Delfina Gerez Bosco habló de su sorpresiva separación de Ricky Diotto: “Se tendría que haber mantenido en privado”

La separación de Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto

La historia de Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto parecía un romance en ascenso. Sin embargo, a casi un año de haber comenzado su relación, la pareja decidió tomar distancia. Y el hecho tomó por sorpresa a todos, incluidos los conductores de Puro Show (El Trece), esperaban verlos juntos en una entrevista especial por el Día de los Enamorados.

La confirmación de la ruptura llegó en un mensaje del propio Diotto, donde sus palabras dejaron una puerta entreabierta: “La flaca lo va a desmentir porque tiene la esperanza de que volvamos, yo también. Pero bueno, ahora estamos así. Estoy con mucho lío”, admitió el ex de María Fernanda Callejón.

Tras ello, la modelo y actriz también habló con el ciclo y se sinceró sobre la situación que está atravesando: “No voy a hacer un reality de algo que yo no iba a exponer”, sentenció, al dejar en claro que su intención no era hacer pública su crisis de pareja. Sin embargo, su versión cambió cuando su expareja habló en televisión. “Como Ricky decidió responder algo, yo me veo obligada…”, admitió con resignación.

La actriz explicó que Diotto dio a entender que estaban en una pausa sentimental, pero ella no lo interpretó de la misma manera. “Él salió en un programa y dijo que estábamos en un tiempo, y le dije: ‘¿Por qué lo hiciste?’”, reveló. A pesar de la confusión, confirmó que efectivamente estaban atravesando un momento complicado: “Sí… Es una cosa medio rara, porque él está ahora en un momento personal, que no es tan personal porque se está hablando en todos lados, que lo está desbordando”.

Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto, en una antigua postal familiar

La también conductora describió con detalle lo que motivó este distanciamiento. “Él está en un momento en el que se siente desbordado, y a veces no puede pensar demasiado. Yo intenté e intento hacer todo lo que puedo, pero bueno, llego hasta un punto”, expresó al dar a entender que la crisis personal que vive Diotto afectó de manera directa el vínculo entre ambos.

En medio de la exposición pública del tema, Gerez Bosco apuntó contra la manera en que su pareja manejó la situación. “Yo no lo expuse porque estoy entendiendo ciertas cosas... Del otro lado se manejaron de forma muy individual”, dijo con firmeza, al sugerir que la comunicación entre ellos no era la mejor.

Sobre su estado emocional, la modelo aseguró estar en calma. “Yo estoy fenómena, estoy segura de lo que me pasa. Cuando uno está transitando cosas que van pasando, está bueno transitarlas para dentro. Si en eso te ponen una cámara y me empezás a preguntar, hay cosas que no sé cómo responderlas”, admitió.

A pesar de todo, el diálogo entre ellos no se cortó. “Todos los días hablo con él. Yo lo veo la semana que viene, no estamos cortados. Estamos en un momento diferente, que se tendría que haber mantenido en privado. Eso es lo que pasó”, afirmó.

Ricky Diotto. en el centro de la escena

Al ser consultada sobre qué llevó a esta crisis, Delfina fue contundente: “No lo puedo decir porque son cosas de él, tiene que ver con él”. Sus palabras reflejaban tanto respeto por la privacidad de Diotto como un límite claro en la información que estaba dispuesta a compartir.

La actriz también hizo referencia a las críticas que recibió en redes sociales y en los medios. “Intenté siempre responder con educación. Me dijeron ‘novia pesada’, no importa, vamos para adelante, porque yo soy así y confío en lo que me pasa, esté en los momentos buenos o no tan buenos”, expresó.

Para cerrar, dejó en claro su postura ante la exposición mediática: “Yo siempre intento no tener un teléfono cerca cuando me pasan cosas que no están tan buenas. Prefiero hablar con un amigo y no contestarle a un periodista”.

Así, en un relato cargado de emociones y reflexiones, Delfina Gerez Bosco dejó entrever que el final de su relación con Ricky Diotto no está del todo definido. Lo que sí quedó claro es que, en medio de esta tormenta emocional, ella ha decidido cuidar sus palabras y priorizar su bienestar.