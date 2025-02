En su cumpleaños, Dieguito Maradona dio su primera entrevista y respondió quién es mejor: ¿su papá o Messi?

Dieguito Maradona cumplió 12 años y habló junto a su madre Verónica Ojeda en El Diario de Mariana

El cumpleaños número 12 de Dieguito Fernando Maradona estuvo marcado por la emoción y la ternura. En una jornada especial, el hijo menor de Diego Armando Maradona celebró junto a sus amigos y familiares, pero lo que hizo aún más significativo este día fue su primera aparición en televisión. En el programa DDM (América TV), que conduce Mariana Fabbiani, y acompañado por su madre Verónica Ojeda, Dieguito habló de su presente y, sobre todo, del recuerdo imborrable de su padre.

El festejo estuvo inspirado en una de sus grandes pasiones: los videojuegos. Con una decoración temática y la compañía de sus compañeros de escuela, el pequeño disfrutó de su día con mucha alegría y entusiasmo. En medio de la celebración, y con una torta alusiva al Pac Man, Dieguito hizo su primera aparición en televisión, donde fue recibido con entusiasmo por Fabbiani, quien destacó su crecimiento:

“¡Fuerte el aplauso y el feliz cumpleaños para Dieguito Fernando! ¡Qué alto sos, Dieguito! Sos enorme, más alto que mamá, me parece", señaló la conductora. Con timidez, pero con seguridad, el homenajeado respondió dejando en claro su carácter reservado: “Todo bien. Todo bien.”

Ojeda, visiblemente emocionada, destacó los avances de su hijo, quien desde pequeño fue diagnosticado con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). Sin embargo, su evolución ha sido notable y recientemente terminó la escuela primaria con honores. “No puedo creer lo que habló. Es increíble. Hoy es un día especial. Ya está entrando en la preadolescencia y estamos pasando un lindo momento.”, dijo la madre.

Dieguito Maradona el día que terminó la escuela junto a su mamá Verónica Ojeda

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se dio cuando Fabbiani le preguntó si tenía presente a su padre. Con una seguridad conmovedora, Dieguito respondió sin dudar: “Siempre.” Y cuando le consultaron quién es el mejor jugador de la historia, si Maradona o Messi, su respuesta fue contundente: “El mejor jugador es Maradona.”

Además, reveló que es hincha de Boca Juniors, un rasgo que lo conecta aún más con su padre. Su madre, al escuchar su respuesta, bromeó: “Respuesta correcta”, provocando las risas entre los presentes.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó casi al final cuando, de manera espontánea, Dieguito lanzó una confesión que tomó por sorpresa a todos: “Es que yo pensé que tenía un tercer hermano, pero...” Ojeda, algo incómoda pero con una sonrisa, explicó: “No, él siempre me pide que quiere tener un hermanito".

El niño, con su dulzura y sinceridad, logró conmover a todos en el estudio. También dejó en claro el vínculo estrecho que tiene con su madre, a quien definió con una sola palabra: “Amor”.

Diego Maradona con Verónica Ojeda y su hijo Diego Fernando Verónica Guerman/Teleshow.com

Si bien sus hermanos Jana Maradona y Diego Jr. no pudieron estar presentes en la celebración debido a compromisos en Italia, Ojeda aseguró que el contacto con ellos es constante y que siguen unida por el recuerdo de Diego: “Están constantemente hablando. Constantemente arreglando situaciones de un montón de cosas. No es todo color de rosa el mundo Maradona. Hay un montón de cosas que resolver. Se viene el juicio, ya está comenzando de a poco. Con lo cual, tenemos que estar más unidos que nunca. Hablamos mucho y, en ese sentido, estamos unidos por esa causa en común. Siempre vamos a estar unidos, obviamente por Diego. Siempre”

Dieguito, a pesar de su timidez, se mostró cómodo y emocionado en su primera entrevista televisiva. Reconoció que, en un principio, dudó en aparecer: “Al principio no quería aparecer porque me daba mucha vergüenza”. Sin embargo, dejó en claro que, aunque su apellido lo convierte en una figura pública desde su nacimiento, no busca ser una persona famosa. “No quiero ser tan conocido”, señaló.