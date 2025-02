La reacción de los compañeros de Emily Ceco en Love Is Blind luego de su denuncia por violencia de género

Emily Ceco denunció a Santiago Martínez, su expareja de Love Is Blind Argentina, por agresiones físicas y psicológicas (Video: El Ejército de la Mañana, Bondi Live)

El reality Love Is Blind Argentina, producido por Netflix, fue furor al momento de su estreno. En él, los participantes buscaban el amor sin verse físicamente hasta después de comprometerse. Sin embargo, esta mañana, se conoció una grave denuncia por violencia de género dentro de una de las parejas del formato.

Emily Ceco, una de las concursantes, denunció a su expareja Santiago Martínez por agresiones físicas y psicológicas, obteniendo una orden de restricción y un botón antipánico. La noticia conmocionó al entorno y generó reacciones inmediatas de sus excompañeros, que expresaron su apoyo en redes sociales y cuestionaron el proceso de selección del programa. Eso no fue todo: otras mujeres vinculadas a Martínez también relataron experiencias similares.

El testimonio de Emily Ceco y la denuncia contra Santiago Martínez

El caso salió a la luz cuando Emily brindó una entrevista en El Ejército de la Mañana (Bondi Live), donde relató entre lágrimas el calvario que atravesó con Santiago. “Le pedía por favor que me dejara de pegar”, confesó mientras mostraba un ojo morado, señal de los golpes que recibió. La denuncia formal fue radicada en la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Florencia Toscano, y detalla una serie de episodios de agresión.

La denuncia detalla episodios de golpes, intento de ahorcamiento y control por celos tras una despedida de soltera

Según el testimonio de la joven, el episodio de violencia se desató cuando asistió a su despedida de soltera sorpresa, organizada por su familia. En la celebración, Emily fue a ver SEX, la obra de José María Muscari, lo que habría generado un ataque de celos en Santiago. “Cuando llegamos a casa ya no me hablaba. Intenté abrazarlo y me sacó de encima con violencia”, contó.

La agresión escaló cuando Emily intentó irse de la casa: “Me golpeó en la cabeza y en la espalda. Cuando traté de defenderme, me tiró contra la cama y me ahorcó. Me tapaba la boca para que no grite y, cuando logré escapar, le envié una foto a mi hermana para que me ayudara”. Luego de huir, la joven formalizó la denuncia y recibió medidas de protección.

El caso generó una ola de reacciones tanto en los medios como en redes sociales, donde varios seguidores del reality recordaron actitudes preocupantes de Santiago durante el programa, como su control sobre Emily y sus cambios de humor repentinos.

El apoyo de los excompañeros y las nuevas denuncias

Tras conocerse la denuncia, varios participantes del reality se pronunciaron en apoyo a Emily y expusieron otros episodios violentos protagonizados por Santiago.

Agustina Pontoriero, que formó parte del programa, escribió en redes: “Siempre fue un violento. Con otra chica del reality también se comportó mal delante de Emily, aunque entiendo que es difícil salir de eso cuando estás enamorada”. Además, cuestionó a la producción del programa: “¿Cómo hizo para pasar el psicotécnico? El show es divertido hasta que deja de serlo y el tiempo muestra quién es quién”.

Excompañeros del reality cuestionaron la selección de Santiago para el programa y lo acusaron de actitudes violentas previas

Macarena Moroño, otra exparticipante, recordó que Santiago no es el único hombre del reality denunciado por violencia de género. “El primero fue Ezequiel Ingrassia, quien fue acusado por Camila Pittaluga. No podemos seguir normalizando esto”, afirmó.

Roberto Marsicano, quien también pasó por el programa, repudió la violencia: “Nada justifica un accionar de ese tipo. Que la Justicia actúe como corresponde”.

José Luis Fariña y Florencia Fernández, la única pareja que siguió junta tras el reality, expresaron su solidaridad con Emily. “Ojalá su testimonio dé valentía a otras mujeres para salir de relaciones violentas”, escribió Florencia en su cuenta de Instagram.

Florencia Fernández y José Luis Fariña, pareja surgida del programa, expresaron su apoyo a Emily y repudiaron la violencia (Captura)

Además de estos mensajes de apoyo, una nueva denuncia contra Santiago salió a la luz. Johana Coleff, expareja del acusado antes del reality, reveló que también fue víctima de su violencia. “En nuestra segunda cita ya noté actitudes agresivas. Una vez, porque no quise tener relaciones, me insultó de arriba a abajo y me arrancó el celular de las manos”, contó en un video publicado en TikTok.

Johana Coleff, expareja de Santiago Martínez antes del reality, relató episodios de violencia y control (Video: Johana Coleff)

La joven intentó advertirle a Emily sobre los comportamientos de su pareja, pero no fue escuchada. Luego de la denuncia, Emily le pidió disculpas públicamente por no haber creído en su advertencia.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.