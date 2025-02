La salud de Mercedes Sarrabayrouse: la hija de Susana Giménez fue operada luego de fracturarse la cadera en un accidente

A mediados de 2024 la hija de Susana tuvo que someterse a una cirugía de reemplazo de prótesis de cadera (RS Fotos)

Este martes, la familia de Susana Giménez vivió una situación de estrés luego de que la hija de la diva, Mercedes Sarrabayrouse, sufriera un duro accidente durante sus vacaciones en Estados Unidos. En ese contexto, el traumatólogo Alejandro Druetto, médico de confianza de la familia, viajó hasta Miami para realizar la operación. En diálogo con Teleshow, allegados a la conductora dieron detalles del estado de salud de Mecha.

“Sufrió una fractura de cadera derecha, fue intervenida por ambos equipos, tanto del doctor Druetto como profesionales del hospital. Se le colocó un sistema protésico. Y ya inició la marcha. Va a estar rehabilitándose con normalidad. Recién terminó la cirugía en el hospital”, comentaron personas cercanas a la diva y a su familia.

El mal momento de Susana Gimenez durante sus vacaciones en Miami

En esa misma línea, los allegados destacaron el trabajo tanto del doctor Druetto, su equipo y los profesionales del Hospital en Miami, quienes asistieron a Sarrabayrouse en la intervención. Además, los vínculos cercanos a Mercedes comentaron cuándo podría viajar al país: “Estimamos que el fin de semana ella pueda regresar a la Argentina”.

Esta no es la primera vez que Sarrabayrouse atraviesa una situación de estas características. A mediados de 2024 la hija de Susana tuvo que someterse a una cirugía de reemplazo de prótesis de cadera. La intervención, que se llevó a cabo en el Sanatorio Otamendi, estuvo a cargo del doctor Alejandro Druetto, el mismo especialista que operó a la conductora televisiva hace más de una década.

“Sufrió una fractura de cadera derecha, fue intervenida por ambos equipos", comentaron allegados a Mercedes Sarrabayrouse y Susana Giménez

El procedimiento fue necesario debido a un cuadro de artrosis que le generaba un intenso dolor. “Mecha sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis. Para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no, la evitan”, explicó la panelista Natalie Weber en el programa Desayuno Americano (América TV).

Desde el mismo ciclo televisivo se detalló que la intervención consistió en un reemplazo articular con prótesis, un procedimiento riguroso que requiere un extenso postoperatorio. El periodista Paulo Vilouta añadió: “La operación siempre es fácil, pero hay que pasarla”.

Tras permanecer un día internada, Sarrabayrouse recibió el alta médica y se mostró tranquila respecto a su recuperación. “Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien”, declaró en diálogo con Teleshow.

La conductora fue sometida a un procedimiento similar hace más de diez años

Durante la internación de Mercedes, surgieron especulaciones sobre la presencia de su madre en la clínica. Se esperaba que Susana Giménez acompañara a su hija en la intervención, pero finalmente no asistió. “Mamá no va a venir, se fue a Punta del Este”, aclaró Sarrabayrouse ante los rumores.

Las versiones sobre su posible visita surgieron luego de que trascendiera la noticia de la operación en Desayuno Americano, pero la diva optó por mantenerse al margen del proceso y continuar con su estancia en Uruguay.

Esta no es la primera vez que la familia Giménez enfrenta una cirugía de cadera. La conductora fue sometida a un procedimiento similar hace más de diez años, cuando le reemplazaron su cadera izquierda apenas unos meses después de haber sido intervenida en la derecha. En aquella oportunidad, eligió el Sanatorio Los Arcos en Palermo y fue operada por el mismo especialista que atendió a su hija.

En 2017, Giménez volvió a pasar por el quirófano para una nueva operación de cadera en la misma clínica. En ese entonces, la intervención estuvo a cargo del doctor Druetto y el doctor Jorge Lantos, quienes lograron una recuperación favorable en pocas semanas.

Con este nuevo episodio médico, Mercedes Sarrabayrouse sigue los pasos de su madre en cuanto a problemas articulares y tratamientos quirúrgicos, aunque con una recuperación que, según sus propias palabras, comenzó de manera positiva.