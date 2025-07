Yanina Latorre apuntó contra Flor Peña y puso en duda la relación poliamorosa con su marido: la reacción de la actriz

Yanina Latorre se cruzó con Flor Pena: la respuesta de la actriz (Video: LAM, América)

Desde que Florencia Peña se abrió sobre la pareja abierta que mantenía con su marido, Ramiro Ponce de León, Yanina Latorre fue de una de las primeras en poner en duda sus dichos. La panelista visitó Soñé que volaba en el canal de streaming Olga, en donde volvió a la carga y cuestionó los dichos de la actriz. En una nota con LAM la conductora de Cantando 2024 salió a responderle y la reacción de la integrante del ciclo no se hizo esperar.

“Yo soy la primera en hablar de mí y en asumir todo. No niego nada. No soy Florencia Peña que le meten los cuernos y dice ‘tenemos pareja abierta’ porque le da vergüenza. Yo banco”, lanzó en el ciclo de Migue Granados en donde estuvo como invitada, comparando la situación que vivió con la que atravesó la actriz. “¿No es verdad lo de de que tiene una pareja abierta?”, preguntó el conductor. “Qué va a ser verdad. Es su ego que no puede soportar que le digan ‘cornuda’ y lo entiendo, pero para mí es mejor asumirse”, expresó.

Flor Peña le respondió a Yanina Latorre. “¿Qué le importa a ella? ¿Qué sabe ella? No voy a hablar de eso. A veces hay gente que cree que es el centro del universo”, aseveró (LAM, América)

Con sus declaraciones todavía en el aire, el ciclo de América fue a buscar a Flor a la entrega de los Premios ACE, en donde la obra que protagoniza, Mamma Mía, ganó como Mejor musical. “¿Qué le importa a ella? ¿Qué sabe ella? No voy a hablar de eso, boludo. Estoy en el ACE. ¿Qué me importa?”, lanzó Flor, molesta. “No me importa. A veces hay gente que cree que es el centro del universo. Los programas que se dedican a hablar de los demás, se dedican a hablar de los demás. Como siempre digo, yo me dedico a hacer”, aseveró.

“Acá estoy, ganándome premios en el ACE y yendo por más. Tengo una carrera muy extensa para ocuparme en lo que piensan de mí. Han dicho tantas cosas de mí”, señaló, mientras el cronista le preguntaba si había tenido con Yanina algún conflicto personal. “Nunca pasó nada, al contrario. Cuestiones de ella”, culminó la actriz. En ese momento, la panelista del ciclo recogió el guante.

Las declaraciones de Yanina Latorre que encendieron la polémica. “Yo soy la primera en hablar de mí y en asumir todo. No niego nada. No soy Florencia Peña que le meten los cuernos y dice ‘tenemos pareja abierta’ porque le da vergüenza. Yo banco”, dijo (Foto: Candela Teicheira)

“Se enoja y si no le importaría no reaccionaria así. Igual banco que no le guste lo que yo pienso”, le contestó la integrante de LAM, mientras Ángel de Brito se sumaba a los cuestionamientos. “Dice ‘yo hago’ y ‘no hablo de los demás’. Igual Florencia hace un programa en el que todos hablan de todos”, agregó el conductor. “Ella hizo un montón de programas, habla de la gente y hace humor”, continuó Yanina. “Me parece que nos subestima un poco parte de Flor. Me extraña”, continuó el periodista.

“Le voy a decir lo mismo que le dije la última vez. Vos hacés un trabajo artístico y yo hago un trabajo periodístico, Florencia. No subestimes al que no se sube a un escenario. Tengo los huevos al plato de los actores que se creen seres de luz porque ‘el que no es actor, no hace’. El médico, hace; el periodista, hace; y el actor, hace. Los boludos deshacen. Los artistas creen que el que no lo es no sirve para nada”, se despachó.

Mientras que Ángel continuó criticando la postura de su excompañera de jurado en Bailando 2019, que se conoció como el Súper Bailando. “A Florencia Peña no le gustan los programas en donde hablan de los demás. ¿Qué corno hace conduciendo un programa como el Cantando?”, remarcó. “Con lo gran actriz que es, ¿Por qué no se dedica a actuar y listo? Como conductora hace agua siempre”, lanzó, filoso mientras reafirmaba sus dichos sobre el rol que Flor despunta los últimos años. “No me gusta como conductora”, concluyó.