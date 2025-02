La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara durante la cena romántica de San Valentín con la China Suárez

Durante la cena de San Valentín, Icardi lanzó una fuerte indirecta

La novela entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante no deja de sumar capítulos y el 14 de febrero fue un día plagado de indirectas en las redes sociales de los cuatro no tan felices. El primer Día de los Enamorados para las dos parejas no pudo evitar la polémica y cada gesto virtual tuvo su correspondiente devolución.

En esta historia hay un quinto protagonista: Gardiner, un reconocido restaurante de la Costanera. Allí coincidieron Nara, Mauro y Eugenia meses atrás y Wanda y la China fueron las protagonistas de un tenso cruce, luego el delantero del Galatasaray fue a comer con amigos y ese mismo restaurante fue el elegido para una de las primeras salidas públicas con su nueva novia.

Por todo esto no es ninguna sorpresa que lo hayan elegido para celebrar su primera cena de San Valentín. Uno de los clásicos de este lugar, aparte de la ambientación romántica, son los manteles de papel con frases filosóficas o reflexivas y el que se encontró Mauro le sirvió para hacer un paralelismo con su situación actual.

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara

“El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos”, es la frase que se puede leer en letras negras, una clara indirecta para la madre de sus dos hijas, de quien dijo en más de una ocasión que estaba haciendo un circo mediático con la separación y su noviazgo con el cantante de cumbia 420. A esta historia que compartió en su cuenta de Instagram agregó: “Salud, Feliz San Valentín”.

Este mensaje no pasó desapercibido en las redes sociales y los internautas no tardaron en señalar que él también fomenta los capítulos de esta historia. Como si esto no fuera poco, las coincidencias en las sorpresas de L-Gante y la actriz de Casi Ángeles se llevaron todas las miradas.

Mauro y la China estuvieron hasta tarde en el restaurante (Foto: Instagram/danielambrosino)

En horas de la tarde, Nara compartió ante sus más de 17 millones de seguidores el regalo de L-Gante: decorar su habitación con globos del personaje de Hello Kitty, del cual Wanda es fanática. Además, Elián Ángel Valenzuela los acompañó con globos blancos y rosas y hasta dos peluches de la pequeña gatita. “¿Y esta sorpresa? Me muero de amor”, escribió la conductora, junto a emojis de lágrimas, al compartir en redes una imagen del momento en que ingresó al lugar.

En la foto se podía ver a la cantante y al referente de la cumbia 420 casi sentados en el piso, besándose con ternura. Acto seguido, Wanda mostró más detalles de la decoración que hizo L-Gante. En una esquina, una figura de metal de tres corazones sostenía fotos estilo polaroid de la pareja. Luego, la mediática mostró que la cama estaba llena de flores rosas, chocolates, un ramo de flores, todo tipo de productos de Hello Kitty y hasta una copa de champagne.

Eugenia y L-Gante hicieron la misma sopresa del Día de los Enamorados

A cientos de kilómetros, la China Suárez le mostró todo su amor a Icardi. A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista también mostró cómo había decorado la habitación con globos de color rojo en forma de corazón y había cubierto la cama con pétalos de rosas y fotos polaroid de su relación con el jugador del Galatasaray. Para acompañar el video, la modelo eligió la canción “You’re Still The One”, de Shania Twain.

Pero estas coincidencias no terminan allí, sino que Wanda le dedicó un posteo a L-Gante, en el cual abrió su corazón y dejó en claro que su relación está pasando el mejor momento a pesar de la batalla legal con Icardi. A los pocos minutos, Mauro subió un corto posteo para Eugenia, donde se los puede ver disfrutando del tiempo compartido.