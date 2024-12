La primera pelea en Gran Hermano: Santiago enfrentó a Claudio a los gritos y Petrona terminó llorando

Santiago y Claudo protagonizaron una fuerte pelea que llevó a Petrona a romper en llanto (Video: X)

La casa de Gran Hermano (Telefe) vivió momentos de tensión a pocas horas de tener lugar la gala de eliminación. Ante la inminente posibilidad de pasar por la salida, todos se aferran a sus lugares con uñas y dientes. Con cuatro participantes en placa, el líder de la semana, Santiago Algorta, alteró la frágil estabilidad entre sus compañeros al bajar a Luciana Martínez y sumar a Claudio Di Lorenzo. Esto no fue fácilmente olvidado por el jugador con ideas terraplanistas, quien le dejó en claro lo dolido que se sentía con su furibundo comportamiento en las últimas horas.

Luego de compartir una cena juntos dentro de la casa, el ambiente comenzó a caldearse debido a ambos competidores. “No entendés nada ni te voy a explicar porque no tengo por qué hacerlo”, exclamó, a los gritos, el hombre oriundo del barrio porteño de Flores. Ante la particular actitud de su compañero, el uruguayo atinó a decir: “Me sorprende porque estás cambiando la charla que tuvimos antes”.

Lejos de calmarse, Claudio comenzó a golpear con sus puños la mesa y volvió a expresar su enojo tras quedar en la placa de nominación. “Obvio, yo te la cambio porque estoy jugando. Vos me pusiste a hacerlo, entonces yo saco a otro. A partir de hoy en adelante, no me creas ninguna palabra”, agregó, molesto. Sosteniendo esa misma línea, sumó: “No me torees ni me quieras sacar cosas”.

Las palabras del terraplanista descolocaron al joven, quien atinó a comentar: “¿Yo te toreé? Tuvimos una charla ayer”. Si bien su postura era calmada, el otro integrante de la casa dejó en claro que no iba a dar el brazo a torcer: “Olvidate de todas. Tuvimos millones y me mandaste para que me pegues un tiro, ¿de qué me hablas?”. Una vez más, Santiago dejó en claro la confusión que le generaba su actitud y agregó: “No entiendo qué cambió de la de ayer a la de hoy”.

Tras presenciar la fuerte pelea de sus compañeros, Petrona no pudo evitar derramar algunas lágrimas

Con un tono de hartazgo, el hombre de 41 años sentenció: “No hablemos más porque no entendés nada”. Tan solo unos segundos más tarde, uno de sus compañeros intentó darle un punto final al encontronazo entre ambos hombres. Por su parte, el terraplanista se levantó de la mesa, mientras que el uruguayo decidió quedarse junto a sus pares. En medio del incómodo momento, la cámara advirtió que Petrona Jerez, quien presenció toda la escena junto al resto de los “hermanitos”, se encontraba al borde de las lágrimas y que dejó anonadados a los presentes en el recinto luego de presenciar la fuerte escena.

“¿Qué te pasa?”, indagó, preocupado, el uruguayo ante la actitud de la mujer. Ella, por su parte, expresó: “No entienden que esto es un juego. Su tono de voz me enferma, me molesta… Hacelo en tu casa, acá no”. Más adelante, agregó: “Eso no se hace, es una falta de respeto. En ese momento, la tucumana fue reconfortada por sus compañeras, en particular por Delfina De Lellis, quien se quedó a su lado.

Santiago Algorta utilizó su beneficio y conformó la placa de eliminación a su gusto, lo que generó malestar dentro de la casa (Video: Gran Hermano - Telefe)

Cabe señalar que esta tensión entre ambos participantes se originó luego de que Santiago subió a Claudio a la placa. En ese instante, Dilorenzo no pudo ocultar su sorpresa, por lo que escuchó atentamente los motivos del líder. “Creo que sos un tipazo. Estás durmiendo al lado mío. Siento que podríamos tomarnos un fernet afuera. Pero acá necesitamos gente que nos desafíe. Es súper difícil proyectar en dos o tres días cómo es una persona, pero siento eso. Capaz estoy errando, pero en lo que vi en estos días siento que capaz esto te active y que sea la gente la que decida si tenés más para dar. Creo que te falta ser consciente de dónde estás hoy en día y no dejar pasar el tiempo”, comentó ante la audiencia y Santiago del Moro, quien presenciaba todo desde el monitor de la televisión.

Por su parte, el flamante nominado contestó: “No me lo esperaba ni loco, pero está perfecto. Es su decisión. La respeto a morir. No siento que sea así. Soy muy auténtico. Demasiado. Creo que me estoy abriendo un montón. Sentí una cercanía con él. Tampoco me imaginé que cuando dio el motivo estuviera hablando de mí”. Acto seguido, el conductor hizo un fuerte planteo y le preguntó a Algorta: “¿Creés que no le aporta nada a la casa?”. Sin dar vueltas, este le comentó al animador: “Hasta el momento no, no vi que haya aportado. Yo quiero que nos desafíen, que nos incomoden y que saquen de nosotros cosas nuevas o tener que ver cómo nos manejamos”.