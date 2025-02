Cacho Deicas reapareció en público tras sufrir un ACV: “La gente no se ha olvidado”

Cacho Deicas reapareció en público en el día de su cumpleaños

Este martes 28 de enero Rubén Cacho Deicas, cantante de Los Palmeras, cumple 73 años. El músico santafesino sufrió un accidente cerebrovascular a comienzos de este año y se está recuperando, en medio de una polémica pública con su ¿ex? grupo. Así las cosas, en este día, hizo su reaparición pública a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un acv muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado”, dijo Deicas mirando a cámara. “Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”, cerró en su saludo.

El perfil del cantante en la mencionada red social quedó en el ojo de la tormenta luego de que en los últimos días se dieran dos movimientos que los usuarios advirtieron de inmediato: por un lado, en su biografía, donde antes se definía como el “cantante de cumbia de Los Palmeras”, ahora pasó a ser, simplemente, un “cantante de cumbia santafesina”. Incluso, dejó de seguir al grupo con el que se hizo famoso en el país y en parte del continente. Esto generó la sospecha entre el público de que Deicas podría estar anunciando su ida del grupo con el que se hizo famoso.

“Cacho no manera redes, no maneja ni el WhatsApp. Eso lo maneja un hijo que vive a más de 10 mil kilómetros de acá, vive en España. O sea que no lo podés tomar de ninguna manera”, le dijo Adrián Forni, manager del grupo desde hace dos años, a Teleshow. “Desde antes de salir a la gira, hablé con Cacho y estaba todo bárbaro. Después salimos de gira, pasó eso en el medio y todavía no he hablado con él. Hoy le mandé un saludo por su cumpleaños. Se lo mandé a la mañana y no me respondió, pero... ¿Sabés cuántos mensajes debe tener? 4 millones. Fuera de eso, por recomendación médica, Rubén cortó con el celular, lo puede ver dos veces por día como máximo. Por eso hoy ni lo quise llamar. Yo lo llamo los martes, pero dije: ‘No, hoy no es día para hablar con él’. Capaz entre hoy y mañana me junte a hablar con él”, agregó el representante.

“Además, Cacho no es simplemente el cantante de Los Palmeras: es socio y dueño, con Marcos Camino, de Los Palmeras”. clarificó el manager.

Los Palmeras

Si bien Los Palmeras tienen más de 52 años en la ruta, no siempre Deicas estuvo al frente. El primer cantante fue Czeslav Yuli Popowicz, un músico nacido en la ciudad de Bari, Italia, en 1946, dentro de un campo de refugiados, que llegó al país con su familia luego de escapar de Polonia. “Nuestro padres y hermanos defendieron su tierra con armas en la mano. No obstante, tuvieron que emigrar”, dijo en una entrevista con el ciclo radial Cumbia de la pura. Antes de iniciar la historia del Sexteto Palmeras (tal era el nombre original del grupo) en 1972, había pasado por el Santa Cecilia Tropical y Los Cumbiambas, otras dos instituciones de la cumbia santafesina.

Pero después de grabar los primeros dos álbumes (Los Palmeras Volumen 1, en 1976; y Te regalaré mi vida, un año después), a comienzos de 1978 decidió emprender su historia solista y se reconfiguró como Yuli y Los Girasoles, proyecto que mantuvo hasta su muerte, ocurrida el 12 de junio de 2021. “Nuestra tristeza es inmensa, amigos. Te vamos a extrañar, querido Yuli. Primer cantante de nuestra formación y gran icono de nuestra cumbia santafesina. Dios te tenga en la gloria, Czeslaw Popowicz. Siempre te recordaremos tus amigos”, escribieron en la cuenta de Instagram del grupo para despedir a Yuli aquel día.

Al igual que ahora con el ACV de Cacho, en aquel momento Los Palmeras también estuvieron lejos de detener su marcha. Y decidieron mantener el proyecto al convocar a otro cantante. “El grupo ya tenía algunos años de vigencia, ya había grabado dos o tres materiales, estaba en punta en todo Santa Fe y era archiconocido. El cantor que tenía Los Palmeras en ese momento se decidió a ser solista, se abrió, hizo su grupo. Y estos muchachos, con Marcos Camino a la cabeza y los integrantes de aquel entonces, me convocan a mí, vinieron a mi casa y charlamos... Yo estaba en otro grupo que se llamaba Los Búfalos, con el que hacíamos música melódica. Y bueno, me llegó la propuesta de hacer música tropical. Era un cambio bastante importante”, recordó el propio Deicas en la mesa de La Noche de Mirtha (El Trece), en noviembre del año pasado.

“Cuando me convocaron, lo primero que les dije fue: ‘Dejame pensar un poquito’. Se había ido el cantor a hacer su propio grupo y yo en una semana me tenía que aprender un repertorio. Era demasiado, pero lo logré. Y a los 10 días ya estaba con ellos arriba del escenario”, recordó Deicas en una entrevista con el ciclo Caja Negra (Filo News), en abril de 2022.

Cómo fue la llegada de Cacho Deicas a Los Palmeras

Sin embargo, el público de Los Palmeras no estaba conforme con el cambio. “Entonces ahí empezamos y la gente no me daba bolilla. Tenían metida la figura y la voz de la otra persona. Y caigo yo como un negro y me decían: ‘¿Vos de dónde saliste?’. No les gustaba y me lo decían en la cara. Estamos hablando de un cambio de voz. Éramos distintos: el día y la noche. Y me costó dos discos. Tuvieron la paciencia de aguantarme los productores, los músicos... “, contó Cacho sobre la mala recepción que tuvo al ingresar a la formación. En ese mismo 1978, grabaron los álbumes Morenita cumbiambera y Basta de orgullo, muy rechazados por su gente, tal como Deicas hacía referencia en la mesa de Mirtha.

“‘Tomatela, loco, vos no sos de este palo’, me gritaban. Tenían muy identificada la voz del otro muchacho que cantaba y claro, el cambio era total. (…) Yo no estaba haciendo nada mal, pero caía mal al oído de la gente. Los convencí con la perseverancia”, contó el cantante, quien logró darla vuelta recién con un tema del tercer álbum que grabó con la banda (Nadie quede sin bailar, 1979), llamado “Esa”. “Ahí pude entrar en la gente, ahí ya me reconocían como la voz de Los Palmeras”, dijo. Desde ahí, hasta hoy, un rosario de hits que cimentaron el camino exitoso que ahora parece que se bifurcará con la ¿partida? de Cacho y la llegada de Pablo López al micrófono palmera.