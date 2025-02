Daniel Grinbank recordó con emoción los 30 años del primer recital de los Rolling Stones en Argentina: “Lo máximo”

Daniel Grinbank recordó los 30 años de Rolling Stones en Argentina

El primer recital de los Rolling Stones en Argentina, el 9 de febrero de 1995, marcó un hito en la historia del rock en el país. Durante años, los argentinos esperaron en vano la posibilidad de ver a la banda en vivo, y cuando finalmente ocurrió, fue una verdadera explosión. Este evento fue el resultado de una larga lucha por parte de Daniel Grinbank, el empresario que consiguió que los Stones tocaran en el país.

En su cuenta de Instagram, Grinbank compartió su recuerdo de aquella histórica noche:

“Hoy se cumplen 30 años del 1er show de @therollingstones en Argentina. Era el fin de una larga espera que recién se pudo concretar en el “Voodoo Lounge tour”. El entrañable Richards @officialkeef luego de su presentación en el 92 en Vélez, había fogoneado que había que incluir Argentina en el próximo tour. Fue un esfuerzo gigantesco dado que trajeron absolutamente todo el escenario (también en el 98) y nunca creyeron que podían tener semejante convocatoria. De hecho el 1er contrato solo era por 4 shows y hubo que negociar el 5to. Para mí en lo personal y todo el staff de @dgexperiencecom teníamos claro que en términos de producción y dimensión era lo máximo a que podía aspirar".

El saludo entre Mick Jagger y Daniel Grinbank

“Había fracasado en un par de tours anteriores en poder concretar que toquen en Argentina y sentí una tremenda emoción cuando subieron y arrancaron con el tema de Buddy Holly “Not Fade Away”, tema que habían editado como single en 1964. Sin duda, momento mágico e inolvidable para todos los que estuvimos ahí, donde se escribía el primer capítulo de esta historia única de la banda y el público argentino. Hoy incluso cuando no hay planes claros de que si volverán a tocar en vivo, todo el inventario de sus 4 tours por Sudamérica toma otra dimensión. Porque está clarísimo la pasión que es esa “Sympathy for Devil”! Por siempre “Satanic Majesties” en la patria Stone.”

Este emotivo mensaje de Grinbank resume lo que fue la presencia de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood en nuestro país: para los fans argentinos, ese concierto representó la materialización de un sueño largamente esperado. Y el nacimiento de una tribu que tomó fama internacional luego de las presentaciones: los “Rolingas”.

La posibilidad de que los Rolling Stones tocara en Argentina pareció una quimera durante años. Desde la década de 1990, Grinbank intentó sin éxito conseguir que la banda viniera al país. Las razones para este fracaso fueron diversas. Por un lado, la banda no incluía a Argentina en sus itinerarios de gira, debido a que desconocían el potencial del mercado latinoamericano y, además, la inestabilidad política y económica de Argentina generaba desconfianza. A pesar de las dificultades, Grinbank no se rindió.

Los Rolling Stones en escena en Buenos Aires durante el primer concierto de 1995

El contexto de la Argentina a mediados de la década del 90 también jugó un papel crucial en la concreción de este evento. En aquellos años, el país atravesaba el periodo del 1 a 1, que permitía una estabilidad cambiaria —por lo menos en ese momento— favorable para atraer artistas internacionales. Grinbank hizo cálculos y, según sus estimaciones, la recaudación de la venta de entradas para los cinco conciertos de los Rolling Stones en Argentina podría superar los 20 millones de dólares.

En octubre de 1994, la venta de entradas comenzó y, tal como se esperaba, la respuesta del público fue abrumadora. Las largas colas y los miles de fans que acamparon para conseguir sus boletos fueron una señal clara del fervor con el que los argentinos esperaban este evento.

Los Rolling Stones llegaron a la Argentina el 5 de febrero de 1995. El país entero se paralizó por el evento. Cuando los Rolling Stones llegaron al Hotel Hyatt, la situación se desbordó, a tal punto de que el vehículo que transportaba a Mick Jagger fue zarandeado por la multitud. Si Argentina no llegó a vivir la Beatlemanía, la Stonemanía llegó a límites insospechados.

El 9 de febrero, el recital comenzó puntualmente a las 21:30 con el tema “Not Fade Away”, que marcó el inicio de todas las presentaciones de esa gira. A lo largo de las más de dos horas de espectáculo, los Rolling Stones repasaron muchos de sus grandes éxitos, incluyendo “Tumbling Dice”, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Miss You”, “Honky Tonk Women”, “Sympathy for the Devil”, “Gimme Shelter”, “Street Fighting Man”, “Start Me Up”, “It’s Only Rock ‘n’ Roll”, “Brown Sugar”, y cerraron con un final apoteósico con “Jumpin' Jack Flash”.

Carlos Saúl Menem y The Rolling Stones en Olivos (Reuters)

Ante tamaña recepción, quien no perdió la oportunidad de tomarse una foto con ellos fue el entonces presidente Carlos Menem, que los invitó a la Quinta de Olivos y les obsequió habanos cubanos.

El 16 de febrero de 1995 fue la última noche de los Rolling Stones en aquella primera visita a la Argentina. La gira resultó una fenómeno absoluto: cinco recitales, 300.000 entradas vendidas y la promesa de un regreso asegurado: vinieron tres veces más. La transmisión en vivo por radio y televisión alcanzó picos de 30 puntos de rating. El recital fue emitido en directo por Telefe, lo que permitió que aquellos que no pudieron estar presentes vivieran la experiencia a través de las pantallas. En ese ambiente lleno de euforia se sumó la última intervención de Keith Richards: “I’m gonna miss you, guys” (“Los voy a extrañar, muchachos”). Y luego, en un castellano torpe y entrecortado, agregó: “En serio”. Vaya si cumplió.