El profundo mensaje de Wanda Nara a L-Gante por San Valentín: “Me enseñaste que la lealtad vale más que el dinero”

Wanda Nara compartió un emotivo posteo en el Día de los Enamorados

El Día de los Enamorados se tiñó de emoción con la extensa carta que Wanda Nara le dedicó a L-Gante. En un posteo repleto de imágenes y videos en su cuenta de Instagram, la empresaria y cantante compartió momentos inolvidables junto al artista, desde viajes juntos hasta instantes del último festejo de su cumpleaños. Pero más allá de las postales, lo que realmente conmovió a sus seguidores fue el profundo y sentido mensaje que acompañó la publicación.

Con palabras cargadas de gratitud y amor, Wanda abrió su corazón y expresó lo que el cantante de RKT significa en su vida. “Alguien que solo tenga sentimientos buenos es alguien que quiero siempre a mi lado”, comenzó escribiendo, al dejar en claro desde un primer momento la admiración que siente por él.

La empresaria resaltó el apoyo incondicional que recibió en sus momentos más difíciles: “Cada vez que me aconsejás, lo hacés con los mejores valores que una persona puede tener. Agarraste mis pedacitos y, como podías, sin hablarme de lo que estaba viviendo, me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mí. Sin darme cuenta, me diste el valor de estar sin maquillaje y así y todo sentirme la más hermosa de todas. Porque me recordás y me decís todo el tiempo que soy linda. Vos me ves una perfección que no me veo, pero da seguridad”, expresó con ternura.

Wanda Nara y su posteo el Día de los Enamorados

En su carta de amor, la exconductora de Bake Off famosos no dudó en destacar gestos íntimos que la marcaron profundamente. “Nunca nadie se había fijado en mis ojos, en mis pecas… Nunca había estado tanto tiempo sin maquillarme, solo poniéndome un gloss que me sacás de los besos que me das”, escribió, al describir sin filtros la conexión especial que los une.

Pero el amor que siente por Elián va más allá de lo superficial. También destacó la generosidad y el espíritu solidario del cantante, cualidades que, según ella, le enseñaron a ver la vida desde otra perspectiva. “Sos la persona más generosa y atenta con los suyos que jamás conocí, y me da orgullo. Aprendo de vos a gastar los ahorros en un viaje con amigos, porque para vos esa es la mejor manera de gastar el dinero. A viajar en motorhome para que todos entren y dejar el avión privado para que el viaje sea más largo y divertido. Me enseñás que quizás darle un poco de dinero a la gente que pide en la calle, les cambia el día. Me enseñás que una mamá feliz baila y juega con más ganas con sus hijas”, relató con admiración.

Además, resaltó las lecciones de vida que L-Gante le dejó grabadas en el corazón. “Me enseñaste que la lealtad vale más que el dinero, me enseñaste a vivir el presente, a destapar las botellas que guardaba para una ocasión especial, por festejar el presente”, afirmó conmovida.

Wanda Nara compartió algunas imágenes de sus viajes con L-Gante

Pese a la diferencia de edad que los separa, Wanda destacó que los unen valores, sueños y vivencias compartidas. “Lo que dejamos atrás, pero no olvidamos, porque cada día que te necesité, estuviste como el amigo incondicional que fuiste conmigo, porque volví a sentarme en la vereda. Sos el novio más atento, hermoso y tierno que podía imaginar”, expresó con el alma abierta.

El mensaje culminó con una frase que sintetiza la profundidad de su amor: “Te amo. Porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy, porque en esta y en otras vidas quisiera volver a vivir nuestra historia de amor”.

Con estas palabras, Wanda también dejó en claro que, para ella, lo más valioso no es el lujo ni la fama, sino los momentos compartidos, la complicidad y el amor sincero que los une.