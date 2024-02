Alejandra Romero compartió el tierno homenaje que le hicieron a su hijo sus compañeros de colegio: “Hiciste todo bien”

Alejandra Romero y su hijo Jaziel (Instagram)

Alejandra Romero continúa haciendo el duelo por la trágica pérdida de su hijo Jaziel, quien murió durante un partido de fútbol en San Luis. El joven tenía solo 13 años y su ausencia deja un vacío inmenso en su familia y amigos, quienes buscan consuelo en medio de esta profunda tristeza.

Te puede interesar: La emotiva despedida a Jaziel, el hijo de Alejandra Romero, que falleció a los 13 años

Así las cosas, la cantante mostró el sentido homenaje que los amigos de Jaziel le realizaron en las últimas horas. Varios de ellos se tatuaron “Jazzu”, tal era el apodo del joven, todos con distintas letras y motivos; algunos agregaron la fecha de su triste fallecimiento. “Hijo, hiciste todo bien... Llenaste de amor y de luz la vida de quién te conoció... “, escribió Romero sobre un collage de fotos que subió a sus historias de Instagram para mostrar los tatuajes. “Dame fuerzas, mi amor”, agregó a continuación.

En la parte inferior de la publicación, en tanto, escribió: “PIWKENYEYU... Te llevo en el corazón”.

Alejandra Romero compartió el tierno homenaje que le hicieron a su hijo sus compañeros de colegio (Instagram)

La lamentable noticia de la partida del menor, de solo 13 años, generó una ola de solidaridad entre su círculo cercano. Fue el hermano de la artista, Alejandro Romero, quien en diálogo con Teleshow dio detalles de lo sucedido: “El día 15 de febrero, por la tarde, el nene se encontraba jugando al fútbol con los amigos, en el potrero del pueblo. Estaba en la casa del padre, en Villa Larca”, comenzó relatando el excuñado de Rodrigo Bueno en conversación telefónica con este medio. “Todo esto ocurrió mientras Alejandra estaba en Salta cuidando a nuestro padre, en forma temporal”.

Te puede interesar: La última foto que compartió Alejandra Romero con su hijo antes de su fallecimiento: “Gracias por tu existencia”

Más adelante, explicó lo sucedido con su sobrino. “El nene jugó mucho tiempo al fútbol, son altas temperaturas también, y al terminar de jugar, porque quiso quedarse hasta último momento, pidió salir y al hacerlo se desvaneció, y su deceso fue a causa de una muerte súbita”, confirmó el tío de Jaziel.

Al no estar la mamá en Córdoba, Romero contó cómo fue que ella se enteró del fallecimiento de su hijo. “Alejandra se enteró horas después cuando la llamó el padre de Jaziel, ellos ya estaban separados hace mucho tiempo, luego ya más cerca de las 12 Ale me llamó a mí y ahí la ayudé a regresar a Córdoba. Buscamos vuelo y encontramos uno desde Salta, le saqué el pasaje y ahí en Córdoba le puse un auto para que la llevara hasta Villa María, nosotros mientras tanto viajábamos desde Buenos Aires hacia allá para vernos con Alejandra, nos encontramos casi en simultáneo con su llegada”, señaló.

Jaziel, el hijo de Alejandra Romero, tenía 13 años (Instagram)

“Lo primero que pensé es en el dolor de esa madre, y mi hijo me corrige y me dice ‘el hijo, que tenía una vida por delante’ y es verdad, pero la madre... no voy a contar todo lo que sé, porque hablé con ella, y ayer hablé con otra persona porque ella ya no podía ni hablar, estaba tirada en el sillón con el celular viendo las fotos de su hijo”, reveló Carmen Barbieri.

Te puede interesar: Murió el hijo de Alejandra Romero, la última pareja del Potro Rodrigo

Tras ello, y con una gran emoción, la conductora de Mañanísima (El Trece) destacó un impactante gesto: “Él iba al colegio en San Luis y los compañeritos se tatuaron el nombre del nene en el brazo, todos los compañeros de colegio estaban haciendo así su homenaje”. Así resaltó que este gesto simboliza el deseo de los adolescentes de conservar a su amigo en su memoria y vida diariamente.

También se refirió al tema Betty Olave, madre de Rodrigo, que aseguró: “Me destruyó la vida en el momento en que me lo dijeron. Hubiera salido corriendo si hubiera podido. Hubiera ido a darle ese abrazo fuerte que solo una madre que ha perdido un hijo sabe lo que se siente. Es un dolor que se lleva hasta el último día de nuestras vidas y siempre voy a estar desde donde sea, acompañándola en su dolor, porque nada más las que hemos perdido a nuestros hijos sabemos lo que es”.

Días más tarde, Romero rompió el silencio a través de sus redes sociales junto con una fotografía en que se encuentra abrazado al menor, en el que detalla: “El alma noble de mi hijo Jaziel, llena de tanto amor y luz que hizo que su cuerpo le quedara pequeño para contenerla. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de todos los mensajes recibidos llenos de cariño y apoyo. Siempre del lado de la vida. ¡Gracias!”.