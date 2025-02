Alejandra Romero recordó a su hijo Jaziel a un año de su muerte con una conmovedora canción: “Era rendirme o abrazar la vida”

Alejandra Romero le canta a su hijo Jaziel, "Eres la calma"

Alejandra Romero reapareció en su cuenta de Instagram para homenajear a su hijo Jaziel, a un año de su muerte. El adolescente tenía 13 años cuando se descompensó mientras jugaba al fútbol con sus compañeros de colegio y tuvo una muerte súbita.

La cantante, expareja de Rodrigo Bueno, publicó “Eres la calma”, un tema con un profundo significado que refleja cómo transitó este año: “Es una forma de canalizar mi amor y mi dolor”, expresó la compositora, que también organizó una ceremonia en la localidad de Villa Larca, San Luis, donde vivía Jaziel y un sitio significativo para la familia. “A través de mi música, quiero homenajear a mi pequeño en este lugar tan especial para nosotros”, afirmó.

Invitación a la ceremonia en homenaje a Jaziel, en Villa Larca, San Luis. Hoy sábado a las 18

La obra musical, que está dedicada al recuerdo de su hijo, busca tocar el corazón de aquellos que han pasado por situaciones similares. Y en el videoclip, repasa algunos momentos transitados juntos. Viajes, juegos y sonrisas eternas de un vínculo indestructible. Además, Alejandra subió un video hablándole a sus seguidores, en el que abrió su corazón sobre lo vivido este año y dio detalles de la actividad en memoria de su hijo.

“Hago este video para agradecerles profundamente todo el amor que me han enviado. Todos los mensajes que he recibido han sido un montón, tantos que aún no he logrado responder a todos. Gracias de verdad. Ha sido fundamental para mí el recibir tanto amor, porque he tenido una red de contención maravillosa en este tiempo tan difícil y tan duro. Tenía dos opciones, rendirme o abrazar a la vida. Y era pura vida. Puro amor. Y en honor a él, me abrazo fuerte a esta vida", destacó muy emocionada.

Alejandra Romero habla sobre su vida sin su hijo Jaziel y el homenaje que le realizará junto a amigos en Villa Larca, San Luis

“Vamos a hacer una ceremonia en Villa Larca en conmemoración a Jaziel con sus amigos, con sus maestras, con sus tías del corazón, con aquellas personas que también quisieran estar ahí. Por eso también los quiero invitar a que nos acompañen con todo el amor y a honrar la vida de mi hijo, compartiendo y haciendo todas las cosas que a él le gustaban", prosiguió.

Respecto a su nuevo tema, aseguró que “en este proceso de transformación, de morir y volver a nacer, siento que escribir es algo que me ha salvado muchas veces. Y entre esas canciones que le escribí a Jaziel, está 'Eres la calma', que deseo que logre abrazar bien fuerte las almas de las mamás y los papás que tenemos que atravesar por este dolor que a veces se torna asesino y también para todas las personas que han perdido un ser amado. Abrazo muy fuerte al papá de Jaziel, a mi mamá, a toda la familia y a todos los amigos. Gracias", concluyó.

Alejandra Romero y Jaziel un gran amante del fútbol

El fallecimiento de Jaziel, hijo de Alejandra Romero, en febrero del 2024, conmocionó a la comunidad de Villa Larca, en San Luis, y dejó un vacío irreparable en la vida de la cantante. Todos los amigos y vecinos de ciudad ubicada en la provincia de San Luis y de la escena musical argentina se solidarizaron con Romero, enviándole mensajes de apoyo y de amor en todo momento.

La localidad, situada en el corazón de San Luis, es un pequeño poblado donde los lazos comunitarios son fuertes, lo que hizo que la noticia se propagara rápidamente y causara un gran impacto en los vecinos y en la comunidad educativa del menor.

Alejandra Romero recordó a su hijo en el Día de la Niñez, el año pasado

Alejandra Romero y su hijo Jaziel

Romero decidió mudarse a San Luis tras la pandemia con el objetivo de construir un nuevo hogar en la Sierra de los Comechingones. En una entrevista con Teleshow, había relatado su deseo de asentarse en un entorno más tranquilo para su hijo y su familia. “Vivíamos encerrados en Buenos Aires, en dos semanas nos entregan la casa que alquilamos, así que con muchos proyectos, entre ellos hacer nuestra propia casa aquí. El papá de mi hijo vive cerca, y actuamos en pos de nuestro hijo, logramos un vínculo sano y armónico”, relató en aquel momento Alejandra, quien estuvo vinculada sentimentalmente con el Potro Rodrigo antes de su trágico fallecimiento en 2000.

Alejandra Romero y Rodrigo El Potro en pleno romance

La letra de “Eres la calma”

Eres rayo de sol, la luz del girasol

colibrí jugando en el jardín.

Eres lluvia otoñal, primavera que trae

el perfume que me gusta más

En tu mirada una luz especial

Propia de un ángel que vino para amar

Eres amanecer y la tarde al caer

Pajaritos queriendo volar

Y en cada anochecer titilando ahí estás

En la estrella que más brillo da

Hasta en el aire te puedo sentir

Porque te amo vives dentro de mí

Tú… Eres la calma

La calma que me abraza el dolor

La fuerza que me invita a seguir

Tú… eres la luz

La luz que hace liviano mi andar

Sintiendo que a mi lado tú estás

Siempre serás mi amor… el más puro que hay,

inmenso, tierno y real

Tu luz siempre estará aquí