Se filtró el mensaje que Wanda Nara le envió a Mauro Icardi en la previa de su cumpleaños: “¿Vas a hacer algo?

El mensaje que Wanda Nara le envió a Mauro Icardi en la previa de su cumpleaños (Video: DDM, América)

Mauro Icardi celebrará sus 31 años este 19 de febrero y en DDM adelantaron que la China Suárez ya está coordinando una celebración que será la primera de la pareja. En ese clima, en medio de las constantes tensiones judiciales por el régimen de visita de sus hijas, en DDM compartieron un mensaje que le envió la conductora a su exmarido en el mediodía de este lunes.

La empresaria se comunicó con el futbolista a las 12:21 horas. “Buen día, Mauro. Pasado mañana es tu cumple, ¿vas a hacer algo? ¿Querés que te lleve a los nenes? Avisame. Las nenas están 15 días seguidos, no se quieren quedar, se les hace muy largo. Pero organicemos de qué manera podés estar con tus hijos. Hasta que se adapten, busquemos una manera juntos. Por el bien de los cinco nenes", escribió, sin obtener respuesta del otro lado.

Mariana Fabbiani, en ese momento, celebró su acercamiento. “El hecho de que ella de a conocer esto, quizás habla de una voluntad de Wanda de conciliar y de acercarse”, aseguró la conductora. Sin embargo, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, a través de un móvil se despachó con todo contra la conductora de Bake Off Famosos.

El mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi: "Buen día, Mauro. Pasado mañana es tu cumple, ¿vas a hacer algo? ¿Querés que te lleve a los nenes? Avisame"

“La cuestión no está en un mensaje pasa por hechos. Tiene que cumplir con una resolución, no es voluntad conciliadora o no voluntad conciliadora. Tuvimos audiencia, intercambios. Se llegaron a acuerdos que después se incumplieron por parte de Nara. Esto no es voluntad conciliadora”, señaló.

“Tiene que cumplir la resolución como todos cumplimos las órdenes judiciales. Todos. No es Wanda sin ley. Wanda está sujeta a la misma ley que vos, que yo y que todos. Tiene que cumplir la resolución”, resaltó.

En ese momento Guido Záffora sumó una picante información. “La China le está organizando el cumpleaños este 19, va a haber una fiesta en la ‘casa de los sueños’. ¿Cómo está Mauro con todo esto? Me decían que estaba muy triste, muy bajón, más allá de que la China lo ayuda. ¿Cómo está hoy?“, indagó.

La China Suárez está organizando la fiesta de cumpleaños de Mauro Icardi

Marcovecchio, por su parte, defendió el rol del jugador del Galatasaray. “Mauro es un padre sumamente presente. Para que tengamos una idea. Cuando Mauro se iba afuera para Navidad y fin de año canceló inmediatamente sus planes con una llamada de un minuto que le hicimos. Canceló todos sus planes para estar con sus hijas, como lo hizo cualquier papá pero no lo hizo la mamá. La mamá se fue en un avión privado a Uruguay”, deslizó, en alusión a la ida que tuvo Wanda para las fiestas a Punta del Este.

La letrada en ese momento defendió el vínculo de Icardi no solo con sus hijas sino con las que tuvo con Maxi López. “Él lo está pasando como puede, porque él no deja de ser un hombre. La pasa como puede. Imagínense que desde el 6 de enero no abraza a sus hijas, que no abraza a sus hijos porque también hablemos de los varones. Él preparó toda una casa para los cinco chicos”, afirmó.

Sin embargo, Guido Záffora lanzó una filosa frase que terminó con una dura reacción de la abogada. “Esa es la casa que vio con Wanda y se la compra para la China Suárez”, arrojó, haciendo que la abogada reaccione. “Te voy a ser sincera sobre ‘la casa de los sueños’. La señora Nara tiene ‘el departamento de sus sueños’, ‘propiedades en Italia de sus sueños’, ‘cartera de sus sueños’. Su sueño podría ser el bienestar de sus hijas y que sus hijas se reencuentren con el padre”, concluyó.