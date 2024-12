La broma de mal gusto de una participante de Gran Hermano que provocó el rechazo de los fanáticos en redes sociales

A horas de la gala de eliminación, Delfina relató la broma que realizó junto a Lourdes a Candela (Video: X)

A menos de una semana del inicio de Gran Hermano (Telefe), los participantes comenzaron a tener problemas de convivencia. Entre asperezas y destratos, los competidores sacaron a relucir un lado oculto para hacer más interesante el juego. Ahora, Delfina De Lellis y Lourdes Ciccarone dieron a conocer la travesura que le realizaron a Candela Campos y causaron revuelo en las redes sociales.

En un video que circuló en redes sociales se puede ver cómo Delfina le contaba a sus compañeras la broma que le hicieron a la personal trainer. Entre risas, la muchacha expresó: “Antes de la pelea, había un vaso de agua en la mesa y Lourdes me dijo: ‘Escupí, escupí’. Y lo hicimos, a lo que me comenta: ‘Es el de Cande”. Acto seguido, la joven comenzó a lanzar carcajadas a la par de Martina Pereyra, otra de las presentes que escuchaba con detenimiento el relato que ocurrió previo al encontronazo entre el líder de la semana, Santiago Algorta, y el terraplanista, Claudio Di Lorenzo, en la madrugada.

Al escuchar lo que las participantes le hicieron a la entrenadora física, Jenifer Lauría, conocida por ser la expareja de Ricardo Centurión, lanzó: “No, se están zarpando ustedes”. Por su parte, la modelo intentó hacer un mea culpa y destacó: “Fue antes de la pelea igual, pero no tomen de ese vaso”. Lejos de tomárselo con seriedad, la nominada se alejó del living junto a Martina, quien atinó a decirle: “Son malas”. Por su parte, ella no dudó en recriminarle: “Pero es más divertido”.

Delfina y Lourdes no dudaron en escupir en el vaso de Candela

La actitud por parte de las jugadoras desestabilizó a los fanáticos del reality en las redes sociales. A poco tiempo de viralizarse el clip, los usuarios dejaron sus comentarios y no dudaron en expresar su rechazo. “Ni una nena de 12 años hace eso”; “Se cree que es divertida y es lo más desagradable”; “Está desesperada por quedar haciendo quil…”; “Estaba re mal lo que hicieron”; “Va a ser muy satisfactorio cuando se vaya Delfina”; “Eso no es jugar, es desagradable”; “Tiene todos los números para irse”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron.

En las horas previas, la casa más famosa del país presenció una fuerte pelea que protagonizaron Santiago y Claudio. Anteriormente, su relación ya estaba cargada de tensión luego de que el líder de la semana subiera al terraplanista en lugar de Luciana Martínez. “No entendés nada ni te voy a explicar porque no tengo por qué hacerlo”, exclamó, a los gritos, el especialista en Reiki.

Santiago y Claudo protagonizaron una fuerte pelea que llevó a Petrona a romper en llanto (Video: X)

Completamente descolocado, el uruguayo respondió: “Me sorprende porque estás cambiando la charla que tuvimos antes”. Acto seguido, su compañero comenzó a golpear con sus puños la mesa, dejando en claro su fastidio. “Obvio, yo te la cambio porque estoy jugando. Vos me pusiste a hacerlo, entonces yo saco a otro. A partir de hoy en adelante no me creas ninguna palabra”, adelantó en alusión a su nueva estrategia dentro del certamen. Indignado, agregó: “No me torees ni me quieras sacar cosas”.

Si bien los dichos del jugador descolocaron a Algorta, este intentó continuar la conversación. Sin embargo, el hombre de 41 años no estaba dispuesto a darle la palabra. Entre gritos y pedidos por terminar la pelea, esta llegó a un punto final y dejó en evidencia el malestar de Petrona Jerez. Tras presenciar todo desde su lugar en la mesa, dejó salir su angustia y rompió en llanto: “No entienden que esto es un juego. Su tono de voz me enferma, me molesta. Hacelo en tu casa, acá no. Eso no se hace, es una falta de respeto”.