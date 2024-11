Las imágenes de Mauro Icardi antes de la audiencia con Wanda Nara: boliche con amigos y una compañía misteriosa

Mauro Icardi fue visto en un restaurante de Costanera (Video: América TV/A la Tarde)

Días atrás, Mauro Icardi regresó al país con la intención de solucionar los conflictos con Wanda Nara. El día viernes por la mañana tuvieron la primera audiencia para comenzar con los trámites del divorcio, la separación de bienes y principalmente todos los asuntos relacionados con sus hijas, Francesca e Isabella.

Sin embargo, el futbolista tomó la decisión de no ser parte de este primer encuentro que se realizó de manera virtual y en el que estuvo representado por dos de sus abogadas. En este panorama, en A la Tarde (América TV) mostraron las imágenes de cómo pasó el delantero del Galatasaray las horas previas a la audiencia.

El jueves por la noche, el futbolista salió a comer a un reconocido restaurante ubicado en el centro de Costanera junto a un grupo de amigos. En los videos que mostraron en el programa de Karina Mazzocco, se lo puede ver caminando con normalidad en dirección a un automóvil. Al ver las cámaras de América de guardia en la puerta, decidió reingresar al establecimiento y comenzó, según el relato del cronista Oliver Quiroz, “un operativo para cuidar su imagen”.

Ana Rosenfeld dio detalles de la situación judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi (DDM - América)

Luego de la comida, el grupo siguió la noche, una visita de más de dos horas a un boliche cercano. “Tres y media de la madrugada acaba de salir Mauro Icardi del boliche con sus amigos”, contó el movilero, que mostró que el rosarino no frenó para contestar las preguntas, sino que siguió adelante con el auto. Quiroz reveló que dentro del lugar bailable se encontró con una joven morocha de unos 27 años de edad, con la que pasó gran parte de la noche, a pura risa. Sin embargo, y en medio de una serie de movimientos para despistar a los curiosos, cada uno tomó caminos separados.

Cabe destacar que es la primera vez que se lo ve en público desde que llegó a la Argentina el pasado 11 de noviembre. En sus redes sociales, no realizó ningún tipo de publicaciones y tampoco se pronunció sobre los trámites del divorcio que inició con la madre de sus dos hijas.

Durante la tarde, Ana Rosenfeld, la abogada a cargo de la defensa de Wanda, fue la encargada de dar los detalles al aire de Intrusos (América TV) del encuentro que tuvieron vía Zoom: “Mauro no participó, no quiso presentarse, se presentaron sus abogadas, quienes habían pedido en el día de ayer la postergación de la audiencia, pero el juzgado entendió la gravedad de lo que pasó y no se suspendió”.

Para finalizar su charla con el móvil, Rosenfeld aseguró que esta situación judicial entre Wanda y Mauro no es algo que se inició en los últimos días. “Todo el proceso se hará dentro del expediente judicial, que ya están iniciados. Lo único que quiero que sepan que este expediente no se empezó hace dos días, vengo trabajando en esto hace mucho tiempo y la intención de Wanda siempre fue mantener el silencio por los personajes involucrados, por la vida privada de Wanda, la vida privada de Mauro y los chicos”, cerró la letrada.

Posteriormente, la abogada estuvo al aire de DDM (América TV) donde dio más detalles de la intimidad del matrimonio al borde de la disolución. Por caso, reveló que el futbolista no paga la cuota alimentaria: “No, no cumple. Hace un tiempo importantísimo que (Wanda) se hace cargo sola”. En esa misma línea teorizó acera de lo que sería un buen acuerdo con su expareja: “Que tengan una hermosa y sana convivencia en función de sus hijos, cómo ellos lo decidan. No entrometiéndose en la vida individual de cada uno”.