Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi, apuntó contra Wanda Nara: “Se contradijo al decir que no era violento”

Lara Piro, abogada de Mauro Icardi: “Wanda Nara terminó contradiciéndose diciendo que no era violento”

El escándalo mediático que rodea la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando capítulos. Este viernes, el jugador del club turco Galatasaray se presentó ante la Justicia para cumplir con las pericias psicológicas que forman parte del proceso legal por su divorcio con la hermana de Zaira Nara.

Acompañado por sus abogadas Lara Piro, Guadalupe Guerrero y Elba Marcovecchio, el futbolista se vio obligado a asistir a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires luego de que el pedido de sus letradas, de realizar las pericias de manera virtual, fuera rechazado por la jueza a cargo del caso. En medio de la división de bienes, las dificultades por las que atraviesa la pareja continúan siendo objeto de controversia. Las abogadas de Icardi también solicitaron que el jugador pudiera quedarse en su casa de Santa Bárbara debido a su recuperación tras una operación, pero esta solicitud no fue considerada por el tribunal.

“Mal, Mauro está mal. Es un papá que está sufriendo muchísimo. Se tendría que haber ido a Turquía a operarse y se quedó acá por sus hijas. Su intención es pelear por sus hijas, nada más. Él las va a cuidar. Es un gran padre: somos tres abogadas, tres madres, defendiendo a un padre. Más que eso no te voy a decir porque hablamos de menores”, dijo Lara Piro a la salida de los Tribunales en diálogo con LAM (América), luego de ser abordada por un movilero cuando estaba dentro de su auto.

“Creo que hay temas con los cuáles no se puede ser liviano. Después la misma Wanda terminó contradiciéndose al decir que Mauro no era violento. Me parece que es un tema muy grave hoy, con lo que está pasando en el mundo, no solamente en la Argentina. Y no es un tema para jugar ni para excluir a una persona de su casa. Y encima para que a las pocas horas entre otra persona”, agregó Piro ante la consulta por las denuncias que realizó Nara.

“¿Existe la posibilidad de que las hijas se queden con uno de los dos?”, le planteó el notero a Piro. “Chicos, de eso no hablo”, dijo ella, queriendo finalizar la charla y arrancando la marcha de su coche. “Esto último te pregunto: ¿Qué pasó en Gardiner?”, le arrojó el cronista en alusión al cruce entre Wanda, Icardi, la China Suárez y L-Gante la noche anterior. “No tengo ni idea de lo que pasó en Gardiner, yo soy la abogada. No tengo idea, desconozco, finjo demencia. No sé nada de eso, la verdad no tengo ni idea”, respondió.

“Mauro cuando habla de acoso, cuando ella fue a su casa de Santa Bárbara, ¿qué pasó?”, alcanzó a preguntar el movilero antes de que la letrada dejara el lugar. “Eso fue una perturbación, lo que hizo. Si vos excluís a una persona del hogar porque supuestamente es violento y después vas a tirártele encima, eso es una perturbación”, cerró Piro.

Wanda Nara presentó una denuncia contra Icardi en medio del proceso de divorcio que iniciaron recientemente. Personal de la Comisaría 13 B notificó a Icardi de una denuncia en su contra, presentada por Nara, y que fue radicada en el Juzgado Civil 106. Al llegar de Brasil, donde había pasado unos días con L-Gante, su actual novio, la mujer arribó su domicilio, y se encontró allí con Icardi, con quien había adquirido el departamento años atrás.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 721 del Código Civil y Comercial de la Nación: “Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio”.