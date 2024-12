Jenifer Lauría dio detalles de su separación de Ricardo Centurión, en Gran Hermano: “Me hizo sufrir un montón”

Jenifer Lauría dio detalles en Gran Hermano de su relación con Ricardo Centurión (Video: Gran Hermano, Telefe)

El inicio de una nueva edición de Gran Hermano generó gran expectativa en Argentina. Entre los participantes que ingresaron a la casa, el nombre de Jenifer Lauría captó la atención del público cuando ella misma reveló su vínculo con el futbolista Ricardo Centurión, exjugador de Boca Juniors. Durante la primera noche en la casa más famosa del país, en medio de una cena entre los 24 participantes del certamen, la joven se destacó cuando contó cómo fue su vida junto al deportista. En un momento dado, Lauría reveló que mantuvo una relación con él desde 2020 y que tienen una hija en común, Emma, que nació en 2021. “Fui botinera”, dijo entre risas, y enseguida aclaró: “Bueno, más o menos porque nunca dejé de trabajar”.

Acto seguido, la modelo relató que su relación con Centurión comenzó como un amor genuino, asegurando que nunca buscó fama ni reconocimiento público. “No es que estaba con él por la fama, porque si no hubiese sido famosa hace muchos años”, expresó, aclarando que siempre mantuvo un perfil bajo. Según sus palabras, todo cambió durante su embarazo. Al tercer mes, su vida se transformó en lo que ella describió como “un infierno”. En su testimonio dentro de la casa, dijo que la relación parecía ideal al principio, pero que las dificultades comenzaron a acumularse con el tiempo. “Era todo color de rosas, pero después todo se transformó”, aseguró a sus compañeros.

La participante confesó haber sufrido mucho durante la relación, mencionando infidelidades como uno de los principales motivos de la ruptura. “Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón”, afirmó. A pesar de esto, destacó que estuvo profundamente enamorada de Centurión, lo que hizo más difícil tomar la decisión de separarse. “Yo estaba súper enamorada de él, pero enamorada de verdad”, sostuvo con sinceridad.

La presentación de Jenifer Lauría en Gran Hermano (Video: Telefe)

Sus declaraciones resonaron en redes sociales y entre los televidentes. Un video compartido en la cuenta @granhermanoclipsok y replicado por el periodista Fefe Bongiorno amplificó el impacto de sus palabras. En las imágenes, Jenifer relató las tensiones que marcaron su relación, dejando claro que no busca protagonismo mediático a través de su pasado con el futbolista. Sin embargo, su historia personal se posicionó como uno de los temas centrales de esta edición del reality.

La participante compartió su experiencia y la empleó como carta de presentación dentro de la casa. Sus compañeros ya la reconocen como una figura con una narrativa poderosa, que puede convertirse en un elemento clave en la dinámica del programa.

Cabe recordar, que en agosto de 2023, Lauría confirmó la separación del futbolista cuando respondió preguntas en algunas historias de Instagram. Unos meses atrás, la pareja se había mudado a Canning con el objetivo de iniciar una nueva etapa junto a su hija, Emma. Sin embargo, esa mudanza no prosperó en la relación.

“¿Cómo llevás el tema de la separación? Espero que no te afecte”, le preguntó un seguidor a Lauría y ella reveló: “Yo tomé la decisión que venía pensando hace tiempo, entonces no me afectó. Estoy tranquila y muy bien así”.

Jenifer Lauría confirmó en sus redes sociales la separación de su pareja, Ricardo Centurión (Instagram)

Jenifer informó que nunca abandonó su profesión en la que se desempeña como diseñadora de ropa. “Trabajo hace 12 años y nunca dejé de hacerlo. Solo en el embarazo, que me tomé la licencia correspondiente, pero luego volvió. ¡No vivo del aire y nadie me mantiene!”, afirmó por aquellos días.

Lauría y Centurión comenzaron su vínculo hace algunos años, después de que el deportista pudo superar el fallecimiento de Melody Pasini, quien había sido su pareja por más de cuatro años y falleció en 2020, tras sufrir un paro cardíaco en el momento que conducía su automóvil.