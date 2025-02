El video de Emily y Santiago en Love is Blind que encendió las alarmas en los seguidores del programa

El video de Emily y Santiago en Love is Blind que había encendido las alarmas durante el programa (Video: Tik Tok)

La relación de Emily Ceco y Santiago Martínez en Love is Blind Argentina, el reality de Netflix, comenzó con un sueño y terminó en una verdadera pesadilla luego de que el día martes la joven denunciara a su marido por violencia de género. En este contexto, uno de los momentos que vivió la pareja durante el programa volvió a recorrer las redes sociales y las personas que siguieron el programa recordaron lo que sintieron al ver el intercambio.

Luego de unas minivacaciones en México, donde pusieron a prueba la convivencia, Emily y Santiago se fueron a vivir a un departamento y dieron inicio a su vida de pareja, donde tuvieron que enfrentar los desafíos del conocer a la familia y del día a día. Las personas que se convirtieron en fanáticos de Love is Blind en más de una ocasión resaltaron algunas de las actitudes del joven durante el programa, que cobraron un nuevo sentido las últimas horas, y una de las más discutidas fue una cena.

Ceco y Martínez hicieron una cena improvisada de fideos y comieron parados en la mesada de la cocina. “La usas para dormir. Bueno mi amor, dale, estás comiendo una barbaridad”, lanzó Santiago mientras su esposa intentaba comer y luego de esto le sacó el plato de comida, lo guardó en la heladera. Esto generó la reacción de Emily que tan solo atinó a decir: “¿Qué es eso verde? Eh, no". Y cerró: “Listo, ya está, rescatate un poco y andá a cambiarte. Sí, rescatate un poco”. Ante esto la producción decidió cambiar de plano.

Así fue cómo Santiago conoció a la familia de Emily

Otro de los videos que trajeron a colación luego de la denuncia fue el momento en de la presentación familiar. Emily llevó a Santiago a la casa de la familia y Claudio, el padre de Emily, hizo una reflexión acerca de la pareja que hoy en día resuena.

“Parece muy simpático, muy sincero. Me tendría que sentar con él, hablar tranquilo, los dos”, comenzó diciendo en la cabecera de la mesa familiar y luego, detrás de cámara, agregó: “Lo mira con ojos de enamorada y a él también lo veo con ojos de enamorado. Espero que a futuro no me defraude”.

Volvieron a la comida, Claudio le pidió a Santiago ir a un lugar, ellos dos solos y charlar a fondo: “¿Cómo sigue? De acá a futuro, si tenés un buen trabajo, si le podés dar lo que ella pretende. Me gustaría que ella sea feliz en todo y la única lágrima que tiene que derramar es de felicidad, nada más que por tristeza ni por nada de felicidad“. A esto, Martínez aseguró que no le iba a faltar nada y que estaba ”realmente enamorado”.

En una entrevista en El ejército de la mañana (Bondi Live), Emily relató el calvario con su marido, con quien se casó por civil durante el reality, y relató entre lágrimas: “Vengo con lentes porque tengo la cara así. La pasé muy mal. En esos momentos le pedía por favor a Santiago que me dejara de pegar”, comenzó mientras mostraba el ojo completamente morado.

Con lágrimas en los ojos y la contención del conductor, Fefe Bongiorno, la joven relató que la agresión comenzó cuando intentó abandonar la casa: “Le pedí por favor que dejara de trabar la puerta de la habitación, que quería irme. Me dijo que si me iba, me llevaba todas mis cosas”. Cuando comenzó a empacar, él le dio varios golpes: “Ahí fue cuando me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije ‘por favor no me pegues’ y me dijo ‘sos una p…’ y me volvió a pegar”. Luego, según su testimonio, él la inmovilizó sobre la cama y la ahorcó: “Tengo moretones de cómo me agarró. Entonces le empecé a pegar con las rodillas en la espalda para que me dejara y me dijo ‘hija de p…, me estás pegando. Hace dos horas cuando estabas moviendo el orto arriba del escenario no llorabas, llorá ahora’”.