen gritar en cada imagen: el amor está ahí, intacto, firme, inmune a los comentarios y las controversias.

El mensaje que Wanda Nara le envió a Mauro Icardi en la previa de su cumpleaños

En las horas previas de esta jornada de festejos salió a la luz el mensaje que Wanda Nara le envió al futbolista, en el que intenta averiguar cómo transcurrirá la jornada de festejos y si pasará el tiempo con sus hijos.

La empresaria se comunicó con el futbolista a las 12:21 horas. “Buen día, Mauro. Pasado mañana es tu cumple, ¿vas a hacer algo? ¿Querés que te lleve a los nenes? Avisame. Las nenas están 15 días seguidos, no se quieren quedar, se les hace muy largo. Pero organicemos de qué manera podés estar con tus hijos. Hasta que se adapten, busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes", escribió, sin obtener respuesta del otro lado.

En el ciclo DDM compartieron este mensaje y quien se refirió de inmediato al tema fue Elba Marcovecchio, abogada de Icardi: “La cuestión no está en un mensaje pasa por hechos. Tiene que cumplir con una resolución, no es voluntad conciliadora o no voluntad conciliadora. Tuvimos audiencia, intercambios. Se llegaron a acuerdos que después se incumplieron por parte de Nara. Esto no es voluntad conciliadora”, señaló.

El mensaje de Wanda Nara llegó en momentos en que la China Suárez se encontraba preparando el cumpleaños de su pareja

“Tiene que cumplir la resolución como todos cumplimos las órdenes judiciales. Todos. No es Wanda sin ley. Wanda está sujeta a la misma ley que vos, que yo y que todos. Tiene que cumplir la resolución”, resaltó.

La letrada en ese momento defendió el vínculo de Icardi no solo con sus hijas sino con las que tuvo con Maxi López. “Él lo está pasando como puede, porque él no deja de ser un hombre. La pasa como puede. Imagínense que desde el 6 de enero no abraza a sus hijas, que no abraza a sus hijos porque también hablemos de los varones. Él preparó toda una casa para los cinco chicos”, afirmó.