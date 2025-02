Giro inesperado en Gran Hermano: la salida de Claudio obligó al regreso de una exparticipante

Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano, será el reemplazo de Claudio

El destino de Claudio Papucho Di Lorenzo en Gran Hermano se selló tras una inesperada emergencia médica. Luego de ser sometido a una cirugía de apendicitis el pasado domingo 9 de febrero, la producción del reality tomó una decisión tajante: no podrá regresar a la casa.

La noticia fue confirmada por Santiago del Moro en la última gala del programa. Aunque en un principio se especulaba con su regreso, el conductor fue contundente casi al finalizar la emisión: “Como sabrán, Papucho fue operado de apendicitis, tiene que hacer el postoperatorio, obviamente. Por ende, romper el aislamiento; por ende, no va a volver a la competencia”.

Pero lo que parecía una tragedia para uno, se convirtió en una segunda oportunidad para otra jugadora. Delfina de Lellis, la primera eliminada de la edición, recibió un verdadero golpe de suerte: será ella quien reingrese en su lugar.

La presentación de Delfina De Lellis en Gran Hermano

La modelo había quedado en el cuarto puesto del repechaje, detrás de Luca Figurelli, Renato Rossini y Giuliano Vaschetto, lo que la posicionaba como reemplazo inmediato si la producción lo requería. Y el momento llegó.

Así como Nano tomó el lugar de Jenifer Lauría tras su eliminación, ahora es Delfina quien tendrá su revancha. La joven ingresará este lunes 10 de febrero junto a los otros ocho nuevos jugadores que revolucionarán la competencia.

“No voy a decepcionar a nadie de los que apostaron por mí”, declaró emocionada, con la promesa de hacer valer esta segunda oportunidad que el destino puso en su camino.

Cabe recordar que en su fugaz paso por la casa, Delfina ni siquiera llegó a nominar, ya que en su única semana dentro, el líder de ese entonces, Santiago Algorta, se lo prohibió. Ahora, con ganas de revancha, la modelo promete dar batalla. ¿Será esta su gran oportunidad?

Gran Hermano: Delfina y Lourdes escupieron el vaso de Candela y lo contaron entre risas ante las cámaras

Cabe recordar que a menos de una semana del inicio de Gran Hermano, la tensión en la casa estuvo en su punto máximo. Las diferencias entre los participantes no tardaron en salir a la luz, y un acto de mal gusto protagonizado por Delfina encendió la polémica y desató el rechazo masivo en redes sociales.

Todo quedó registrado en un video que no tardó en viralizarse. En la grabación, la modelo relató entre risas la broma que le hicieron a Candela Campos, la personal trainer de la casa. “Antes de la pelea, había un vaso de agua en la mesa y Lourdes me dijo: ‘Escupí, escupí’. Y lo hicimos. Después me dice: ‘Es el de Cande’”, confesó sin tapujos mientras Martina Pereyra estallaba en carcajadas.

La revelación sorprendió incluso a sus compañeras. Jenifer Lauría reaccionó incrédula y las increpó: “No, se están zarpando ustedes”. Delfina intentó minimizar la situación: “Fue antes de la pelea igual, pero no tomen de ese vaso”, aunque no mostró señales de arrepentimiento. Al contrario, entre risas le respondió a Martina, quien le decía “Son malas”, con una frase que terminó de encender la indignación: “Pero es más divertido”.

Delfina es la primera eliminada de Gran Hermano

Como era de esperarse, la actitud de las jugadoras no pasó inadvertida y desató una catarata de críticas en redes. En cuestión de minutos, cientos de usuarios dejaron en claro su repudio a la acción. “Ni una nena de 12 años hace eso”, escribió un seguidor del reality, mientras que otro apuntó: “Se cree que es divertida y es lo más desagradable”.

Otros comentarios fueron aún más contundentes: “Está desesperada por quedar haciendo quilombo”, “Va a ser muy satisfactorio cuando se vaya Delfina”, “Eso no es jugar, es desagradable”, “Tiene todos los números para irse”.

En un juego donde cada movimiento cuenta, la imagen de Delfina y Lourdes quedó gravemente afectada. Y esa broma fue una de las cuestiones que selló el destino de Delfina, que se convirtió en la primera eliminada del ciclo. Ahora, a su regreso, espera dejar en claro todo lo ocurrido en el pasado.