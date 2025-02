Sigue la batalla por la custodia de las hijas de Wanda Nara e Icardi: entre órdenes judiciales y pedidos de las niñas

Nicolas Payarola sobre Wanda Nara y sus hijas (Video: A la Barbarossa, Telefe)

En medio de un verdadero huracán mediático y judicial, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la custodia de sus hijas atraviesa un momento decisivo. Este lunes 17 de febrero vence el plazo que la Justicia estipuló para que la empresaria entregue a las menores a su padre, un hecho que generó una oleada de especulaciones sobre qué pasará si Wanda no cumple con la medida. El reloj avanza y la tensión crece con cada minuto que pasa.

El abogado de la conductora, el Dr. Nicolás Payarola, se refirió al tema en una entrevista con A la Barbarossa y dejó en claro la postura de su defendida: “No estamos reteniendo una cosa, estamos escuchando a las nenas. Creemos que es fundamental para su bienestar compartir tiempo con ambos padres, pero es crucial que se den las condiciones necesarias para ello”. Sus palabras reflejan la profunda preocupación de Wanda por el estado emocional de sus hijas en medio de esta disputa judicial.

La orden judicial es tajante: si las niñas no son entregadas este lunes, la fuerza pública deberá intervenir para buscarlas. Sin embargo, desde el entorno de la empresaria insisten en que la cuestión no es tan sencilla. “Hemos presentado una apelación porque consideramos que es imprescindible escuchar a las menores y respetar sus deseos. En ningún momento se niegan a ver a su papá, pero sí piden que sea de una manera distinta, más flexible y menos rígida que los 15 días seguidos establecidos por el juez. No podemos ignorar que son seres humanos con capacidad de comprensión y sentimiento, y la ley respalda la importancia de atender sus voces”, argumentó Payarola, con un tono firme pero conciliador.

Mauro Icardi y Wanda Nara continúan sin ponerse de acuerdo por las visitas de sus hijas (Instagram)

La incertidumbre sobre si finalmente se cumplirá con la medida sigue latente. “No es una ‘entrega’, es un tiempo de compartir con su papá”, insistió el letrado, al marcar una clara diferencia en la terminología que se está utilizando en los medios. “Estamos buscando que todo ocurra en un marco de armonía, al respetar lo que las niñas expresaron. De hecho, el domingo por la noche hubo comunicaciones entre ellas y su padre para tratar de encontrar un punto de encuentro. Ellas le explicaron cómo les gustaría que fueran las cosas, pero aún no sabemos si se podrá llegar a un acuerdo”.

Uno de los puntos más delicados del pedido de las menores tiene que ver con la figura de la niñera contratada por Icardi, quien según trascendió, no habría tratado de la mejor manera a las niñas. Este episodio generó roces previos entre Wanda y su exmarido, y ahora vuelve a estar en el centro de la escena. Pero además, hay otra sombra que se cierne sobre el conflicto: fuertes rumores indican que las niñas también habrían pedido evitar cualquier contacto con la China Suárez, pareja del futbolista.

En este complejo entramado de decisiones y emociones, Payarola enfatizó que Wanda siempre priorizó el bienestar de sus hijas y que, de hecho, en enero se presentó un pedido formal para que ellas recibieran acompañamiento psicológico, algo que, según él, Icardi no avaló.

La Justicia ordenó a Wanda Nara entregarle sus hijas a Mauro Icardi (Video: Intrusos, América)

Mientras el plazo judicial se agota, el destino de las hijas de Wanda y Mauro Icardi sigue siendo incierto. ¿Se impondrá la orden del juez o prevalecerá la voluntad de las menores?. La respuesta podría desatar un nuevo capítulo en esta historia que ya ha acaparado todos los titulares y que llevó al escenario mediático un tema judicial y familiar.