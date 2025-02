El retoque estético de Rodrigo Lussich antes de su debut en Intrusos: “El doctor me dejó divino”

Rodrigo Lussich se opero la nariz antes de su debut en Intrusos

Este lunes, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares debutaron en un nuevo ciclo de Intrusos (América). La dupla de conductores se había hecho cargo en 2021, pero a fines de ese año dejaron el histórico programa para embarcarse en su aventura más personal, Socios del Espectáculo en la pantalla de Eltrece. Sin embargo, en esta temporada 2025 los encuentra una vez más al frente del histórico ciclo de chimentos que ideó Jorge Rial en el 2001.

En el primer programa de esta nueva vuelta, Pallares comenzó a desarrollar una noticia en modo enigmático, haciendo referencia a un “famoso conductor” que pasó por el quirófano para hacerse un importante retoque estético antes de su vuelta a la televisión.

Y tras unos minutos de suspenso, largó la información. “Estamos en condiciones de afirmar que quien se hizo la nariz nueva, la carita para estrenar, no solo el programa y la escenografía, sino también su cara nueva, es el señor Rodrigo Lussich. ¡Pero miren cómo quedó!”, dijo el periodista ante el asombro de todos los panelistas e, incluso, del propio protagonista de la noticia. “Me dejó divino el doctor. Yo quería corregir un poco acá. Yo tenía una pequeña giba en la nariz. Enderecé el tabique”, comentó Lussich, mientras pasaban imágenes del antes y el después del pequeño retoque.

Rodrigo Lussich se operó la nariz antes de su debut en Intrusos

“Acá estoy destruido, así salí de la clínica”, contó Lussich mientras en pantalla se mostraban las fotos que le tomaron instantes después de haber sido operado, cubierto por vendajes. “Tenía una pequeña colina. No duele nada”, cerró entre risas.

“Comienza nueva nueva temporada de la marca registrada del espectáculo Intrusos 25 años. Con ustedes, los socios del espectáculo... No, no te confundiste... Están acá. Están en América. No se tendrían que haber ido, pero se fueron y volvieron. ¡Volvieron a casa! ¡Rodrigo Lussich y Adrián Pallares!”, exclamó el locutor Fabián Cerfoglio, histórico de Intrusos, para presentar a los nuevos conductores, al frente de esta flamante temporada número 25.

“¡Estamos en casa de nuevo! ¡Felices!”, dijeron ellos al saludar a la audiencia y mientras mostraban el estudio totalmente renovado para esta ocasión. “Vamos a ofrecerles data exclusiva y el impacto periodístico que hizo de Intrusos un programa líder y enorme en 25 años de vida... ¡y por supuesto con la impronta de nosotros, los socios del espectáculo!”, destacó Lussich. “Arrancamos la temporada 25 del programa más emblemático del mundo del espectáculo”, agregó Pallares antes de dar la bienvenida a sus compañeras de mesa.

Lussich y Pallares ya habían estado al frente de Intrusos en el pasado. Asumieron la conducción del programa en marzo de 2021, poco tiempo después de que Rial anunciara su sorpresiva partida del ciclo que él mismo ideó. “No vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo. El programa tiene la edad de mis hijas y este programa es mi hijo de verdad: lo parí. Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse: estoy por cumplir 60″, había dicho Rial a comienzos de febrero del 2021. En aquel momento, el animador estaba de vacaciones y debía reincorporarse en marzo siguiente. Pero prefirió interrumpir su descanso para regresar al programa que creó hace 21 años y dar él mismo la noticia al aire, en medio de rumores que sonaban cada vez más fuerte. Inmediatamente, tras su anuncio comenzaron otros nuevos, vinculados a las especulaciones sobre quién ocuparía su lugar en el célebre envío de espectáculos.

Así, la dupla conformada por Lussich y Pallares, quienes venían bastoneando de manera no oficial el ciclo, se hizo cargo formalmente de la conducción de Intrusos desde el 1ro de marzo de aquel año. Luego de estar al frente de Confrontados, Lussich fue uno de los últimos en incorporarse al programa. De inmediato supo sumar una divertida sección, Los Escandalones, que terminó convirtiéndose en un programa en sí mismo: se emitía los domingos con producción de Pallares, justamente. Algo que, además, tuvo su correlato teatral, dado que montaron una obra en el verano del 2021.