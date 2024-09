El emotivo homenaje de Alejandra Romero en el día que su hijo cumpliría 15 años: “Siempre serás mi amor”

El emotivo homenaje de Alejandra Romero en el día del cumpleaños de su hijo Jaziel (Video: Instagram/alejandra_romeroficial)

El 16 de febrero de 2024, Alejandra Romero recibió la peor noticia que una madre puede tener, su hijo Jaziel había fallecido. El joven perdió la vida tras desvanecerse mientras jugaba al fútbol con amigos. Meses después, en el día en que hubiese cumplido 15 años, la cantante le dedicó un emotivo posteo en su perfil de Instagram y mostró el homenaje que realizaron sus amigos y familiares para honrar la memoria del chico, que conmovió a un pueblo entero con su partida.

Aquel día de verano, Jaziel estaba jugando a la pelota con sus amigos en el pueblo de Villa Larca, San Luis, cuando sufrió una descompensación y falleció a causa de muerte súbita. Este suceso repentino causó el dolor de todo el pueblo, por lo que decidieron homenajear al pequeño de la mejor manera posible en esta fecha tan especial. En el video que compartió su madre se puede ver el gran esfuerzo que hicieron los familiares y amigos del joven, siendo un evento colmado por las emociones.

Alejandra Romero recordó a su hijo Jaziel: "Un ángel que me dio el privilegio de ser su mamá"

Por la mañana, un grupo de amigos, junto a Romero, se reunió en una cancha de fútbol, que contaba con un paredón en blanco, perfecto para realizar un mural: “Con ellos en Villa Larca pintaremos juntos un mural para Jaziel en el día de su cumpleaños”, escribió Alejandra, mostrando el lugar que eligieron para la pintura. En la pared dibujaron un girasol, junto a un colibrí, el apodo que usaba el pequeño, y cada una de las personas involucradas en la tarea le dejó una dedicatoria especial.

A pesar de haber mostrado el gran trabajo del grupo, en sus historias la cantante también compartió con sus seguidores los distintos tributos que hicieron sus amigos y familiares a la memoria de su hijo. Desde fotos de bebé, pasando por alegres videos de Jaziel, momentos en familia y recuerdos, hasta un cartel que quedará para siempre junto al mural. “Cuánta emoción, hijo, te amamos”, fueron las palabras que eligió para acompañar la pancarta que crearon los amigos del joven, donde se pueden ver distintas imágenes.

Las emotivas palabras de Alejandra Romero

En ese contexto, la cantante le dedicó unas emotivas palabras a su hijo en el día que hubiese cumplido 15 años. Sus sentimientos generaron una catarata de comentarios en los cuales le daban su apoyo en esta difícil fecha. La última pareja de Rodrigo compartió una foto en la cual se puede ver a su hijo con anteojos de sol y una sonrisa en los labios.

Los amigos y familiares de Alejandra Romero hicieron un mural en honor a Jaziel (Foto: Instagram/alejandra_romeroficial)

“Eres la calma, eres rayo de sol, la luz del girasol, colibrí jugando en el jardín. Eres lluvia otoñal, primavera que trae el perfume que más me gusta, en tu mirada una luz especial propia de un ángel que vino a amar”, comenzó el mensaje de Alejandra en el que honra a su hijo, y luego continuó: “Eres amanecer y la tarde al caer, pajaritos queriendo volar y en cada anochecer, titilando ahí estás en la estrella que más brillo da”.

“Hasta en el aire te puedo sentir. Porque te amo, vives dentro de mí. Tú eres la calma… la calma… que me abraza el dolor, la fuerza que me invita a seguir. Tú eres la luz, la que hace liviano mi andar, sintiendo que a mi lado tú estás, Siempre serás mi amor. El más puro que hay: inmenso, tierno y real… Tu luz siempre estará aquí”, continúan las emotivas palabras que expresó la cantante de “Perpetuo amor”. A modo de cierre escribió: “Un día como hoy, hace 15 años nacía Jaziel un ángel que me dio el privilegio de ser su mamá, te amo hijo”.