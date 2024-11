Wanda Nara denunció por amenazas a Mauro Icardi luego de una discusión en el country Santa Bárbara

Son horas difíciles para Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio del escándalo divorcio que atraviesan. Unas horas después de que el futbolista se presentó para realizarse una pericia psicológica en Tribunales, se conoció alrededor de las 22 horas una denuncia por amenazas que realizó la conductora de Bake Off Famosos luego de un intento de desalojar a su expareja del country Santa Bárbara en el que él se encuentra viviendo.

Infobae tuvo acceso al parte policial donde se detallan los hechos sucedidos que se presentaron en la Comisaría 2 de Tigre. Allí cuentan que la animadora “en el día de hoy en horas de la tarde estando en la guardia del mismo se cruzó con su ex pareja Mauro Emanuel Icardi (31 - futbolista), con quien tras discutir por la ocupación de la vivienda” el jugador del Galatasaray terminó amenazando a su exesposa.

Allí se detalla que tras el hecho la empresaria fue asistida por el servicio de emergencia social (SES) y por el gabinete psicológico y el personal de la superintendencia de géneros esa institución. Además, se informa que “se requiere medida cautelar”.

El hecho se dio un día después del mediático encuentro que tuvo la pareja en un restaurante de la Costanera, sitio en el que también coincidieron con la China Suárez, que estaba junto a un grupo de amigas, y L-Gante, quien llegó junto a la conductora de Love is blind, y luego del bozal legal que él emitió ante la visita que ella tendrá al programa de Susana Giménez.

En la tarde del viernes Elba Marcovecchio se refirió en DDM a la presentación que tuvo Mauro Icardi en la Justicia ese día. “¿Cuál fue la sensación de la entrevista que dio Mauro Icardi esta tarde en la Justicia?”, indagó Mariana Fabbiani. “Fue muy buena porque Mauro es un excelente papá. Seguramente los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario lo han podido ver”, aseveró.

“¿Hizo referencia a todo lo que dijo Wanda?”, preguntaron desde el ciclo de América. “Me excede. Le cuento al público que estas entrevistas con el Cuerpo Interdisciplinario lo hace la persona a solas. No hay ningún profesional adentro y lo hacen a solas. Ahí no te puedo estar diciendo, por eso te menciono lo gran papá que es. Te preguntan de todo. Es una psiquiatra y un trabajador social. No puedo decir nada porque tenemos la confidencia y la reserva del expediente”, pormenorizó.

Mientras que el abogado Mariano Yezze lanzó una pregunta punzante: “¿Es verdad que Icardi le dijo al CIF que sus hijas no pueden estar con alguien que está condenado y que fuma marihuana?”. Con prudencia, en ese momento la abogada prefirió mantener la reserva. “No puedo contestar y máxime de una evaluación que es psicológica y psiquiátrica, pero en este momento no podemos decir mucho”, señaló.

La letrada también se refirió al divorcio de la expareja y el gran conflicto que existe acerca de la posibilidad de que las hijas de Nara e Icardi debieran dejar la Argentina y residir en otro país. “Sé que hubo una presentación de divorcio en Italia, pero yo por confidencia no podría contestar”, adelantó, mientras lo diferenciaba. “El centro de vida (Nota: es decir, el país donde vivirán) es en relación a los menores y la competencia del divorcio depende de un montón de factores de derecho internacional y cuál es la normativa que aplicás. Si vos la tomás desde Argentina o si la tomás desde el lugar de casamiento. Si vos tomás desde el lugar del matrimonio es derecho internacional privado y depende de cómo lo tomes. Sin lugar a dudas, podría ser en Turquía o en Italia”, concluyó.